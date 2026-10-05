ప్రైవేట్ ఫోటోలతో బ్లాక్మెయిల్.. భార్య వీడియోలు భర్తకు పంపిన ప్రియుడు
యువతితో సన్నిహితంగా ఉన్న ఫొటోలు, వీడియోలను భర్తకు పంపాడు ఓ ప్రియుడు. ఈ ఘటనతో ఆగ్రహానికి గురైన కుటుంబ సభ్యులు.. యువకుడిని చితకబాదారు.
కృష్ణా జిల్లాలో ఘోరమైన ఘటన వెలుగుచూసింది. గతంలో ప్రేమించిన వ్యక్తి ద్రోహానికి ఒడిగట్టి, వ్యక్తిగత క్షణాలకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలతో బ్లాక్మెయిల్ చేశాడు. అంతేకాదు భర్తకు వాటిని పంపి ఆమె కాపురంలో నిప్పులు పోశాడు. బాధితురాలి జీవితం నాశనమవ్వడంతో ఆగ్రహంతో రగిలిపోయిన ఆమె కుటుంబ సభ్యులు, సదరు మాజీ ప్రియుడికి విజయవాడ వీధుల్లో గట్టి గుణపాఠం చెప్పారు.
అవనిగడ్డ ప్రాంతానికి చెందిన బాధిత యువతి, కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఉన్నత విద్య, ఉద్యోగ శిక్షణ కోసం హైదరాబాద్ వచ్చింది. అదే సమయంలో అవనిగడ్డకే చెందిన నిఖిల్ అనే యువకుడితో పరిచయం ఏర్పడింది. ఒకే ఊరివారు కావడంతో మొదలైన ఆ పరిచయం కొద్దిరోజులకే ప్రేమగా మారింది. ఆ నమ్మకంతోనే వారు కొన్నిసార్లు సన్నిహితంగా గడిపారు. అయితే ఆ సమయంలో సదరు యువతికి తెలియకుండానే నిఖిల్ ప్రైవేట్ ఫొటోలు, వీడియోలను తన ఫోన్లో భద్రపరుచుకున్నాడు.
కాలక్రమేణా మనస్పర్థలు రావడంతో వీరిద్దరూ విడిపోయారు. ఆ తర్వాత సదరు యువతికి పెద్దలు పెళ్లి కుదిర్చారు. ఆమె వివాహం చేసుకుని విజయవాడలో భర్తతో కలిసి కొత్త జీవితాన్ని సంతోషంగా ప్రారంభించింది. అయితే నిఖిల్ మనసులోని సైకో ప్రవర్తన ఆమెను నీడలా వెంటాడింది.
ఆమెకు వివాహమైందని తెలిసినప్పటికీ.. నన్ను కలవాలి, నాతో మళ్ళీ సన్నిహితంగా ఉండాలి అంటూ నిఖిల్ వేధించడం మొదలుపెట్టాడు. తన కాపురం చక్కగా సాగుతోందని, ఇకపై తన జోలికి రావద్దని ఆ యువతి ఎంత ప్రాధేయపడినా అతను వినలేదు. ఆమె తిరస్కరించడంతో కక్ష పెంచుకున్న నిఖిల్, ప్రైవేట్ ఫోటోలు, వీడియోలను నేరుగా ఆమె భర్త వాట్సాప్కు పంపించాడు.
భార్యకు సంబంధించిన ప్రైవేట్ వీడియోలు, ఫొటోలు చూసి దిగ్భ్రాంతికి గురైన భర్త, ఆ మానసిక వేదనను తట్టుకోలేకపోయాడు. దంపతుల మధ్య తీవ్ర వివాదాలు చెలరేగి, చివరికి ఆమెను వదిలేశాడు. నిఖిల్ చేసిన పని వల్ల ఒక నిండు ఆడపిల్ల జీవితం రోడ్డున పడింది. కాపురం కూలిపోయినా నిఖిల్లో మార్పు రాలేదు. గత నెల రోజులుగా ఇప్పుడు ఎలాగూ భర్త వదిలేశాడు కదా, నన్ను కలవాల్సిందే అంటూ మరింత దారుణంగా వేధించడం ప్రారంభించాడు.
ఇక నిఖిల్ వేధింపులను తట్టుకోలేకపోయిన బాధితురాలు.. తీవ్ర మనోవేదనకు గురై తన కుటుంబ సభ్యులకు, బంధువులకు అసలు విషయం చెప్పి కన్నీరుమున్నీరైంది. నిందితుడికి తగిన శాస్తి చేయాలని భావించిన బంధువులు ఒక పథకం పన్నారు.
ఆదివారం రాత్రి బాధితురాలితో నిఖిల్కు ఫోన్ చేయించి, విజయవాడ పీవీపీ మాల్ వద్దకు రావాలని చెప్పారు. ఆమె మాటలు నమ్మి విజయవాడకు చేరుకున్న నిఖిల్ మాల్ సమీపంలో నిలబడి ఉండగా.. ముందే కాపుకాసిన కుటుంబ సభ్యులు ఒక్కసారిగా అతనిపై విరుచుకుపడ్డారు. నడిరోడ్డుపైనే విచక్షణారహితంగా దాడి చేశారు. స్థానికులు అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నించినా, అతడు చేసిన ద్రోహాన్ని తలుచుకుని ఆగ్రహంతో చితకబాదారు. పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకుని వివరాలు సేకరించారు.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More