Hyundai Ioniq 3 : హ్యుందాయ్ నుంచి కొత్త ఎలక్ట్రిక్ హ్యాచ్బ్యాక్- 496 కి.మీ రేంజ్తో..
Hyundai electric car : ఎలక్ట్రిక్ వాహన రంగంలో హ్యుందాయ్ తన పట్టును మరింత బిగిస్తోంది. తన పాపులర్ 'అయోనిక్' సిరీస్లో అత్యంత చిన్నదైన, సరసమైన ధరలో లభించే ‘అయోనిక్ 3’ ఎలక్ట్రిక్ హ్యాచ్బ్యాక్ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆవిష్కరించింది. స్టైలిష్ లుక్, అదిరిపోయే రేంజ్తో వచ్చిన ఈ కారు విశేషాలు మీకోసం.
Hyundai Ioniq 3 range : హ్యుందాయ్ మోటార్ కంపెనీ తన ఈవీ పోర్ట్ఫోలియోను విస్తరిస్తూ.. 'అయోనిక్ 3' అనే ఎలక్ట్రిక్ హ్యాచ్బ్యాక్ని మిలాన్ డిజైన్ వీక్ 2026 వేదికగా రివీల్ చేసింది. ఇది ముఖ్యంగా యూరోపియన్ మార్కెట్లను దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించినప్పటికీ, దీని ఫీచర్లు ప్రపంచవ్యాప్త ఈవీ ప్రియులను ఆకర్షిస్తున్నాయి. హ్యుందాయ్ ఇన్స్టర్ ఈవీ, కోనా ఎలక్ట్రిక్ మధ్యలో ఈ కొత్త కారు ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మోడల్ విశేషాలను ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకోండి.
హ్యుందాయ్ అయోనిక్ 3- 'ఆర్ట్ ఆఫ్ స్టీల్' డిజైన్..
హ్యుందాయ్ తన కొత్త డిజైన్ లాంగ్వేజ్ 'ఆర్ట్ ఆఫ్ స్టీల్'ను ఈ కారుతో పరిచయం చేసింది.
ఏరో హ్యాచ్ : దీన్ని హ్యుందాయ్ ఒక ఏరోడైనమిక్ హ్యాచ్బ్యాక్గా పిలుస్తోంది. దీని డ్రాగ్ కోఎఫీషియంట్ కేవలం 0.263 మాత్రమే. దీనివల్ల గాలిని చీల్చుకుంటూ కారు వేగంగా, తక్కువ బ్యాటరీ ఖర్చుతో ప్రయాణించగలదు.
పిక్సెల్ లైటింగ్: అయోనిక్ సిరీస్ ట్రేడ్మార్క్ అయిన పిక్సెల్-ప్రేరేపిత లైటింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఇందులోనూ కొనసాగుతున్నాయి.
వెలోస్టర్ లుక్: దీని రూఫ్లైన్, వెనుక భాగం గతంలో వచ్చిన హ్యుందాయ్ వెలోస్టర్ కారును గుర్తుకు తెస్తుంది.
హ్యుందాయ్ అయోనిక్ 3- బ్యాటరీ, రేంజ్..
హ్యుందాయ్ అయోనిక్ 3 రెండు రకాల బ్యాటరీ ఆప్షన్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది:
స్టాండర్డ్ వేరియంట్: 42.2 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్. ఇది ఒకసారి ఛార్జ్ చేస్తే 344 కిలోమీటర్ల (డబ్ల్యూఎల్టీపీ) రేంజ్ ఇస్తుంది. ఇందులో 147 hp మోటార్ ఉంటుంది.
లాంగ్ రేంజ్ వేరియంట్: 61 kWh పెద్ద బ్యాటరీ ప్యాక్. ఇది ఏకంగా 496 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుంది. ఇందులో 135 hp మోటార్ ఉంటుంది.
ఛార్జింగ్: ఫాస్ట్ ఛార్జర్ ద్వారా కేవలం 29 నిమిషాల్లోనే 10 శాతం నుంచి 80 శాతం వరకు బ్యాటరీని నింపవచ్చు.
ఈ ఎలక్ట్రిక్ హ్యాచ్బ్యాక్ గరిష్ట వేగం గంటకు 170 కి.మీ
హ్యుందాయ్ అయోనిక్ 3- విలాసవంతమైన ఇంటీరియర్..
ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారు లోపల "ఫర్నిష్డ్ స్పేస్" కాన్సెప్ట్ను వాడారు. అంటే కారు లోపల ఇల్లు లేదా కార్యాలయం లాంటి సౌకర్యం ఉంటుంది.
ఫ్లాట్ ఫ్లోర్: ఈ-జీఎంపీ ప్లాట్ఫారమ్పై నిర్మించడం వల్ల లోపల ఫ్లోర్ పూర్తిగా చదునుగా ఉండి, ఎక్కువ లెగ్రూమ్ లభిస్తుంది.
ప్లియోస్ కనెక్ట్ : ఆండ్రాయిడ్ ఆటోమోటివ్ ఓఎస్ ఆధారంగా పనిచేసే కొత్త ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ ఇందులో ఉంది. వేరియంట్ను బట్టి 12.9 లేదా 14.6 ఇంచ్ డిస్ప్లే ఉంటాయి.
స్టోరేజ్: 441 లీటర్ల బూట్ స్పేస్తో పాటు, చిన్న వస్తువుల కోసం 'మెగాబాక్స్' అనే అదనపు స్టోరేజ్ రూమ్ కూడా ఉంది.
హ్యుందాయ్ అయోనిక్ 3- సేఫ్టీ ఫీచర్లు..
హ్యుందాయ్ స్మార్ట్సెన్స్ టెక్నాలజీతో ఈ కారులో అధునాతన భద్రతా ఫీచర్లు ఉన్నాయి:
హైవే డ్రైవింగ్ అసిస్ట్ 2
బ్లైండ్-స్పాట్ వ్యూ మానిటర్
రిమోట్ స్మార్ట్ పార్కింగ్ అసిస్ట్
మల్టిపుల్ ఎయిర్బ్యాగ్స్, అడాస్ టెక్నాలజీ.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -
1. హ్యుందాయ్ అయోనిక్ 3 ధర ఎంత ఉండవచ్చు?
యూరోపియన్ మార్కెట్లో దీని ప్రారంభ ధర సుమారు 30,000 యూరోలు (సుమారు రూ. 27 లక్షలు) ఉండవచ్చని అంచనా. ఇది ఇతర ప్రీమియం ఎలక్ట్రిక్ హ్యాచ్బ్యాక్లకు గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది.
2. ఈ కారు భారత్లో ఎప్పుడు లాంచ్ అవుతుంది?
ప్రస్తుతానికి హ్యుందాయ్ దీనిని యూరప్, ఆస్ట్రేలియా మార్కెట్ల కోసమే ప్రకటించింది. భారత్లో దీని లాంచ్పై కంపెనీ ఇంకా ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.
3. అయోనిక్ 3 కి ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటి?
ఇది హ్యుందాయ్ నుంచి వస్తున్న అత్యంత సమర్థవంతమైన (ఎయిరోడైనమిక్) హ్యాచ్బ్యాక్. తక్కువ బ్యాటరీతో ఎక్కువ రేంజ్ ఇవ్వడం, కాంపాక్ట్ సైజులో ఎక్కువ ఇంటీరియర్ స్పేస్ ఉండటం దీని ప్రధాన బలం.
