దీపావళి తర్వాత ఈ 4 రాశులకు మహర్దశ.. నవంబర్లో ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో భారీ మార్పులు!
దీపావళి తర్వాత నవంబర్ నెలలో శుక్రుడు మార్గీ సంచారం చేయడం, సూర్యుడు రాశి మారడం వంటి గ్రహ మార్పులు జ్యోతిష్యపరంగా ప్రాధాన్యతను సంతరించుకోనున్నాయి. ఈ గ్రహాల సంచారం వల్ల వృషభం, సింహం, తుల, ధనుస్సు రాశుల వారికి కెరీర్, వ్యాపార రంగాల్లో అనుకూల ఫలితాలు కలగవచ్చని జ్యోతిష్య అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దీపావళి సంబరాలు ముగిసిన తర్వాత జ్యోతిష్య పరంగా ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉన్న గ్రహ మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి. ఈ నవంబర్ నెలలో సంపద, విలాసాలకుకారకుడైన శుక్రుడు మార్గీ (నేరుగా) సంచారం చేయనుండగా, ఆత్మవిశ్వాసానికి ప్రతీక అయిన సూర్య భగవానుడు తన రాశిని మార్చనున్నారు.
ఈ గ్రహాల కలయిక మరియు గమన మార్పుల ప్రభావం ద్వాదశ రాశులపై ఏ విధంగా ఉండబోతుందనే దానిపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. ముఖ్యంగా నలుగురు రాశుల వారికి ఈ కాలం కెరీర్ పరంగానూ, ఆర్థికంగానూ ఊహించని మలుపులను ఇస్తుందని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి జాతకులకు దీపావళి అనంతర కాలం ఆర్థికాభివృద్ధికి బాటలు వేస్తుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి తాము చేసే కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. ఆఫీసులో పై అధికారులతో సత్సంబంధాలు బలపడతాయి.
నూతన ఉద్యోగ వేటలో ఉన్నవాళ్లకు ఇది సరైన సమయం. వ్యాపారస్తులు పాత పరిచయాల ద్వారా కొత్త లాభాలను అందుకుంటారు. అయితే, ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో మాత్రం కాస్త ఆచితూచి అడుగువేయడం మంచిది.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి ఈ సమయం వృత్తిపరంగా సరికొత్త ఉత్తేజాన్ని ఇస్తుంది. చాలాకాలంగా ప్రమోషన్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్ అందే అవకాశం ఉంది. వ్యాపార విస్తరణ కోసం వేసే అడుగులు సత్ఫలితాలను ఇస్తాయి. కుటుంబంలో చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు ఒక కొలిక్కి వస్తాయి. ఏ పని తలపెట్టినా ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు వెళితే తిరుగులేని విజయాలు సొంతమవుతాయి.
తులా రాశి
తులా రాశి వారికి ఈ గ్రహ సంచారం వ్యక్తిగత సంబంధాలలో, ఆర్థిక విషయాలలో మంచి ఊరటనిస్తుంది. తోటి ఉద్యోగుల సహకారంతో కఠినమైన ప్రాజెక్ట్లను కూడా సులభంగా పూర్తి చేస్తారు.
ఆర్థికంగా గతం కంటే మెరుగైన స్థితిని చూస్తారు. పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడపడం ద్వారా మనసుకు ప్రశాంతత దక్కుతుంది.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి దీపావళి తర్వాత కెరీర్ పరంగా గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీస్ తలుపు తడతాయి. నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగంగా పుంజుకుంటాయి. వ్యాపార రంగంలో కొత్త వ్యూహాలు అమలు చేయడానికి ఇది సరైన తరుణం.
సంపాదనను పెంచుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నాలు సఫలమవుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరించడంతో పాటు కుటుంబంలో ఆనందకర వాతావరణం నెలకొంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More