
    Royal Enfield Hunter 350 : హంటర్ 350లో కొత్త బేస్​ ప్రీమియం వేరియంట్​.. ఎందుకు కొనాలి?

    Hunter 350 variants : రాయల్ ఎన్​ఫీల్డ్​ తన పాపులర్ మోడల్ హంటర్ 350లో ప్రవేశపెట్టిన 'బేస్ ప్రీమియం' వేరియంట్ కేవలం పైపైన మెరుగులకు మాత్రమే పరిమితం కాలేదు! ఇది బైక్ వినియోగాన్ని, సౌకర్యాన్ని మెరుగుపరిచేలా ఉంటుంది. ఈ వేరియంట్​ని మీరు ఎందుకు కొనాలో డీటైల్డ్​గా ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Apr 07, 2026 6:00 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    రాయల్ ఎన్​ఫీల్డ్​ హంటర్ 350 ఎప్పుడూ సరళత, తేలికపాటి బరువు, ఆహ్లాదకరమైన రైడింగ్ అనుభవానికి మారుపేరుగా ఉంటుంది. అయితే, మీరు ఈ బైక్‌లో ఎంట్రీ లెవల్ వేరియంట్‌ను తీసుకోవాలని ఆలోచిస్తుంటే, కొత్తగా వచ్చిన 'బేస్ ప్రీమియం' ట్రిమ్ మీ బడ్జెట్‌ను కొంచెం పెంచుకోవడానికి బలమైన కారణాలను చూపుతోంది. సాధారణ బేస్ వేరియంట్ కంటే ఇది ఎందుకు స్మార్ట్ పిక్ అవుతుందో ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    హంటర్ 350లో కొత్త బేస్​ ప్రీమియం వేరియంట్..
    రాయల్ ఎన్​ఫీల్డ్​ హంటర్ 350- అప్‌గ్రేడ్.. కేవలం అలంకారం కోసం మాత్రమే కాదు!

    టార్మాక్ బ్లాక్ ఫినిషింగ్‌తో వచ్చిన రాయల్ ఎన్​ఫీల్డ్​ హంటర్ 350 బేస్ ప్రీమియం వేరియంట్ బైక్​ని కొత్తగా మార్చడానికి ప్రయత్నించలేదు, బదులుగా ఉన్నదానిని మరింత ఆకర్షణీయంగా మెరుగుపరిచింది. ఇందులో అతిపెద్ద మార్పు.. స్పోక్ వీల్స్ స్థానంలో అల్లాయ్ వీల్స్ రావడం.

    కాగితంపై ఇది చిన్న మార్పులా అనిపించినా, రోజువారీ జీవితంలో ఇది పెద్ద మార్పును చూపుతుంది. అల్లాయ్ వీల్స్ నిర్వహణ సులభం, సిటీ రైడింగ్‌కు చాలా అనుకూలం. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా ఇవి ట్యూబ్‌లెస్ టైర్లకు సపోర్ట్ చేస్తాయి. టైర్ పంక్చర్ అయినప్పుడు ట్యూబ్‌లెస్ టైర్లను రిపేర్ చేయడం చాలా సులభం. హంటర్ వంటి అర్బన్-ఫోకస్డ్ మోటార్‌సైకిల్‌కు ఈ ఒక్క అప్‌గ్రేడ్ బైక్ వినియోగాన్ని గణనీయంగా పెంచుతుంది.

    రాయల్ ఎన్​ఫీల్డ్​ హంటర్ 350- క్లీన్, ఆకర్షణీయమైన డిజైన్..

    బైక్ క్లాసిక్ లుక్‌ను కొనసాగిస్తూనే, రౌండ్ హాలోజన్ హెడ్‌ల్యాంప్‌ను ఇందులో అప్‌డేట్ చేశారు. ఇది హంటర్ మోడరన్-రెట్రో గుర్తింపుకు సరిగ్గా సరిపోతుంది. స్టిచ్డ్ సీట్, స్పోర్టీ గ్రాబ్ రైల్ వంటి చిన్న చిన్న వివరాలు బైక్ ఫినిషింగ్‌ను ప్రీమియం స్థాయికి తీసుకెళ్లాయి. దీనివల్ల కస్టమర్ షోరూమ్ నుంచి బైక్ తీసుకున్నప్పుడు విడిగా యాక్సెసరీలపై ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేకుండా, బైక్ ఒక కంప్లీట్ లుక్‌తో కనిపిస్తుంది.

    రాయల్ ఎన్​ఫీల్డ్​ హంటర్ 350- మెరుగైన రైడర్ ఇంటర్‌ఫేస్..

    ఈ వేరియంట్‌లో చేసిన మరో అర్థవంతమైన అప్‌గ్రేడ్ ఏంటంటే.. డిజిటల్-అనలాగ్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, రోటరీ స్విచ్ గేర్. బేస్ వేరియంట్‌లో ఉండే పాతకాలపు సెటప్‌తో పోలిస్తే, ఇది చాలా అడ్వాన్స్‌డ్​గా, ప్రీమియంగా కనిపిస్తుంది. ఇది మోటార్‌సైకిల్‌తో రైడర్ ఇంటరాక్షన్‌ను మరింత సులభతరం చేస్తుంది. హంటర్ 'నో-నానెన్స్' ఫిలాసఫీకి కట్టుబడి ఉంటూనే, ఈ క్లస్టర్ బైక్ లోపల ఒక పెద్ద అప్‌గ్రేడ్‌లా కనిపిస్తుంది.

    రాయల్ ఎన్​ఫీల్డ్​ హంటర్ 350- మెకానికల్స్..

    విజువల్ మార్పులతో పాటు, ఈ రాయల్ ఎన్​ఫీల్డ్​ హంటర్ 350 బైక్ బేస్ ప్రీమియం వేరియంట్ కొన్ని ఫంక్షనల్ ఇంప్రూవ్‌మెంట్స్‌ను కూడా తెచ్చింది.

    స్లిప్ అండ్ అసిస్ట్ క్లచ్ : దీనివల్ల సిటీ ట్రాఫిక్‌లో పదే పదే గేర్లు మార్చాల్సి వచ్చినప్పుడు క్లచ్ నొక్కడం చాలా స్మూత్‌గా ఉంటుంది. ఇది రైడర్ అలసటను తగ్గిస్తుంది.

    సింగిల్-ఛానల్ ఏబీఎస్ : భద్రత, సరళత మధ్య సమతుల్యతను కాపాడుతూ ఈ ఫీచర్‌ను అందించారు.

    రాయల్ ఎన్​ఫీల్డ్​ హంటర్ 350- లైన్-అప్‌లో 'స్వీట్ స్పాట్'

    హంటర్ 350 శ్రేణిలో బేస్ ప్రీమియం వేరియంట్ ఒక ఖచ్చితమైన స్థానంలో సరిపోతుంది. బేస్ వేరియంట్ మరీ సాదాసీదాగా అనిపించే వారికి, మిడ్ వేరియంట్ బడ్జెట్ కొంచెం ఎక్కువగా అనిపించే వారికి.. ఈ వేరియంట్ ఒక సరైన వంతెనలా పనిచేస్తుంది. హై-ఎండ్ వేరియంట్ల నుంచి అవసరమైన ఫీచర్లను అరువు తెచ్చుకుని, తక్కువ ధరలోనే ప్రీమియం అనుభూతిని అందించడం దీని ప్రత్యేకత.

    ఈ కొత్త బేస్ ప్రీమియం వేరియంట్ ఎక్స్​షోరూం ధర: రూ. 1,49,900

    తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు-

    1. హంటర్ 350 బేస్ ప్రీమియం వేరియంట్‌లో ఉన్న ప్రధాన మార్పు ఏమిటి?

    సాధారణ బేస్ వేరియంట్​లో ఉండే స్పోక్ వీల్స్ స్థానంలో ఇందులో అల్లాయ్ వీల్స్, ట్యూబ్‌లెస్ టైర్లను అందించారు, ఇది సిటీ రైడింగ్​కి, పంక్చర్ల రిపేర్ కు చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.

    2. మెకానికల్ పరంగా ఈ కొత్త వేరియంట్‌లో ఎలాంటి అప్‌గ్రేడ్స్ ఉన్నాయి?

    ఇందులో 'స్లిప్ అండ్ అసిస్ట్ క్లచ్' ఫీచర్‌ను చేర్చారు, దీనివల్ల ట్రాఫిక్‌లో క్లచ్ ఆపరేట్ చేయడం చాలా తేలికగా మారుతుంది; అలాగే డిజిటల్-అనలాగ్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్‌ను కూడా అప్‌డేట్ చేశారు.

      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    Home/News/Royal Enfield Hunter 350 : హంటర్ 350లో కొత్త బేస్​ ప్రీమియం వేరియంట్​.. ఎందుకు కొనాలి?
