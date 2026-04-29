    Electric scooter : ఏథర్​ నుంచి కొత్త ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​- రిజ్టా కన్నా తక్కువ ధరకే!

    Ather electric scooter : ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ల రంగంలో సంచలనం సృష్టిస్తున్న ఏథర్ ఎనర్జీ.. సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉండేలా ఒక చౌకైన మోడల్​ని సిద్ధం చేస్తోంది. 'ఈఎల్01' పేరుతో రాబోతున్న ఈ స్కూటర్ తాజాగా రోడ్లపై టెస్టింగ్ చేస్తూ కనిపించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఈ-స్కూటర్​ వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..

    Published on: Apr 29, 2026 4:01 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    New electric scooter : ప్రస్తుతం ఏథర్ నుంచి అందుబాటులో ఉన్న 450ఎక్స్, రిజ్టా మోడళ్లు ప్రీమియం విభాగంలో ఉన్నాయి. అయితే, మధ్యతరగతి కుటుంబాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని.. తక్కువ ధరలో ఎక్కువ రేంజ్​ని ఇచ్చే స్కూటర్ కావాలని కోరుకునే వారి కోసం ఏథర్ తన కొత్త 'ఈఎల్' ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను తీసుకువచ్చింది. ఇందులో నుంచి వస్తున్న తొలి మోడల్​ పేరు ఈఎల్​01. ఇక 2025 కమ్యూనిటీ డే సందర్భంగా రివీల్ చేసిన ఈ కాన్సెప్ట్ మోడల్ ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ దశకు చేరుకుంది.

    ఏథర్​ కొత్త ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్.. (AI generated image)
    అంతేకాదు, ఈ ఏథర్​ కొత్త ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ టెస్ట్​ డ్రైవ్​ చేస్తూ కెమెరాలకు చిక్కింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మోడల్​ వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    ఏథర్​ కొత్త ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​- డిజైన్ ఎలా ఉంది?

    టెస్టింగ్ సమయంలో కెమెరాకు చిక్కిన ఫోటోల ప్రకారం.. ఈ ఏథర్​ కొత్త ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ డిజైన్ దాదాపు కాన్సెప్ట్ మోడల్‌ను పోలి ఉంది.

    కనిపించే మార్పులు: స్కూటర్ బాడీ మొత్తం కవర్‌తో కప్పబడి ఉన్నప్పటికీ, దాని హ్యాండిల్ బార్స్, హెడ్‌లైట్ యూనిట్ స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.

    ముందు భాగం: అప్రాన్ (ముందు ప్యానెల్) మీద వెడల్పాటి ఎల్​ఈడీ డీఆర్​ఎల్ లైట్ ఉంది, ఇది స్కూటర్‌కు ఒక మోడ్రన్ లుక్‌ను ఇస్తుంది.

    బాడీ ప్యానెల్స్: సాధారణ ఫ్యామిలీ స్కూటర్లలాగే వెడల్పాటి బాడీ, లావుపాటి ప్యానెల్స్‌తో ఇది చూడటానికి చాలా 'కన్వెన్షనల్' (సాధారణ) డిజైన్‌తో ఉంది.

    కుటుంబాల కోసం 'ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్లీ' ఫీచర్లు!

    ఏథర్ రిజ్టా లాగే.. ఈ ఈఎల్01 ఈ-స్కూటర్ కూడా కుటుంబ అవసరాలకు పెద్దపీట వేస్తోంది.

    పెద్ద సీటు: ఇందులో సింగిల్-పీస్ వెడల్పాటి సీటు ఉంది. దీనివల్ల ఇద్దరు వ్యక్తులు సౌకర్యవంతంగా కూర్చోవచ్చు.

    ఫ్లోర్‌బోర్డ్: ముందు భాగంలో సామాన్లు పెట్టుకోవడానికి వీలుగా ఎక్కువ స్పేస్ కేటాయించినట్లు కనిపిస్తోంది.

    డైలీ కమ్యూట్: ఆఫీసులకు వెళ్లేవారికి, నిత్యావసరాల కోసం తిరిగే వారికి ఇది ఒక సరైన ఎంపికగా నిలవనుంది.

    ఏథర్​ కొత్త ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​- పర్ఫార్మెన్స్, బ్యాటరీ (అంచనా)..

    అధికారికంగా స్పెసిఫికేషన్లు వెల్లడించనప్పటికీ, విశ్వసనీయ సమాచారం ప్రకారం ఈ వివరాలు ఉండే అవకాశం ఉంది:

    ఫీచర్వివరాలు
    బ్యాటరీ ప్యాక్2 కేడబ్ల్యూహెచ్ నుంచి 5 కేడబ్ల్యూహెచ్ వరకు ఆప్షన్లు
    బ్యాటరీ టెక్నాలజీఎల్​ఎఫ్​పీ - ఇది ఎక్కువ కాలం మన్నుతుంది మరియు ఖర్చు తక్కువ.
    టాప్ స్పీడ్60 - 70 కి.మీ/గంట (అంచనా)
    ప్రైజ్​ పాయింట్ఏథర్ రిజ్టా కంటే తక్కువ ధరలో

    ఏథర్​ కొత్త ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​- స్మార్ట్ ఫీచర్లు..

    ధరను తగ్గించే క్రమంలో ఏథర్ ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్‌లో రెండు రకాల వేరియంట్లను తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది.

    బేస్ మోడల్: ఇందులో అనలాగ్ లేదా సాధారణ డిస్‌ప్లే ఉండవచ్చు. కేవలం అవసరమైన ఫీచర్లకే ప్రాధాన్యత ఇస్తారు.

    హై-ఎండ్ వేరియంట్: ఇందులో టీఎఫ్​టీ డిస్‌ప్లే, స్మార్ట్‌ఫోన్ కనెక్టివిటీ, నావిగేషన్ మరియు మరిన్ని రైడింగ్ మోడ్స్ ఉండే అవకాశం ఉంది.

    ఈ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ రేంజ్ వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

    సంచలనం సృష్టించనున్న 'బీఏఏఎస్' మోడల్!

    ఈ ఏథర్​ కొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ధరను మరింత తగ్గించడానికి ఏథర్ తన బ్యాటరీ యాజ్​ ఏ సర్వీస్ (బీఏఏఎస్) మోడల్‌ను కొనసాగించనుంది. దీని ప్రకారం, వినియోగదారులు స్కూటర్ కొనేటప్పుడు బ్యాటరీ ధరను చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. కేవలం స్కూటర్ ధర కట్టి, బ్యాటరీ కోసం నెలవారీ అద్దె చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. దీనివల్ల స్కూటర్ ప్రారంభ ధర చాలా వరకు తగ్గుతుంది.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    News/News/Electric Scooter : ఏథర్​ నుంచి కొత్త ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​- రిజ్టా కన్నా తక్కువ ధరకే!
