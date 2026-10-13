తులా సంక్రాంతి 2026: అక్టోబర్ 17న, 18న? స్నానాలు, దానాలు, సూర్యారాధన పూర్తి వివరాలు ఇవిగో!
తులా సంక్రాంతి అక్టోబర్ 17 లేదా 18 ఎప్పుడు? 2026 లో తుల సంక్రాంతి యొక్క ఖచ్చితమైన తేదీ, గంగా స్నానం, సూర్య భగవానుడి ఆరాధన, దాతృత్వం యొక్క ప్రాముఖ్యత మరియు లక్ష్మీదేవి ఆశీర్వాదం పొందే మతపరమైన పద్ధతి గురించి తెలుసుకోండి.
హిందూ సంప్రదాయంలో సంక్రాంతి పర్వదినానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. సూర్య భగవానుడు ఒక రాశి నుంచి మరో రాశిలోకి ప్రవేశించే కాలాన్ని సంక్రాంతిగా భావిస్తారు. ఏడాదిలో మొత్తం 12 సంక్రాంతులు వస్తుండగా, ప్రతి దాని వెనుక ప్రత్యేకమైన ఆధ్యాత్మిక నేపథ్యం దాగి ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే రాబోయే తులా సంక్రాంతి వేళ సూర్యదేవుని ఆరాధన, గంగా స్నానం, దానధర్మాలు చేయడం ఎంతో శుభప్రదమని పండితులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
తులా సంక్రాంతి ముహూర్తం మరియు ప్రాముఖ్యత
పంచాంగ గణన ప్రకారం, ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 17, శనివారం నాడు తులా సంక్రాంతి ఏర్పడుతోంది. ఈ రోజు సాయంత్రం సుమారు 7:57 గంటలకు సూర్య భగవానుడు కన్యారాశి నుంచి తులా రాశిలోకి అడుగుపెడతారు.
సూర్యుని రాశి మార్పు రాత్రి సమయంలో జరుగుతున్నందున, పుణ్య స్నానాలు మరియు దాన కార్యక్రమాల కోసం పగటి పూట ఉన్న సమయాన్నే పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. మధ్యాహ్నం 12:06 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5:49 గంటల వరకు పుణ్య కాలం ఉండటంతో, భక్తులు ఈ సమయంలో పూజాదికాలు ఆచరించడం మంచిది.
గంగా స్నానం మరియు దానధర్మాల విశిష్టత
భారతీయ సనాతన ధర్మంలో నదీ స్నానాలకు, ముఖ్యంగా గంగా నదిలో మునిగి తేలడానికి విశేషమైన పవిత్రత ఉంది. గంగా స్నానం చేయడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత చేకూరడంతో పాటు సకల పాపాలు తొలగిపోతాయని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం.
సాధ్యమైనంత వరకు పవిత్ర నదులలో స్నానం ఆచరించి, సూర్య భగవానుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించాలి. ఒకవేళ నదికి వెళ్లే అవకాశం లేకపోతే, ఇంట్లోని స్నానపు నీటిలో కొద్దిగా గంగాజలాన్ని కలుపుకుని స్నానం చేయవచ్చు.
"దానం చేయడం వల్ల మానవుడిలో ఉన్న స్వార్థం తొలగిపోయి దైవభక్తి పెంపొందుతుంది," అని పెద్దలు చెబుతుంటారు. ఈ పవిత్ర రోజున పేదలకు అన్నదానం, వస్త్రదానం లేదా యోగ్యమైన వస్తువులను దానం చేయడం ద్వారా అనంతమైన పుణ్యఫలం లభిస్తుంది.
కొత్త పంటలు, సిరిసంపదలకు ప్రతీకగా లక్ష్మీ పూజ
కొన్ని ప్రాంతాలలో తులా సంక్రాంతిని కేవలం జ్యోతిష్య పరంగానే కాకుండా, వ్యవసాయ ఆధారిత పండుగగా కూడా జరుపుకుంటారు. ఈ కాలంలో ధాన్యం చేతికి వచ్చే సమయం కావడంతో రైతులు తమ పంటల సంక్షేమం కోసం ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు.
అక్షయమైన సిరి సంపదలను ప్రసాదించమని కోరుతూ లక్ష్మీదేవిని పూజించి, కొత్త ధాన్యం లేదా బియ్యాన్ని అమ్మవారికి సమర్పిస్తారు. ప్రకృతి అందించిన పంటకు, సూర్య భగవానుడి శక్తికి కృతజ్ఞతలు తెలిపే అద్భుతమైన వేడుక ఇది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More