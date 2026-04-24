Ather Rizta : ఫ్యామిలీ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ఏథర్ రిజ్టాపై అదిరే ఆఫర్లు- బోలెడు డబ్బులు ఆదా!
Ather Rizta offers : కుటుంబ అవసరాల కోసం ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ కొనాలనుకుంటున్నారా? ప్రముఖ ఈవీ దిగ్గజం ఏథర్ ఎనర్జీ తన 'రిజ్టా' మోడల్పై కళ్లు చెదిరే ఆఫర్లను ప్రకటించింది. నగదు తగ్గింపు నుంచి వారంటీ వరకు రూ. 23,500 వరకు ప్రయోజనాలను పొందే అవకాశం ఉంది.
దేశీయ ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ మార్కెట్లో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఏథర్ ఎనర్జీ.. తన ఫ్యామిలీ స్కూటర్ ‘రిజ్టా’ అమ్మకాలను పెంచడమే లక్ష్యంగా సరికొత్త సేల్స్ క్యాంపెయిన్ను ప్రారంభించింది. పరిమిత కాలం పాటు అందుబాటులో ఉండే ఆఫర్లను ప్రకటించింది. దీని ద్వారా కస్టమర్లు భారీగా ఆదా చేసుకోవచ్చు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆఫర్ల వివరాలు..
బెస్ట్ సెల్లింగ్ ఫ్యామిలీ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ఏథర్ రిజ్టాపై ఆఫర్లు రాష్ట్రాల వారీగా మారుతున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సహా దక్షిణాది రాష్ట్రాల కస్టమర్ల కోసం ఏథర్ ప్రత్యేక ప్యాకేజీని ప్రకటించింది. మన రాష్ట్రాల్లో రిజ్టా కొనుగోలు చేసే వారికి మొత్తం రూ. 17,000 వరకు ప్రయోజనాలు అందుతాయి. ఇందులో:
నగదు తగ్గింపు: నేరుగా రూ. 3,500 క్యాష్ డిస్కౌంట్.
ఈఎంఐ ఆఫర్: క్రెడిట్ కార్డ్ ఈఎంఐ ద్వారా కొనుగోలు చేస్తే రూ. 10,000 వరకు ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్.
వారంటీ: రూ. 3,500 విలువైన అదనపు వారంటీ ఉచితం.
ఇతర ప్రాంతాల్లో రూ. 23,500 వరకు బెనిఫిట్స్ పొందొచ్చు.
దేశంలోని మెజారిటీ రాష్ట్రాల్లో గరిష్టంగా రూ. 23,500 వరకు తగ్గింపు లభిస్తోంది. అక్కడ నగదు తగ్గింపు ఏకంగా రూ. 10,000 వరకు ఉండటమే దీనికి ప్రధాన కారణం. మహారాష్ట్రలో మాత్రం ఈ ఆఫర్లు రూ. 16,500కు పరిమితమయ్యాయి.
ఫ్యామిలీ ఈవీ సెగ్మెంట్లో పోటీ పెరగడంతో, ఓలా, టీవీఎస్ వంటి సంస్థలకు గట్టి ఫైట్ ఇచ్చేందుకు ఏథర్ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఫ్యామిలీ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ఏథర్ రిజ్టా ప్రత్యేకతలేంటి?
ఏథర్ రిజ్టా ప్రధానంగా ఫ్యామిలీ యూజర్లను దృష్టిలో పెట్టుకుని రూపొందించిన స్కూటర్. దీని సీటు చాలా వెడల్పుగా ఉండటమే కాకుండా, స్టోరేజ్ స్పేస్ కూడా ఎక్కువే. ఏథర్ 450ఎక్స్ ప్లాట్ఫారమ్ ఆధారంగానే ఇది తయారైనప్పటికీ, రైడింగ్ కంఫర్ట్ విషయంలో దీనికి సాటి లేదు. వీటికి తోడు 'ఏథర్ గ్రిడ్' పేరుతో ఉన్న కంపెనీ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ నెట్వర్క్ కస్టమర్లకు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్.
ఏథర్ రిజ్టాను ఎందుకు కొనుగోలు చేయాలి?
సాధారణంగా ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ కొనేటప్పుడు బ్యాటరీ లైఫ్ గురించి వినియోగదారులు ఆందోళన చెందుతుంటారు. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఏథర్ ఉచితంగా ఎక్స్టెండెడ్ వారంటీని అందిస్తోంది. ఇది స్కూటర్ రీసేల్ వాల్యూను పెంచడమే కాకుండా, యూజర్లకు మానసిక ప్రశాంతతను ఇస్తుంది. ఈ ఆఫర్ల గురించి మరింత స్పష్టత కోసం మీ సమీపంలోని ఏథర్ షోరూమ్ను సంప్రదించడం ఉత్తమం.
ఈ ఏథర్ రిజ్టా ఎక్స్షోరూం ధర రూ. 1.05లక్షల నుంచి రూ. 1.45లక్షల వరకు ఉంటుంది. దీని రేంజ్ వేరియంట్ని బట్టి 129 కి.మీ నుంచి 159 కి.మీ వరకు ఉంటుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -
1. ఏథర్ రిజ్టాపై గరిష్టంగా ఎంత డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది?
వేర్వేరు రాష్ట్రాలను బట్టి గరిష్టంగా రూ. 23,500 వరకు ప్రయోజనాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో క్యాష్ డిస్కౌంట్, బ్యాంక్ ఆఫర్లు, వారంటీ బెనిఫిట్స్ కలిసి ఉంటాయి.
2. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో ఆఫర్ ఎంత ఉంది?
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మొత్తం రూ. 17,000 వరకు బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో రూ. 3,500 నగదు తగ్గింపు, రూ. 10,000 బ్యాంక్ ఆఫర్, రూ. 3,500 విలువైన వారంటీ ప్యాకేజీ ఉన్నాయి.
3. ఈ ఆఫర్ ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది?
ఇది పరిమిత కాల ఆఫర్ మాత్రమే. స్టాక్ ఉన్నంత వరకు లేదా కంపెనీ నిర్ణయించిన గడువు వరకు మాత్రమే ఇవి వర్తిస్తాయి.
4. ఏథర్ రిజ్టా ఫ్యామిలీకి సెట్ అవుతుందా?
అవును, రిజ్టా ప్రత్యేకంగా కుటుంబ అవసరాల కోసం డిజైన్ చేశారు. దీనిలో పెద్ద సీటు, ఎక్కువ లెగ్ స్పేస్, భారీ అండర్ సీట్ స్టోరేజ్ (డిక్కీ) సౌకర్యం ఉంది.
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు.