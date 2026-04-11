Mahindra Scorpio N : మహీంద్రా స్కార్పియో ఎన్ ఫేస్లిఫ్ట్- కొత్త అప్గ్రేడ్స్ ఇవే..
mahindra scorpio n facelift : ఎస్యూవీ మార్కెట్లో రారాజుగా వెలుగొందుతున్న మహీంద్రా స్కార్పియో- ఎన్ సరికొత్త అవతారంలో అలరించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. 2026 ఆగస్టులో లాంచ్ కానున్న ఈ ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ ఫీచర్లు, డిజైన్ మార్పులు, ధర వివరాలు మీకోసం..
2026 Mahindra Scorpio N : ఇండియాలో 'స్కార్పియో' అంటే కేవలం ఒక కారు మాత్రమే కాదు.. హోదాకు చిహ్నం. దిల్లీ, బెంగళూరు, హైదరాబాద్ వంటి నగరాల నుంచి చిన్న చిన్న పల్లెటూళ్ల వరకు స్కార్పియోకు ఉన్న క్రేజ్ అంతా ఇంతా కాదు. ఒకప్పుడు రగ్గడ్ లుక్తో గంభీరంగా కనిపించిన పాత స్కార్పియోను, కాలానికి అనుగుణంగా ఆధునీకరిస్తూ మహీంద్రా సంస్థ 'స్కార్పియో- ఎన్'ను తీసుకొచ్చింది.
ఇప్పుడు టాటా హారియర్, హ్యుందాయ్ క్రెటా వంటి ఆధునిక ఫీచర్లు గల ఎస్యూవీల నుంచి గట్టి పోటీ ఎదురవుతున్న నేపథ్యంలో, తన ఆధిపత్యాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి మహీంద్రా ఈ ఎస్యూవీకి మిడ్-లైఫ్ అప్డేట్ని (ఫేస్లిఫ్ట్) సిద్ధం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మహీంద్రా స్కార్పియో- ఎన్లో కనిపించే కొత్త అప్గ్రేడ్స్, లాంచ్ టైమ్లైన్ వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
మహీంద్రా స్కార్పియో- ఎన్ ఫేస్లిఫ్ట్ : ఎక్స్టీరియర్..
రాబోయే 2026 స్కార్పియో- ఎన్ ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్లో బాడీ స్ట్రక్చర్ను మార్చకుండా, కేవలం స్టైలింగ్ అంశాల్లో మెరుగులు దిద్దుతున్నారు. ప్రధానంగా ముందు భాగంలో రీడిజైన్ చేసిన హెడ్ల్యాంప్స్, కొత్త ఫాగ్ ల్యాంప్స్ ఆకర్షణీయంగా ఉండబోతున్నాయి. అలాగే టెయిల్ ల్యాంప్స్, బంపర్లలో చిన్నపాటి మార్పులు చేయడం ద్వారా వాహనానికి మరింత స్పోర్టీ లుక్ను ఇవ్వనున్నారు. కొత్త డిజైన్ గల అల్లాయ్ వీల్స్ ఈ ఎస్యూవీకి సరికొత్త గ్రేస్ను అద్దబోతున్నాయి.
"కస్టమర్ల అభిరుచులకు అనుగుణంగా వాహనాల్లో నిరంతరం మార్పులు చేయడం మా బాధ్యత," అని మహీంద్రా వర్గాలు అనధికారికంగా పేర్కొన్నాయి. అయితే, స్కార్పియోకు అసలైన గుర్తింపునిచ్చే ఆ ‘బోల్డ్ స్టాన్స్’లో ఎలాంటి మార్పు ఉండదు.
మహీంద్రా స్కార్పియో- ఎన్ ఫేస్లిఫ్ట్ : ఇంటీరియర్ - టెక్నాలజీ..
బడా ఎస్యూవీ లోపలి భాగంలో ప్రయాణికులకు లగ్జరీ అనుభూతిని అందించేలా మహీంద్రా మార్పులు చేపట్టింది. ప్రస్తుతం ఉన్న ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ స్థానంలో 10.25- ఇంచ్ భారీ టచ్స్క్రీన్ను ప్రవేశపెట్టనున్నారు. దీనివల్ల కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు వాడటం మరింత సులభతరం అవుతుంది.
హైదరాబాద్ వంటి నగరాల్లో ట్రాఫిక్లో గంటల కొద్దీ ప్రయాణించే వారికి సౌకర్యవంతంగా ఉండేలా కొత్త అప్హోలిస్ట్రీ, ఇంటీరియర్ థీమ్స్ను కూడా పరిచయం చేసే అవకాశం ఉంది. ప్రీమియం ఫినిషింగ్తో కూడిన డాష్బోర్డ్ ప్రయాణికులకు సరికొత్త అనుభూతిని మిగిలిస్తుంది.
మహీంద్రా స్కార్పియో- ఎన్ ఫేస్లిఫ్ట్ : ఇంజిన్ పనితీరులో మార్పు లేదు..
మెకానికల్ పరంగా చూస్తే ఈ ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్లో పాత ఇంజిన్లనే కొనసాగించనున్నారు. ఇప్పటికే తన పవర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్తో మెప్పించిన 2.0-లీటర్ టర్బో పెట్రోల్, 2.2-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్లు ఇందులోనూ ఉండబోతున్నాయి. గతుకుల రోడ్లపై కూడా సాఫీగా సాగిపోయే ఈ వాహనంలో మ్యాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లు ఉంటాయి. సాహసయాత్రలు చేసే వారి కోసం టాప్ వేరియంట్లలో 4x4 (ఫోర్-బై-ఫోర్) సిస్టమ్ యధావిధిగా లభిస్తుంది.
మహీంద్రా స్కార్పియో- ఎన్ ఫేస్లిఫ్ట్ : ధర, లభ్యత..
ఫీచర్లు పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి ధర కూడా కొంచెం పెరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం స్కార్పియో- ఎన్ ధర రూ. 13.2 లక్షల నుంచి రూ. 23.99 లక్షల మధ్య ఉండగా, కొత్త ఫేస్లిఫ్ట్ మోడల్ రూ. 14 లక్షల నుంచి రూ. 26 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉండే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. 2026 ఆగస్టు నాటికి ఈ పవర్ఫుల్ ఎస్యూవీ షోరూమ్లలో సందడి చేయనుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -
1. మహీంద్రా స్కార్పియో- ఎన్ ఫేస్లిఫ్ట్ ఎప్పుడు లాంచ్ అవుతుంది?
మహీంద్రా సంస్థ ఈ కొత్త వెర్షన్ను 2026 ఆగస్టు నెలలో మార్కెట్లోకి విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది.
2. కొత్త వెర్షన్లో ఇంజిన్ మారుతుందా?
లేదు, ఇంజిన్ పరంగా ఎలాంటి మార్పులు లేవు. ప్రస్తుతం ఉన్న 2.0-లీటర్ పెట్రోల్, 2.2-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్లనే కొనసాగిస్తారు.
3. ఇంటీరియర్లో వస్తున్న ప్రధాన మార్పు ఏమిటి?
ప్రధానంగా 10.25- ఇంచ్ పెద్ద టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ మరియు కొత్త ఇంటీరియర్ థీమ్స్ ఈ వెర్షన్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి.
4. స్కార్పియో ఎన్ ఫేస్లిఫ్ట్ ధర ఎంత ఉండవచ్చు?
అంచనాల ప్రకారం ఈ ఎస్యూవీ ధర రూ. 14 లక్షల నుంచి ప్రారంభమై, టాప్ వేరియంట్ రూ. 26 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉండవచ్చు.
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు.