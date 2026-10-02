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అక్టోబర్ 8, 11న కీలక గ్రహ మార్పులు.. ఈ రాశులకు ధనలాభాలు, కెరీర్‌లో పురోగతి!

జ్యోతిష్య అంచనాల ప్రకారం అక్టోబర్ 2026లో గురు, సూర్య, శుక్ర, బుధ గ్రహాల సంచారాలు మరియు నక్షత్ర మార్పులు కొన్ని రాశులపై ప్రభావం చూపనున్నాయి. ముఖ్యంగా అక్టోబర్ 8న గురు అశ్లేషా నక్షత్రంలోకి, అక్టోబర్ 11న సూర్యుడు చిత్త నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నట్లు కథనం పేర్కొంటోంది. 

Published on: Oct 2, 2026, 10:58:45 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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అక్టోబర్ నెలలో పలు కీలక గ్రహాలు తమ రాశులు మరియు నక్షత్రాలను మారుస్తున్నాయి. గురు, సూర్య, శుక్ర, బుధ సంచారాల ప్రభావం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి కెరీర్, వ్యాపారం మరియు ఆర్థిక రంగాలలో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి.

అక్టోబర్ 8, 11న కీలక గ్రహ మార్పులు.. ఈ రాశులకు ధనలాభాలు, కెరీర్‌లో పురోగతి! (AI)
అక్టోబర్ 8, 11న కీలక గ్రహ మార్పులు.. ఈ రాశులకు ధనలాభాలు, కెరీర్‌లో పురోగతి! (AI)

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం అక్టోబర్ నెల అత్యంత ప్రాముఖ్యత సంతరించుకుంది. ఈ మాసంలో పలు ప్రధాన గ్రహాల గతులు మారనుండటంతో పాటు, నక్షత్ర మార్పులు కూడా జరగబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా అక్టోబర్ 8 మరియు అక్టోబర్ 11 తేదీలలో జరిగే ప్రత్యేక గ్రహ-నక్షత్ర మార్పులు దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాశులపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపనున్నాయి. దీనికి తోడు శుక్రుడు వస్త్రాధిపతిగా, సూర్యుడు రాశి మార్పు చెందనుండగా, బుధుడు కూడా వక్రగతిలోకి ప్రవేశించనున్నారు. ఈ గ్రహాల కలయిక మరియు గమన మార్పుల ప్రభావం సామాన్యుల ఉద్యోగ, వ్యాపార, ఆర్థిక అలాగే కుటుంబ సంబంధాలపై ఏ విధంగా ఉంటుందో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

అక్టోబర్ 8న గురు నక్షత్ర మార్పు: ఏయే రాశులకి లాభం?

అక్టోబర్ 8వ తేదీన దేవగురు బృహస్పతి అశ్లేషా నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గురువును జ్ఞానం, సంపద, విద్య, వివాహం మరియు అదృష్టానికి కారకుడిగా భావిస్తారు. ఈ నక్షత్ర మార్పు వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థిక మరియు కెరీర్ పరంగా సువర్ణావకాశాలు లభిస్తాయి.

కర్కాటక రాశి: ఈ రాశి వారికి ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా మారుతుంది. ఉద్యోగ మరియు వ్యాపార రంగాలలో ముందుకు వెళ్లేందుకు అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఎప్పటి నుంచో నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగవంతం అవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితిలో స్పష్టమైన మెరుగైన వృద్ధి కనిపిస్తుంది.

వృషభ రాశి: ధన లాభాలకు సంబంధించిన మార్గాలు సుగమం అవుతాయి. కొత్త ఆదాయ వనరులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో మీపై అదనపు బాధ్యతలు పడినప్పటికీ, వాటిని విజయవంతంగా పూర్తి చేసి గుర్తింపు తెచ్చుకుంటారు.

కన్యా రాశి: కెరీర్ పరంగా ఈ మార్పు అత్యంత కీలకం కానుంది. కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు లేదా ప్రాజెక్ట్‌లకు సంబంధించిన ఆఫర్లు తలుపు తడతాయి. వ్యాపారస్తులకు నూతన లాభాలు ఆర్జించే మార్గాలు సులభతరమవుతాయి.

అక్టోబర్ 11న సూర్య నక్షత్ర మార్పు

అక్టోబర్ 11వ తేదీన సూర్య భగవానుడు చిత్త నక్షత్రంలోకి అడుగుపెడతారు. సూర్యుడిని ఆత్మవిశ్వాసం, గౌరవం, ఉన్నత పదవి మరియు ప్రభుత్వ ఉద్యోగానికి కారకుడిగా కొలుస్తారు.

మేష రాశి: ఈ మార్పు మీ పనితీరులో చురుకుదనాన్ని పెంచుతుంది. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం ఉంది. పైఅధికారులతో సంబంధాలు మరింత బలపడతాయి.

సింహ రాశి: మీ ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. మీరు చేసే ప్రతి పనిలోనూ ప్రత్యేక గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరమైన విషయాల్లో గతంతో పోలిస్తే పరిస్థితులు ఎంతో మెరుగ్గా ఉంటాయి.

ధనుస్సు రాశి: కెరీర్‌లో ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించేందుకు అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే విద్యార్థులకు ఈ కాలం ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ప్రయాణాల ద్వారా మంచి లాభాలు అందుకుంటారు.

ఈ నెలలో ఇతర ప్రధాన గ్రహాల గమనాలు

ఈ రెండు తేదీలే కాకుండా, అక్టోబర్ నెలలో మరి కొన్ని కీలక గ్రహాల మార్పులు కూడా జరగనున్నాయి. అక్టోబర్ 3న శుక్రుడు వక్రగతిలోకి మారనున్నారు. అలాగే అక్టోబర్ 17న సూర్యుడు తులా రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.

ఆ తర్వాత అక్టోబర్ 24న బుధుడు వక్ర సంచారం ప్రారంభిస్తాడు. చివరగా అక్టోబర్ 31న గురు గ్రహం కర్కాటక రాశి నుంచి సింహ రాశిలోకి తన ప్రయాణాన్ని మారుస్తుంది. ఈ గ్రహాల మారుతున్న స్థానాల వల్ల కొందరికి అకస్మాత్తుగా ధనలాభాలు, కెరీర్ ఎదుగుదల కనిపిస్తే, మరికొందరు మాత్రం ఖర్చులు మరియు పెట్టుబడుల విషయంలో తగు జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఉంటుంది.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/అక్టోబర్ 8, 11న కీలక గ్రహ మార్పులు.. ఈ రాశులకు ధనలాభాలు, కెరీర్‌లో పురోగతి!
Home/Rasi Phalalu/అక్టోబర్ 8, 11న కీలక గ్రహ మార్పులు.. ఈ రాశులకు ధనలాభాలు, కెరీర్‌లో పురోగతి!
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