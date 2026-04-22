ఇండియాలోకి Tesla Model Y L ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ- 681 కి.మీ రేంజ్తో! ధర ఎంతంటే..
Tesla in India : టెస్లా మోడల్ వై ఇప్పుడు భారత మార్కెట్లో మూడు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. ఈ మేరకు టెస్లా మోడల్ వై ఎల్ తాజాగా లాంచ్ అయ్యింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ రేంజ్, ధర సహా ఇతర వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి..
Tesla Model Y L range : భారత్లో సేల్స్ పెంచుకునేందుకు శ్రమిస్తున్న దిగ్గజ అంతర్జాతీయ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల తయారీ సంస్థ టెస్లా.. తాజాగా “మోడల్ వై ఎల్” అనే ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీని లాంచ్ చేసింది. ఇది ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న 'టెస్లా మోడల్ వై'కి 6 సీటర్ వర్షెన్ అని చెప్పుకోవాలి. దీని ఎక్స్షోరూం రూ. 61.99 లక్షలు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న టెస్లా మోడల్ వై ప్రీమియం ఆర్డబ్ల్యూడీ, లాంగ్ రేంజ్ ఆర్డబ్ల్యూడీ వేరియంట్ల మధ్య ఇది కొనసాగనుంది.
టెస్లా మోడల్ వై ఎల్- పెరిగిన కొలతలు, అదనపు స్పేస్..
గతంలో ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ మోడల్ కంటే ఈ ‘ఎల్’ (లాంగ్ వీల్బేస్) వేరియంట్ కొలతల్లో గణనీయమైన మార్పులు సంతరించుకుంది.
పొడవు: ఇది 4,976 ఎంఎం పొడవు కలిగి ఉండి, పాత మోడల్ కంటే 180 ఎంఎం ఎక్కువ.
వీల్బేస్: దీని వీల్బేస్ 150 ఎంఎం పెరిగి 3,040 ఎంఎంకి చేరింది. దీనివల్ల కారు లోపల మూడవ వరుస సీట్లను ఏర్పాటు చేయడం సాధ్యమైంది.
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్: సీట్ల సంఖ్య పెరగడంతో లోడ్ పడినప్పుడు దీని గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ 16 ఎంఎం తగ్గి 122 ఎంఎంగా ఉంది.
టెస్లా మోడల్ వై ఎల్- ఇంటీరియర్, సీటింగ్ లేఅవుట్..
టెస్లా మోడల్ వై ఎల్ లగ్జరీ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ ఇప్పుడు 2+2+2 సీటింగ్ లేఅవుట్తో వస్తోంది.
రెండవ వరుస: ఇక్కడ పవర్ ఫోల్డింగ్, హీటింగ్ ఫంక్షన్తో కూడిన రిట్రాక్టబుల్ ఆర్మ్రెస్ట్ ఉంటుంది.
మూడవ వరుస: 50:50 స్ల్పిట్ సీట్లు, యూఎస్బీ టైప్-సీ పోర్ట్లు, కప్ హోల్డర్లు, ప్రత్యేకంగా ఏసీ వెంట్లు ఉన్నాయి.
స్టోరేజ్: రెండు, మూడు వరుసల సీట్లను మడతపెడితే ఏకంగా 2,539 లీటర్ల కార్గో స్పేస్ లభిస్తుంది. అదనంగా కారు ముందు భాగంలో 116 లీటర్ల స్టోరేజ్ ఉంటుంది!
టెస్లా మోడల్ వై ఎల్- పవర్, రేంజ్..
ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ పర్ఫార్మెన్స్ పరంగా కూడా అదరగొడుతోంది.
"డ్యూయల్ మోటార్ సెటప్తో వస్తున్న టెస్లా మోడల్ వై ఎల్, కేవలం 5 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 100 కి.మీ వేగాన్ని అందుకుంటుంది. దీని గరిష్ట వేగం గంటకు 201 కి.మీగా నిర్ణయించారు," అని సంస్థ తెలిపింది.
సింగిల్ ఛార్జ్పై ఈ కారు 681 కిలోమీటర్ల (డబ్ల్యూఎల్టీపీ రేంజ్) ప్రయాణిస్తుందని సంస్థ వెల్లడించింది. అంతేకాకుండా, ఇందులో ఉన్న బై-డైరెక్షనల్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం ద్వారా ఈ-బైకులు, లాప్టాప్లు, ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను కూడా ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు.
టెస్లా మోడల్ వై ఎల్- కలర్ ఆప్షన్స్..
ఈ టెస్లా మోడల్ వై ఎల్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీలో 19 ఇంచ్ మెషినా 2.0 అలాయ్ వీల్స్ లభిస్తున్నాయి. ఇంటీరియర్కి స్టాండర్డ్గా బ్లాక్ ఫినిషింగ్ వస్తుంది. జెన్ గ్రే కలర్ కావాలనుకుంటే అదనంగా రూ. 95వేలు చెల్లించాలి. ఇక ఎక్స్టీరియర్లో ఈ ఈవీ 6 కలర్ ఆప్షన్స్తో వస్తుంది. స్టెల్త్ గ్రే కలర్ స్టాండర్డ్. పర్ల్ వైట్ మల్టీ కోట్, డైమండ్ బ్లాక్ వంటి రంగులు కావాలనుకుంటే రూ. 95వేలు అదనంగా చెల్లించాలి. గ్లేషియర్ బ్లూ, అల్ట్రా రెడ్, కాస్మిక్ సిల్వర్ కావాలనుకుంటే రూ. 1.85లక్షలు ఎక్స్ట్రా కట్టాలి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -
1. టెస్లా మోడల్ వై ఎల్ వేరియంట్ ధర ఎంత?
దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 61.99 లక్షలు.
2. ఈ కొత్త మోడల్ రేంజ్ ఎంత?
సింగిల్ ఛార్జ్పై ఈ కారు 681 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుందని టెస్లా వెల్లడించింది.
3. సీటింగ్ లేఅవుట్ ఎలా ఉంటుంది?
ఇది ఆరు సీట్ల (6-seater) వేరియంట్. ఇందులో 2+2+2 లేఅవుట్ ఉంటుంది, అంటే రెండవ వరుసలో కెప్టెన్ సీట్లు అందుబాటులో ఉంటాయి.
4. ఇందులో ఏవైనా ప్రత్యేక ఫీచర్లు ఉన్నాయా?
వెహికల్-టు-లోడ్ ఫీచర్ ద్వారా ఇతర గృహోపకరణాలు లేదా ఈ-బైకులను ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే మూడవ వరుస సీట్ల కోసం ప్రత్యేకంగా ఏసీ వెంట్లు మరియు ఛార్జింగ్ పోర్ట్లు ఉన్నాయి.
