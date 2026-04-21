Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Hyundai Ioniq 3 : హ్యుందాయ్ నుంచి కొత్త ఎలక్ట్రిక్​ హ్యాచ్​బ్యాక్- 496 కి.మీ రేంజ్​తో..

    Hyundai electric car : ఎలక్ట్రిక్ వాహన రంగంలో హ్యుందాయ్ తన పట్టును మరింత బిగిస్తోంది. తన పాపులర్ 'అయోనిక్' సిరీస్‌లో అత్యంత చిన్నదైన, సరసమైన ధరలో లభించే ‘అయోనిక్ 3’ ఎలక్ట్రిక్ హ్యాచ్‌బ్యాక్‌ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆవిష్కరించింది. స్టైలిష్ లుక్, అదిరిపోయే రేంజ్‌తో వచ్చిన ఈ కారు విశేషాలు మీకోసం.

    Published on: Apr 21, 2026 3:29 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Hyundai Ioniq 3 range : హ్యుందాయ్ మోటార్ కంపెనీ తన ఈవీ పోర్ట్‌ఫోలియోను విస్తరిస్తూ.. 'అయోనిక్ 3' అనే ఎలక్ట్రిక్​ హ్యాచ్​బ్యాక్​ని మిలాన్ డిజైన్ వీక్ 2026 వేదికగా రివీల్ చేసింది. ఇది ముఖ్యంగా యూరోపియన్ మార్కెట్లను దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించినప్పటికీ, దీని ఫీచర్లు ప్రపంచవ్యాప్త ఈవీ ప్రియులను ఆకర్షిస్తున్నాయి. హ్యుందాయ్ ఇన్‌స్టర్ ఈవీ, కోనా ఎలక్ట్రిక్ మధ్యలో ఈ కొత్త కారు ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మోడల్​ విశేషాలను ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకోండి.

    హ్యుందాయ్ కొత్త ఎలక్ట్రిక్​ కారు..
    హ్యుందాయ్ అయోనిక్ 3- 'ఆర్ట్ ఆఫ్ స్టీల్' డిజైన్..

    హ్యుందాయ్ తన కొత్త డిజైన్ లాంగ్వేజ్ 'ఆర్ట్ ఆఫ్ స్టీల్'ను ఈ కారుతో పరిచయం చేసింది.

    ఏరో హ్యాచ్ : దీన్ని హ్యుందాయ్ ఒక ఏరోడైనమిక్ హ్యాచ్‌బ్యాక్‌గా పిలుస్తోంది. దీని డ్రాగ్ కోఎఫీషియంట్ కేవలం 0.263 మాత్రమే. దీనివల్ల గాలిని చీల్చుకుంటూ కారు వేగంగా, తక్కువ బ్యాటరీ ఖర్చుతో ప్రయాణించగలదు.

    పిక్సెల్ లైటింగ్: అయోనిక్ సిరీస్ ట్రేడ్‌మార్క్ అయిన పిక్సెల్-ప్రేరేపిత లైటింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఇందులోనూ కొనసాగుతున్నాయి.

    వెలోస్టర్ లుక్: దీని రూఫ్‌లైన్, వెనుక భాగం గతంలో వచ్చిన హ్యుందాయ్ వెలోస్టర్ కారును గుర్తుకు తెస్తుంది.

    హ్యుందాయ్​ అయోనిక్​ 3- బ్యాటరీ, రేంజ్..

    హ్యుందాయ్ అయోనిక్ 3 రెండు రకాల బ్యాటరీ ఆప్షన్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది:

    స్టాండర్డ్ వేరియంట్: 42.2 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్. ఇది ఒకసారి ఛార్జ్ చేస్తే 344 కిలోమీటర్ల (డబ్ల్యూఎల్​టీపీ) రేంజ్ ఇస్తుంది. ఇందులో 147 hp మోటార్ ఉంటుంది.

    లాంగ్ రేంజ్ వేరియంట్: 61 kWh పెద్ద బ్యాటరీ ప్యాక్. ఇది ఏకంగా 496 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుంది. ఇందులో 135 hp మోటార్ ఉంటుంది.

    ఛార్జింగ్: ఫాస్ట్ ఛార్జర్ ద్వారా కేవలం 29 నిమిషాల్లోనే 10 శాతం నుంచి 80 శాతం వరకు బ్యాటరీని నింపవచ్చు.

    ఈ ఎలక్ట్రిక్​ హ్యాచ్​బ్యాక్ గరిష్ట వేగం గంటకు 170 కి.మీ

    హ్యుందాయ్ అయోనిక్ 3- విలాసవంతమైన ఇంటీరియర్..

    ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారు లోపల "ఫర్నిష్డ్ స్పేస్" కాన్సెప్ట్‌ను వాడారు. అంటే కారు లోపల ఇల్లు లేదా కార్యాలయం లాంటి సౌకర్యం ఉంటుంది.

    ఫ్లాట్ ఫ్లోర్: ఈ-జీఎంపీ ప్లాట్‌ఫారమ్‌పై నిర్మించడం వల్ల లోపల ఫ్లోర్ పూర్తిగా చదునుగా ఉండి, ఎక్కువ లెగ్‌రూమ్ లభిస్తుంది.

    ప్లియోస్ కనెక్ట్ : ఆండ్రాయిడ్ ఆటోమోటివ్ ఓఎస్ ఆధారంగా పనిచేసే కొత్త ఇన్‌ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్ ఇందులో ఉంది. వేరియంట్‌ను బట్టి 12.9 లేదా 14.6 ఇంచ్ డిస్​ప్లే ఉంటాయి.

    స్టోరేజ్: 441 లీటర్ల బూట్ స్పేస్‌తో పాటు, చిన్న వస్తువుల కోసం 'మెగాబాక్స్' అనే అదనపు స్టోరేజ్ రూమ్ కూడా ఉంది.

    హ్యుందాయ్ అయోనిక్​ 3- సేఫ్టీ ఫీచర్లు..

    హ్యుందాయ్ స్మార్ట్‌సెన్స్ టెక్నాలజీతో ఈ కారులో అధునాతన భద్రతా ఫీచర్లు ఉన్నాయి:

    హైవే డ్రైవింగ్ అసిస్ట్ 2

    బ్లైండ్-స్పాట్ వ్యూ మానిటర్

    రిమోట్ స్మార్ట్ పార్కింగ్ అసిస్ట్

    మల్టిపుల్ ఎయిర్‌బ్యాగ్స్, అడాస్ టెక్నాలజీ.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -

    1. హ్యుందాయ్ అయోనిక్ 3 ధర ఎంత ఉండవచ్చు?

    యూరోపియన్ మార్కెట్​లో దీని ప్రారంభ ధర సుమారు 30,000 యూరోలు (సుమారు రూ. 27 లక్షలు) ఉండవచ్చని అంచనా. ఇది ఇతర ప్రీమియం ఎలక్ట్రిక్ హ్యాచ్‌బ్యాక్‌లకు గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది.

    2. ఈ కారు భారత్‌లో ఎప్పుడు లాంచ్ అవుతుంది?

    ప్రస్తుతానికి హ్యుందాయ్ దీనిని యూరప్, ఆస్ట్రేలియా మార్కెట్ల కోసమే ప్రకటించింది. భారత్‌లో దీని లాంచ్‌పై కంపెనీ ఇంకా ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.

    3. అయోనిక్ 3 కి ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటి?

    ఇది హ్యుందాయ్ నుంచి వస్తున్న అత్యంత సమర్థవంతమైన (ఎయిరోడైనమిక్) హ్యాచ్‌బ్యాక్. తక్కువ బ్యాటరీతో ఎక్కువ రేంజ్ ఇవ్వడం, కాంపాక్ట్ సైజులో ఎక్కువ ఇంటీరియర్ స్పేస్ ఉండటం దీని ప్రధాన బలం.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/News/Hyundai Ioniq 3 : హ్యుందాయ్ నుంచి కొత్త ఎలక్ట్రిక్​ హ్యాచ్​బ్యాక్- 496 కి.మీ రేంజ్​తో..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes