    ప్రజలకు సంక్రాంతి ఆఫర్.. ఆ షోరూమ్‌లలో 30 శాతం వరకు డిస్కౌంట్!

    ప్రజలకు సంక్రాంతి సందర్భంగా గుడ్‌న్యూస్. లేపాక్షి షోరూమ్‌లలో డిస్కౌంట్ అమ్మకాలను ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ నెల ఆఖరు వరకు తగ్గింపు ఉంటుందని మంత్రి సవిత ప్రకటించారు.

    Published on: Jan 14, 2026 4:51 PM IST
    By Anand Sai
    చేతివృత్తులవారి జీవనోపాధిని పెంచడానికి, సాంప్రదాయ చేతిపనులను ప్రోత్సహించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లేపాక్షి షోరూమ్‌లలో డిస్కౌంట్ అమ్మకాలను ప్రారంభించింది. సంక్రాంతి పండుగ సీజన్‌తో సమానంగా ఈ నెలాఖరు వరకు హస్తకళలను 10, 20, 30 శాతం వరకు తగ్గింపుతో విక్రయిస్తామని చేనేత, జౌళి శాఖ మంత్రి ఎస్ సవిత ప్రకటించారు.

    ఇటీవల సచివాలయంలో లేపాక్షి అధికారులతో జరిగిన సమీక్షా సమావేశం తర్వాత మంత్రి సవిత మాట్లాడుతూ.. ఈ చొరవ వినియోగదారులకు కళారూపాలను సరసమైన ధరలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడంతో పాటు అమ్మకాలను పెంచుతుందని, చేతివృత్తులవారికి మరిన్ని ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టిస్తుందని అన్నారు. డిస్కౌంట్ ప్రచారం ప్రభావాన్ని పెంచడానికి మీడియా, సామాజిక వేదికల ద్వారా విస్తృత ప్రచారం కల్పించాలని ఆమె అధికారులను ఆదేశించారు.

    లేపాక్షి షోరూమ్‌లను కస్టమర్లకు మరింత ఆకర్షణీయంగా మార్చడానికి వాటిని అప్‌గ్రేడ్ చేసే ప్రణాళికలను కూడా మంత్రి సవిత వెల్లడించారు. మొదటి దశలో, విశాఖపట్నం, అనంతపురం, కడపలోని షోరూమ్‌లను ఒక్కొక్కటి రూ. 15 లక్షల పెట్టుబడితో ఆధునీకరించనున్నారు.

    ఢిల్లీ షోరూమ్ పునరుద్ధరణ పనులు దాదాపు పూర్తయ్యే దశలో ఉన్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా మిగిలిన 15 షోరూమ్‌లను దశలవారీగా అభివృద్ధి చేస్తారు. లేపాక్షి దేశవ్యాప్తంగా 19 షోరూమ్‌లను నిర్వహిస్తుండగా, వాటిలో 16 ఏపీలో ఉన్నాయి.

    లేపాక్షి హస్తకళలను ఈ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫామ్‌ల ద్వారా అందుబాటులో ఉంచాలని మంత్రి సవిత అధికారులను ఆదేశించారు. మారుతున్న వినియోగదారుల ప్రాధాన్యతలను తీర్చడానికి ఒక ప్రత్యేక వెబ్‌సైట్ అవసరాన్ని ఆమె నొక్కి చెప్పారు. ప్రజలు నిత్యావసరాలు, దుస్తులు, ఎలక్ట్రానిక్స్‌ను ఆన్‌లైన్‌లో కొనుగోలు చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నారని పేర్కొన్నారు. ఈ చర్యలు చేతిపనులను సంరక్షించడమే కాకుండా స్థిరమైన జీవనోపాధిని కూడా నిర్ధారిస్తాయని సూచించారు.

    ప్రస్తుత తరం ఆలోచనలు, అభిరుచులు అనుగుణంగా లేపాక్షి షో రూమ్‌లను అభివృద్ధి చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందని మంత్రి వెల్లడించారు. వినియోగదారులను ఆకట్టుకునేలా.. నిర్మాణాలు ఉండాలన్నారు. వినియోగదారుల మార్పులకు అనుగుణంగా మారాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన కళారూపాలను ఆన్‌లైన్‌లో విక్రయించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పారు. ఇందుకోసం ప్రత్యేక వెబ్‌సైట్ ఏర్పాటు చేయాలన్నారు.

