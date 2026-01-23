ఏపీ LRSకు ఇవాళే చివరి తేదీ - గడువు పొడిగింపుపై ప్రతిపాదనలు..!
ఎల్ఆర్ఎస్ గడువు పొడిగింపుపై ఏపీ సర్కార్ మరోసారి ఆలోచన చేస్తోంది. ఇదే విషయంపై అధికారులు ప్రతిపాదనలు పంపినట్లు తెలుస్తోంది. ఇవాళ్టితో గడువు పూర్తి కానున్న నేపథ్యంలో… మరోసారి పొడిగించే అవకాశం ఉందని సమాచారం.
అక్రమ లేఔట్ల క్రమబద్ధీకరణ కోసం ఏపీ సర్కార్ ఎల్ఆర్ఎస్ స్కీమ్ ను ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. గతేడాది జులై నుంచి దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తున్నారు. సకాలంలో ఫీజులు చెల్లించిన వారికి రాయితీ కూడా ఇస్తున్నారు. అయితే ఈ గడువు పలుమార్లు పొడిగించారు. అయితే పొడించిన సమయం కూడా ఇవాళ్టితో(జనవరి 23) పూర్తి కానుంది.
నేటితో గడువు ముగింపు…
నేటితో ఎల్ఆర్ఎస్ గడువు పూర్తి కానున్న నేపథ్యంలో ప్రభుత్వానికి మరోసారి పొడిగింపు ప్రతిపాదన చేరింది. అనుమతులు లేని లేఔట్లలో ప్లాట్ల క్రమబద్ధీకరణకు దరఖాస్తులు చేసుకోవడానికి మరో 3 నెలలు గడువు పొడిగించాలని అధికారులు ప్రతిపాదించినట్లు తెలిసింది.
పొడిగించే ఛాన్స్…
పట్టణ స్థానిక సంస్థలు, పట్టణాభివృద్ధి సంస్థల నుంచి గడువు పెంపునకు విజ్ఞప్తులు వస్తున్నాయని ఈ ప్రతిపాదనలో పేర్కొన్నట్లు సమాచారం. ఈ ప్రతిపాదనల నేపథ్యంలో…. ఏపీ సర్కార్ మరోసారి గడువు పొడిగించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనిపై అధికారికంగా ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. ప్రస్తుతం ఈ స్కీమ్ కింద రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 53 వేలకుపైగా దరఖాస్తులు వచ్చాయి. గడువు పొడిగిస్తే మరికొన్ని దరఖాస్తులు వచ్చే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
మరోవైపు ఇవాళ్టి వరకు ఫీజులు చెల్లిస్తే డిస్కౌంట్ కూడా పొందే అవకాశం ఉంటుంది. ఓపెన్ స్పేస్ ఛార్జీల్లో 50 శాతం రాయితీ ఉంటుంది. ఓపెన్ స్పేస్ ఛార్జీ కింద ప్లాట్ మొత్తం విలువలో 14శాతానికి బదులు7 శాతం చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. అయితే సంబంధిత ఛార్జీలను ఈనెల 23వ తేదీలోపు చెల్లించే వారికి మాత్రమే ఈ డిస్కౌంట్ నిర్ణయం వర్తిస్తుంది.
ప్రభుత్వ భూములు, చెరువులు, రహదారులకు కేటాయించిన భూములు, గ్రీన్ బఫర్ జోన్లు, తీరప్రాంత నియంత్రణ మండలి పరిధిలో ప్లాట్లు, లేఔట్లలో ఎల్ఆర్ఎస్ వర్తించదు. ఈ విషయంలో ఇప్పటికే ప్రభుత్వం మార్గదర్శకాలను కూడా ప్రకటించింది. నిబంధనలకు లోబడి ఉన్న ఫ్లాట్లను మాత్రమే క్రమబద్ధీకరిస్తారు. https://dtcp.ap.gov.in/LRS/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లి పూర్తి వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు.