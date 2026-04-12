    Tata Sierra EV : 3 స్క్రీన్ల ఇంటీరియర్​.. 500 కి.మీ రేంజ్​! టాటా సియెర్రా ఈవీ లాంచ్​ ఫిక్స్- ఎప్పుడంటే..

    Tata Sierra EV launch date : టాటా మోటార్స్ ఐకానిక్ బ్రాండ్ 'సియెర్రా' ఎలక్ట్రిక్ రూపంలో పునరాగమనం చేస్తోంది. 2026 ఏప్రిల్-జూన్ మధ్య విడుదల కానున్న ఈ ప్రీమియం ఎస్‌యూవీ.. అధునాతన ఫీచర్లు, శక్తివంతమైన బ్యాటరీ ప్యాక్‌తో మార్కెట్​లోకి రానుంది. పూర్తి వివరాలు..

    Published on: Apr 12, 2026 7:30 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    భారతీయ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం టాటా మోటార్స్ తన ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (ఈవీ) సామ్రాజ్యాన్ని మరింత విస్తరించేందుకు సిద్ధమైంది. గత కొంతకాలంగా ఆటోమొబైల్ ప్రియులను ఊరిస్తున్న టాటా సియెర్రా ఈవీ షోరూమ్‌లలోకి వచ్చే సమయం ఆసన్నమైంది! ఈ మోడల్‌ను 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి త్రైమాసికంలో, అంటే 2026 ఏప్రిల్ నుంచి జూన్ మధ్యలో అధికారికంగా లాంచ్ చేయనున్నట్లు టాటా మోటార్స్ ధృవీకరించింది. ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా వివిధ ప్రాంతాల్లో ఈ కారు టెస్ట్ రన్‌లు నిర్వహిస్తుండటం, దీని డెవలప్‌మెంట్ చివరి దశకు చేరుకుందని స్పష్టం చేస్తోంది.

    టాటా సియెర్రా ఎలక్ట్రిక్ కారు..
    లాంచ్​ నేపథ్యంలో ఈ టాటా సియెర్రా ఈవీపై ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    టాటా సియెర్రా ఈవీ- అత్యాధునిక ప్లాట్‌ఫారమ్, బ్యాటరీ..

    సియెర్రా ఈవీ కేవలం పాత బ్రాండ్ పేరుతో మాత్రమే రావడం లేదు.. ఇది టాటా అంకితమైన Acti.ev+ ఆర్కిటెక్చర్‌పై నిర్మితమవుతోంది. ఇది ఒక ఫ్లెక్సిబుల్ స్కేట్‌బోర్డ్ ప్లాట్‌ఫారమ్ కావడంతో వివిధ రకాల బ్యాటరీ సైజులను, డ్రైవ్‌ట్రెయిన్ లేఅవుట్‌లను ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది. టాటా హారియర్ ఈవీలో వాడే కీలక భాగాలను దీనిలోనూ ఉపయోగించనుండటం వల్ల ఇది అత్యంత విశ్వసనీయమైన సాంకేతికతను కలిగి ఉండబోతోంది.

    బ్యాటరీ విషయానికి వస్తే, ఇందులో రెండు రకాల ఆప్షన్లు ఉండనున్నాయి:

    55 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ ప్యాక్: ఇది కర్వ్ ఈవీ తరహాలోనే ఉంటుంది.

    65 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ ప్యాక్: ఇది హారియర్ ఈవీ నుంచి తీసుకోబడింది. ఈ పెద్ద బ్యాటరీ సహాయంతో సియెర్రా ఈవీ ఒకసారి ఛార్జ్ చేస్తే 500 కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ రియల్-వరల్డ్ రేంజ్ ఇస్తుందని అంచనా.

    టాటా సియెర్రా ఈవీ- డిజైన్​, లుక్స్​..

    ఒకప్పటి ఒరిజినల్ సియెర్రా డిజైన్ సొగసులను కోల్పోకుండానే, ఆధునిక ఈవీ శైలికి తగ్గట్టుగా ఈ ఎలక్ట్రిక్​ ఎస్​యూవీని రూపొందించారు. దీనిలో క్లోజ్డ్-ఆఫ్ గ్రిల్, కారు మొత్తం వెడల్పుగా ఉండే ఎల్​ఈడీ డీఆర్​ఎల్ సిగ్నేచర్​, స్ల్పిట్ హెడ్‌ల్యాంప్ సెటప్ ఉండనున్నాయి. అంతేకాకుండా ఫ్లష్ డోర్ హ్యాండిల్స్, కొత్త డిజైన్ అల్లాయ్ వీల్స్, మజిక్యులర్ వీల్ ఆర్చెస్, వెనుక వైపు కనెక్టెడ్ ఎస్​ఈడీ లైట్ బార్ ఈ ఎస్‌యూవీకి ప్రీమియం లుక్‌ను ఇస్తాయి.

    టాటా సియెర్రా ఈవీ- లగ్జరీ ఇంటీరియర్, ఫీచర్లు..

    టాటా సియెర్రా ఎలక్ట్రిక్ కారు లోపలి భాగం మరింత ఆకర్షణీయంగా ఉండబోతోంది. ప్రధానంగా త్రీ-స్క్రీన్ లేఅవుట్ దీని ప్రత్యేకత. ఇందులో డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, భారీ సెంట్రల్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్‌తో పాటు ప్యాసింజర్ సైడ్ కూడా ఒక ప్రత్యేక డిస్‌ప్లే ఉండనుంది. హై-ఎండ్ వేరియంట్లలో లెవల్ 2 అడాస్, 360-డిగ్రీ కెమెరా, పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, యాంబియంట్ లైటింగ్, పవర్డ్ టెయిల్‌గేట్ వంటి లగ్జరీ ఫీచర్లు ఉండబోతున్నాయి.

    టాటా సియెర్రా ఈవీ- ధర, పోటీ..

    టాటా కర్వ్ ఈవీకి ఎగువన, హారియర్ ఈవీకి దిగువన దీనిని పొజిషన్ చేస్తున్నారు. ఈ సియెర్రా ఈవీ ప్రారంభ ధర సుమారు రూ. 18 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ఉండవచ్చని సమాచారం. వచ్చే ఏడాది రాబోయే ‘అవిన్యా’ సిరీస్ మోడళ్లకు ముందు, టాటా ఈవీ మార్కెట్​​లో ఈ సియెర్రా అత్యంత కీలక పాత్ర పోషించనుంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -

    1. టాటా సియెర్రా ఈవీ లాంచ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది?

    టాటా మోటార్స్ అధికారికంగా వెల్లడించిన ప్రకారం, సియెర్రా ఈవీ 2026 ఏప్రిల్ నుంచి జూన్ మధ్యలో భారత మార్కెట్లో విడుదల కానుంది.

    2. సియెర్రా ఈవీ మైలేజీ (రేంజ్) ఎంత?

    65 kWh పెద్ద బ్యాటరీ ప్యాక్‌తో వచ్చే వేరియంట్ ఒకసారి ఛార్జ్ చేస్తే 500 కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ రేంజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ అంచనా వేస్తోంది.

    3. సియెర్రా ఈవీలో ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ (ఏడబ్ల్యూడీ) ఉంటుందా?

    ఉంటుంది. ఇది సింగిల్-మోటార్ (రియర్-వీల్ డ్రైవ్), డ్యూయల్-మోటార్ (ఆల్-వీల్ డ్రైవ్) కాన్ఫిగరేషన్లలో అందుబాటులోకి రానుంది. ఏడబ్ల్యూడీ వేరియంట్ అత్యుత్తమ పనితీరును ప్రదర్శిస్తుంది.

    4. దీని ఇంటీరియర్‌లో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటి?

    ఇందులో మూడు స్క్రీన్ల లేఅవుట్ ఉంటుంది. డ్రైవర్ కోసం కాకుండా, పక్కన కూర్చునే ప్రయాణికుడి కోసం కూడా ఒక ప్రత్యేక డిస్‌ప్లే స్క్రీన్‌ను అమర్చడం దీని ప్రత్యేకత.

    Home/News/Tata Sierra EV : 3 స్క్రీన్ల ఇంటీరియర్​.. 500 కి.మీ రేంజ్​! టాటా సియెర్రా ఈవీ లాంచ్​ ఫిక్స్- ఎప్పుడంటే..
