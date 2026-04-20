    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Electric Cycle : 85 కి.మీ రేంజ్​తో కొత్త ఎలక్ట్రిక్​ సైకిల్​- ఎక్కడికైనా వెళ్లిపోవచ్చు బాసు!

    Best Electric Cycle : భారత మార్కెట్​లోకి సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ సైకిల్ 'వైపర్' వచ్చేసింది. రూ. 66,999 ధరతో లాంచ్ అయిన ఈ మోడల్, ఆధునిక సాంకేతికతతో పాటు గుంతలున్న రోడ్లపై కూడా సునాయాసంగా ప్రయాణించేలా డిజైన్ చేశారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..

    Published on: Apr 20, 2026 11:19 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Viper electric cycle : నగరాల్లో ట్రాఫిక్ కష్టాలు, పెరుగుతున్న ఇంధన ధరల నేపథ్యంలో ప్రత్యామ్నాయ రవాణా మార్గాల వైపు జనం మొగ్గు చూపుతున్నారు. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రముఖ ఈ-సైకిల్ తయారీ సంస్థ ‘ఈ-మోటరాడ్’.. తన పోర్ట్‌ఫోలియోను విస్తరించింది. ఈ నేపథ్యంలో 'వైపర్' పేరుతో ఒక శక్తివంతమైన ఎలక్ట్రిక్ సైకిల్‌ను ఇటీవలే మార్కెట్​లోకి తీసుకొచ్చింది. కేవలం పట్టణ ప్రయాణాలకే కాకుండా, కొంచెం కఠినమైన దారుల్లో (ఆఫ్​-రోడ్​) కూడా సాఫీగా సాగేలా దీన్ని రూపొందించారు. ఈ ఎలక్ట్రిక్ సైకిల్​ విశేషాలను ఇక్కడ చూసేయండి.

    వైపర్​ ఎలక్ట్రిక్ సైకిల్..

    వైపర్​ ఎలక్ట్రిక్​ సైకిల్​- శక్తివంతమైన బ్యాటరీ.. అదిరిపోయే రేంజ్

    ఈ వైపర్ ఎలక్ట్రిక్ సైకిల్‌లో 48వీ 250డబ్ల్యూ రేర్ హబ్ మోటార్‌ను అమర్చారు. దీనికి తోడు 15.6ఏహెచ్ సామర్థ్యం గల ‘రిమూవబుల్’ బ్యాటరీని అందించారు. అంటే మీరు బ్యాటరీని సైకిల్ నుంచి విడదీసి ఇంట్లోనే ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు.

    పెడల్ అసిస్ట్ మోడ్: మీరు సైకిల్‌ను తొక్కుతూ ఉంటే, ఈ మోటార్ మీకు సహాయం చేస్తుంది. ఈ మోడ్‌లో ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 85 కి.మీ వరకు ప్రయాణించవచ్చు.

    థ్రోటిల్ మోడ్: అసలు తొక్కకుండా కేవలం యాక్సిలరేటర్ వాడితే 70 కి.మీ వరకు రేంజ్ వస్తుంది.

    ఆఫీసులకు వెళ్లేవారికి, చిన్నపాటి డెలివరీ పనులకు లేదా వ్యాయామం చేస్తూనే కాస్త దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లాలనుకునే వారికి ఇది ఒక గొప్ప ఆప్షన్.

    వైపర్​ ఎలక్ట్రిక్​ సైకిల్- సాంకేతికతలో మొనగాడు: ఎన్‌ఎఫ్‌సీ అన్‌లాకింగ్!

    సాధారణంగా ఈ తరహా సైకిళ్లకు తాళం చెవి (ఫిజికల్​ కీ) ఉంటుంది. కానీ వైపర్‌ ఎలక్ట్రిక్​ సైకిల్​లో వినూత్నంగా ఎన్‌ఎఫ్‌సీ అన్‌లాకింగ్ సిస్టమ్‌ను ప్రవేశపెట్టారు. అంటే.. స్మార్ట్ కార్డ్ లేదా మొబైల్ ఫోన్ ద్వారా దీన్ని అన్‌లాక్ చేయవచ్చు. ఇది రోజువారీ ప్రయాణాల్లో ఎంతో సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. అలాగే రైడ్ డేటా, వేగం, బ్యాటరీ స్థాయిని తెలుసుకోవడానికి స్పష్టమైన డిజిటల్ డిస్‌ప్లేను కూడా ఇందులో అమర్చారు.

    వైపర్​ ఎలక్ట్రిక్​ సైకిల్- ప్రతికూల దారుల్లోనూ సాఫీగా..

    భారతీయ రోడ్లపై ఉండే గుంతలు, గరుకు దారులను తట్టుకునేలా వైపర్‌లో 'డ్యూయల్ సస్పెన్షన్' (ముందు, వెనుక) అందించింది ఈ-మోటరాడ్. దీనివల్ల ప్రయాణం ఎంతో సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.

    బ్రేకింగ్: మెరుగైన రక్షణ కోసం హైడ్రాలిక్ డిస్క్ బ్రేక్స్‌ను వాడారు.

    గ్రిప్: వెడల్పాటి టైర్ల వల్ల తడి రోడ్లపై కూడా పట్టు తగ్గకుండా ఉంటుంది.

    గేర్ సిస్టమ్: 7-స్పీడ్ షిమనో గేర్ సెటప్ ఉండటం వల్ల ఎత్తుపల్లాల దారుల్లో ప్రయాణం సులభం అవుతుంది.

    వైపర్​ ఎలక్ట్రిక్​ సైకిల్- ఎందుకు కొనాలి?

    2026 నాటికి ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వినియోగం గణనీయంగా పెరిగింది. ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రిక్ సైకిళ్లకు రిజిస్ట్రేషన్ లేదా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అవసరం లేదు. హెల్మెట్ ధరిస్తే చాలు, పెట్రోల్ ఖర్చు లేకుండా కిలోమీటరుకు కేవలం కొన్ని పైసల ఖర్చుతోనే ప్రయాణించవచ్చు. వైపర్ కేవలం చౌకైన సైకిల్ మాత్రమే కాదు, ఫీచర్ల పరంగా ఒక పూర్తిస్థాయి ప్యాకేజీలా కనిపిస్తోంది. ఇది 110 కిలోల వరకు బరువును మోయగలదు, కాబట్టి సాధారణ వాహనదారులకు ఇది పక్కాగా సరిపోతుంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -

    1. ఈ-మోటరాడ్ వైపర్ ధర ఎంత?

    భారత మార్కెట్​లో దీని ప్రారంభ ధర రూ. 66,999 గా నిర్ణయించారు.

    2. దీనికి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేదా రిజిస్ట్రేషన్ అవసరమా?

    లేదు, ఇది ఎలక్ట్రిక్ సైకిల్ కాబట్టి దీనికి ఎటువంటి లైసెన్స్ లేదా ఆర్టీవో రిజిస్ట్రేషన్ అవసరం లేదు.

    3. బ్యాటరీని విడిగా ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చా?

    అవును, ఇందులో రిమూవబుల్ బ్యాటరీ ఉంటుంది. మీరు బ్యాటరీని సైకిల్ నుంచి తీసి మీ బెడ్​రూమ్ లేదా ఆఫీసులో సాకెట్ ద్వారా ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు.

    4. దీని రేంజ్ ఎంత?

    పెడల్ అసిస్ట్ వాడితే 85 కి.మీ, కేవలం థ్రోటిల్ వాడితే 70 కి.మీ వరకు ప్రయాణించవచ్చు.

      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

