Maruti Suzuki : ఫేస్లిఫ్ట్లు, ఈవీలు, ఫ్యామిలీ ఎంపీవీలు- మారుతీ సుజుకీ పవర్ఫుల్ లైనప్!
భారత ఆటోమొబైల్ రంగాన్ని ఏలుతున్న మారుతీ సుజుకీ ప్యాసింజర్ మార్కెట్లో సరికొత్త విప్లవానికి శ్రీకారం చుడుతోంది. ఫ్రాంక్స్ ఫేస్లిఫ్ట్, సంచలనాత్మక 'వైఎంసీ' ఎలక్ట్రిక్ ఎంపీవీ సహా రాబోయే 5 మోడళ్ల పూర్తి వివరాలు ఇవే..
భారత కార్ల మార్కెట్లో అత్యధిక మార్కెట్ వాటా కలిగిన వాహన దిగ్గజం ‘మారుతీ సుజుకీ’ రాబోయే రోజుల్లో రికార్డు స్థాయి మోడళ్లతో కస్టమర్లను పలకరించేందుకు కసరత్తు చేస్తోంది! కాంపాక్ట్ క్రాస్ఓవర్ల నుంచి ప్రీమియం ఎంపీవీలు, ఫ్యామిలీ ఎలక్ట్రిక్ కార్ల వరకు అన్ని విభాగాల్లోనూ కొత్త సంచలనాలకు సంస్థ సిద్ధమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇటీవల భారతీయ రహదారులపై టెస్టింగ్ జరుపుకుంటూ కెమెరా కంటికి చిక్కిన పలు మారుతీ కార్లు ఆటోమొబైల్ వర్గాల్లో తీవ్ర ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి.
హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం, విజయవాడ వంటి నగరాల్లో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు, హైబ్రిడ్ కార్లకు డిమాండ్ వేగంగా పెరుగుతున్న తరుణంలో, మారుతీ సుజుకీ ప్రణాళికలు భారత ఆటో రంగాన్ని మరింత వేడెక్కిస్తున్నాయి. కంపెనీ పైప్లైన్లో ఉన్న 5 ప్రధాన కార్ల వివరాలను లోతుగా పరిశీలిద్దాం..
1. మారుతీ సుజుకీ ఫ్రాంక్స్ ఫేస్లిఫ్ట్..
మారుతీ సుజుకీ నుంచి విపరీతమైన ఆదరణ పొందిన క్రాస్ఓవర్ ఎస్యూవీ 'ఫ్రాంక్స్' సరికొత్త ఫేస్లిఫ్ట్ అవతార్లో రానుంది. టెస్టింగ్ దశలో ఉన్న ఈ కారు ఫ్రంట్ గ్రిల్, బంపర్లు, లైటింగ్ సిస్టమ్లలో పదునైన మార్పులు చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
అడాస్ సేఫ్టీ ఫీచర్లు: టెస్టింగ్ కారుపై రాడార్ సెన్సార్ కనిపించడంతో, ఫ్రాంక్స్ ఫేస్లిఫ్ట్లో లెవెల్-1 లేదా లెవెల్-2 'అడాస్' భద్రతా ఫీచర్లను అందించబోతున్నారనే ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి. ఇందులో అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, ఆటోమేటిక్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్ వంటి అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్లు ఉండే అవకాశం ఉంది.
ఇంజిన్ అండ్ హైబ్రిడ్: ప్రస్తుతం ఉన్న 1.2 లీటర్ పెట్రోల్, 1.0 లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్లతో పాటు మారుతీ సుజుకీ సొంతంగా అభివృద్ధి చేస్తున్న తక్కువ ధర కలిగిన హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీని కూడా ఈ మోడల్లో పరిచయం చేసే ఆలోచనలో ఉంది.
2. మారుతీ 'వైఎంసీ' ఎలక్ట్రిక్ ఎంపీవీ..
మారుతీ సుజుకీ నుంచి రాబోతున్న మొట్టమొదటి ఆల్-ఎలక్ట్రిక్ 7-సీటర్ ఎంపీవీ (కోడ్నేమ్ వైఎంసీ) ఆటో ప్రపంచంలో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనుంది.
సీటింగ్ అండ్ ప్లాట్ఫారమ్: 3-రో (మూడు వరుసల) సీటింగ్ లేఅవుట్తో, కుటుంబ సమేతంగా ప్రయాణించేందుకు అనువుగా నిటారైన ఎస్యూవీ తరహా బాడీ లైన్లతో ఇది రానుంది. ఇది 'ఈ విటారా' ఎలక్ట్రిక్ కారుకు చెందిన డెడికేటెడ్ ఈవీ ప్లాట్ఫారమ్ను పంచుకోనుంది.
బ్యాటరీ ఆప్షన్లు: ఇందులో 49 kWh, 61 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్లను అందించే అవకాశం ఉంది. ఈ భారీ ఎలక్ట్రిక్ ఎంపీవీ 2027 నాటికి భారత మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టనుంది. భవిష్యత్తులో టయోటా బ్రాండ్ పేరుతో కూడా దీనిని విక్రయించనున్నారు.
3. రహస్యంగా టెస్టింగ్ జరుపుకుంటున్న 'విక్టోరిస్'..
ఇటీవల రహదారులపై దట్టమైన కవర్తో కప్పి ఉన్న 'విక్టోరిస్' కారు ప్రత్యక్షం కావడం విశ్లేషకులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. 2025లోనే విడుదలైన ఈ కారుకు అప్పుడే ఫేస్లిఫ్ట్ తెచ్చే అవకాశం లేనందున, మారుతీ సుజుకీ దీనిని ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్, సీఎన్జీ లేదా కొత్త ఆల్టర్నేటివ్ ఫ్యూయల్ టెస్టింగ్ కోసం ఉపయోగిస్తుండవచ్చని భావిస్తున్నారు.
4. బడ్జెట్ ధరలో చిన్న ఎలక్ట్రిక్ కారు..
ఈవీ విభాగంలో కేవలం పెద్ద కార్లకే పరిమితం కాకుండా సామాన్యుడికి అందుబాటులో ఉండేలా చిన్న ఎలక్ట్రిక్ కార్లను తీసుకురావడానికి మారుతీ ప్లాన్ చేస్తోంది. టాటా పంచ్ ఈవీ, ఇతర కాంపాక్ట్ ఈవీలకు పోటీగా దీనిని డిజైన్ చేస్తున్నారు. ఫ్రాంక్స్ ఆధారిత ఈవీ లేదా బ్రెజ్జా ఆధారిత ఎలక్ట్రిక్ మోడల్స్ అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. 2027 నాటికి మారుతీ ఈ చిన్న ఈవీని అధికారికంగా ప్రదర్శించే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
5. మారుతీ సుజుకీ ఇన్విక్టో ఫేస్లిఫ్ట్..
టయోటా ఇన్నోవా హైక్రాస్కు రీ-బ్రాండెడ్ వెర్షన్గా వచ్చిన మారుతీ సుజుకీ ప్రీమియం ఎంపీవీ 'ఇన్విక్టో' కూడా త్వరలోనే ఫేస్లిఫ్ట్ అప్డేట్ పొందనుంది.
ఇన్నోవా హైక్రాస్తో పోలిస్తే ఇన్విక్టోలో ఉన్న కొన్ని ఫీచర్ల లోటును పూడ్చేలా ఇంటీరియర్, ఎక్స్టీరియర్లలో మెరుగైన టెక్నాలజీని, కొత్త ఫీచర్లను జోడించనున్నారు.
ఇందులో 2.0-లీటర్ స్ట్రాంగ్-హైబ్రిడ్ పవర్ట్రెయిన్, ఈ-సీవీటీ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ యథాతథంగా కొనసాగనున్నాయి.
మొత్తానికి, వచ్చే 2-3 ఏళ్లలో ఐసీఈ, హైబ్రిడ్, ఈవీ విభాగాల్లో మారుతీ సుజుకీ భారీ పోరాటానికి సిద్ధమవుతోందని ఈ పరిణామాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More