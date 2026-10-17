కన్యా రాశి వార ఫలాలు: అక్టోబర్ 18 నుంచి ఆదాయం పెరుగుతుందా? ప్రేమ, ఉద్యోగం, ఆరోగ్య ఫలితాలివే!
అక్టోబర్ 18 నుంచి 24 వరకు కన్యారాశి వారికి కుటుంబం, ప్రేమ, విద్య, ఉద్యోగ రంగాల్లో అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశాలున్నాయని జ్యోతిష్య అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి. తల్లిదండ్రుల సహకారం, కొత్త పరిచయాలు, చదువులో ఏకాగ్రత, ఉద్యోగంలో గుర్తింపు లభించే సూచనలు ఉన్నాయి.
కన్యారాశి వారికి ఈ వారం ఆరంభం ఇల్లు, కుటుంబం మరియు మానసిక ప్రశాంతతతో ముడిపడి ఉంటుంది. నాలుగో ఇంట చంద్రుని సంచారం కారణంగా గృహంలో ప్రశాంత వాతావరణం నెలకొంటుంది. తల్లిదండ్రుల సహకారం లభించడంతో పాటు గృహోపకరణాల సర్దుబాటుపై మీ దృష్టి మళ్ళుతుంది.
సామాజిక కార్యక్రమాలలో చురుగ్గా పాల్గొంటారు. అలాగే పదకొండో భావంలో ఉన్న కుజుడు, గురు గ్రహాల ప్రభావం వల్ల మీ నెట్వర్క్ బలపడి ఆదాయ మార్గాలు మెరుగవుతాయి.
ప్రేమ వ్యవహారాలు మరియు సంబంధాలు
ప్రేమ జీవితం విషయానికి వస్తే, వారం ప్రారంభం ఎంతో ప్రశాంతంగా సాగుతుంది. ఇంటి వాతావరణం అనుకూలించడం వల్ల మనసుకు నెమ్మది దక్కుతుంది. అక్టోబర్ 18 సాయంత్రం తర్వాత ఐదో భావంలోకి చంద్రుడు ప్రవేశించడం వల్ల మీలో ఆకర్షణ, ఉత్సాహం పెరుగుతాయి.
సింగిల్స్గా ఉన్న వారికి కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. భాగస్వామితో చిన్నపాటి షికార్లు, సరదాగా గడపడం వంటివి మనసుకు ఆనందాన్ని ఇస్తాయి. అయితే, అనవసరమైన పెద్ద మాటలకు పోకుండా సులభమైన, స్పష్టమైన సంభాషణలతో బంధాన్ని మరింత బలపరచుకోండి.
విద్యార్థులకు మరియు ఉద్యోగులకు అనుకూల సమయం
ఈ వారం విద్యార్థులకు, శ్రమించే ఉద్యోగులకు అద్భుతమైన ఫలితాలు ఎదురవుతాయి. చదువుపై ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది. కఠినమైన సబ్జెక్టులు, పరీక్షల తయారీలో మంచి పురోగతి సాధిస్తారు. ఉపాధ్యాయులు లేదా మెంటార్ల మార్గదర్శకత్వం మీకు శ్రీరామరక్షగా నిలుస్తుంది.
వ్యాపారస్తులు తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా, ప్రతి అడుగును ఆచితూచి వేయడం మంచిది. అయితే, అక్టోబర్ 21 తర్వాత ఆఫీసులో పోటీతత్వం పెరిగే అవకాశం ఉంది. సహోద్యోగులతో అనవసర రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంటూ మీ పనిపై మాత్రమే దృష్టి పెట్టండి.
ఆర్థిక పరిస్థితి మరియు పెట్టుబడులు
ధన స్థానంలో సూర్యుడు, బుధుడు మరియు వక్ర స్థితిలో ఉన్న శుక్రుడు సంచరిస్తుండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలు ఈ వారం అత్యంత కీలకం కానున్నాయి. ఆదాయంతో పాటు ఖర్చుల మీద కూడా పూర్తి నిఘా పెట్టడం అవసరం. తొందరపాటుతో కూడిన పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండండి.
అక్టోబర్ 24న బుధుడు వక్రీకరించనున్న నేపథ్యంలో బ్యాంకింగ్ లావాదేవీలు, పత్రాలు, ఇన్వాయిస్లు మరియు బిల్లుల విషయంలో అత్యంత అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి.
ఆరోగ్యం మరియు జీవనశైలి
ఆరోగ్యం పరంగా ఈ వారం ప్రారంభం నిలకడగా ఉంటుంది. ఇంటి భోజనం, వేళకు నిద్ర మీ రోగ నిరోధక శక్తిని కాపాడుతాయి. అయితే, పని ఒత్తిడి కారణంగా మధ్యలో కొద్దిగా అలసట ఆవహించే అవకాశం ఉంది.
అక్టోబర్ 21 తర్వాత జీర్ణవ్యవస త్తికి సంబంధించి చిన్నపాటి సమస్యలు రావచ్చు కాబట్టి, ఆహారపు అలవాట్ల విషయంలో ఎలాంటి నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. మానసిక ప్రశాంతత కోసం యోగా లేదా తేలికపాటి వ్యాయామాలు చేయడం మంచిది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More