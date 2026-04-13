Kia Syros EV : 400 కి.మీ రేంజ్తో కియా సైరోస్ ఈవీ- కొత్త ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ లాంచ్ ఎప్పుడంటే..
భారతీయ ఎలక్ట్రిక్ వాహన (ఈవీ) మార్కెట్లో తన పట్టును మరింత బలోపేతం చేసుకునేందుకు కియా ఇండియా సిద్ధమైంది. తన సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ 'కియా సైరోస్ ఈవీ'ని 2026 జులైలో విడుదల చేయనున్నట్లు కంపెనీ అధికారికంగా ధృవీకరించింది.
మచ్ అవైటెడ్ కియా సైరోస్ ఈవీపై బిగ్ అప్డేట్! ఈ కొత్త ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ లాంచ్పై కియా మోటార్స్ ఇండియా క్రేజీ వార్త ఇచ్చింది. ఈ ఈవీ 2026 జులైలో లాంచ్ అవుతుందని సంస్థ స్పష్టం చేసింది. ఇది కియా నుంచి రాబోతున్న రెండో మేడ్-ఇన్-ఇండియా ఎలక్ట్రిక్ కారు కావడం విశేషం. ఈ నేపథ్యంలో ఈ కియా సైరోస్ ఈవీకి సంబంధించి ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి..
కియా సైరోస్ ఈవీ డిజైన్: పెట్రోల్ వెర్షన్కు దగ్గరగా..
కియా సైరోస్ ఈవీ ఇప్పటికే భారతీయ రహదారులపై టెస్టింగ్ దశలో కనిపించింది. దీని బాక్సీ, అప్రైట్ స్టాన్స్ చూడటానికి పెట్రోల్/డీజిల్ (ఐసీఈ) వెర్షన్ను పోలి ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని కీలక మార్పులు ఉండనున్నాయి:
క్లోజ్డ్ గ్రిల్: ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ కాబట్టి ముందు భాగంలో గ్రిల్ మూసివేసి ఉంటుంది.
కొత్త అల్లాయ్ వీల్స్: ఏరోడైనమిక్ సామర్థ్యాన్ని పెంచేలా ప్రత్యేకమైన డిజైన్తో కూడిన అల్లాయ్ వీల్స్ ఉండవచ్చు.
ఛార్జింగ్ పోర్ట్: ఫ్రంట్ ఫెండర్ వద్ద ఛార్జింగ్ పోర్ట్ అమర్చి ఉంటుంది.
కియా సైరోస్ ఈవీ- బ్యాటరీ, పర్ఫార్మెన్స్ అంచనాలు..
కియా సైరోస్ ఈవీ ప్రధానంగా సిటీ రైడింగ్, లాంగ్ జర్నీల మధ్య సమతుల్యతను పాటించేలా రూపొందించడం జరిగింది.
బ్యాటరీ ప్యాక్: ఇందులో 42 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉండే అవకాశం ఉంది. కొన్ని నివేదికల ప్రకారం 49 కేడబ్ల్యూహెచ్ ఆప్షన్ కూడా ఉండవచ్చు.
పవర్: ఇది సుమారు 133 బీహెచ్పీ పవర్, 255 ఎన్ఎం టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
రేంజ్: ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే ఈ కారు 300 నుంచి 400 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించే (రేంజ్) అవకాశం ఉంది.
కియా సైరోస్ ఈవీ- ఫీచర్లతో నిండిన క్యాబిన్..
కియా కార్లు అంటేనే ఫీచర్లకు కేరాఫ్ అడ్రస్. సైరోస్ ఈవీలో కూడా అత్యాధునిక సాంకేతికతను జోడించనున్నారు:
30- ఇంచ్ డిస్ప్లే: డ్యూయల్ స్క్రీన్ సెటప్తో కూడిన ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్.
పనోరమిక్ సన్రూఫ్: కారు లోపల విశాలమైన అనుభూతిని ఇచ్చేందుకు డ్యూయల్ పేన్ సన్రూఫ్.
సేఫ్టీ: 360-డిగ్రీల కెమెరా, లెవల్-2 అడాస్ (అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్స్), 6 ఎయిర్బ్యాగ్స్.
వెంటెడ్ సీట్లు: వేసవిలో సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణం కోసం ఫ్రంట్ వెంటిలేటెడ్ సీట్లు.
కియా సైరోస్ ఈవీ- పోటీ, ధర..
భారత మార్కెట్లో కాంపాక్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ సెగ్మెంట్లో పోటీ తీవ్రంగా ఉంది. సైరోస్ ఈవీ ప్రధానంగా ఈ కింది కార్లతో తలపడనుంది:
టాటా నెక్సాన్ ఈవీ
మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ ఈవీ
ఎంజీ విండ్సర్ ఈవీ
ధర అంచనా: ఈ కారు ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 14 లక్షల నుంచి రూ. 18 లక్షల మధ్య ఉండవచ్చని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ఇక 2026 జులై లాంచ్ నాటికి ఈ కియా సైరోస్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ వాస్తవ ధర, వాస్తవ రేంజ్, ఇతర ఫీచర్ల వివరాలు అందుబాటులోకి వస్తాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -
1. కియా సైరోస్ ఈవీ ఎప్పుడు విడుదల అవుతుంది?
కియా అధికారికంగా ప్రకటించిన ప్రకారం, ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ 2026 జులైలో భారత మార్కెట్లో లాంచ్ కానుంది.
2. సైరోస్ ఈవీ రేంజ్ ఎంత ఉండవచ్చు?
ఇది పూర్తి ఛార్జింగ్పై సుమారు 300-400 కిలోమీటర్ల ప్రయాణాన్ని అందించగలదు. వాస్తవ పరిస్థితుల్లో ఇది 300 కి.మీ పైగా ఉండవచ్చు.
3. ఇందులో ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం ఉందా?
అవును, ఇది డీసీ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది. సుమారు 30 నిమిషాల్లో 10% నుంచి 80% వరకు ఛార్జ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.
4. ఇది కియా సోనెట్ కంటే మెరుగైనదా?
సైరోస్ ఈవీ అనేది సోనెట్ కంటే భిన్నమైన ప్లాట్ఫారమ్పై, ఎక్కువ ఇంటీరియర్ స్పేస్, ఎలక్ట్రిక్ పవర్ట్రైన్తో వస్తోంది. ఫీచర్ల పరంగా కూడా ఇది సోనెట్ కంటే ఒక మెట్టు పైనే ఉంటుంది.
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు.