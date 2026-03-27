LPG To Vizag Port : వైజాగ్ పోర్టుకు భారీగా ముడి చమురు, ఎల్పీజీ.. గ్యాస్ కొరత ఉండదా?
LPG To Vizag Port : విశాఖపట్నం పోర్టుకు ఎల్పీజీ, ముడి చమురుకు సంబంధించిన నౌకలు రానున్నాయని పోర్టు వర్గాలు తెలిపాయి. ఇప్పటికే పలు నౌకలు విశాఖకు చేరుకున్నాయి.
రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో విశాఖపట్నం ఓడరేవుకు ముడి చమురు, ఎల్పీజీ ట్యాంకర్లు రానున్నాయి. ఇవి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రస్తుత సరఫరా పరిస్థితిని చక్కదిద్దడానికి సహాయపడవచ్చు. 24,000 మెట్రిక్ టన్నుల సరుకుతో వస్తున్న బీడబ్ల్యు బోర్చ్ అనే ఎల్పీజీ ట్యాంకర్ శుక్రవారం రేవుకు చేరుతోంది. గుజరాత్లోని వడినార్ పోర్టు నుంచి బయలుదేరిన ఈ నౌక, సరుకులను బదిలీ చేసే ప్రక్రియలో భాగంగా వస్తోంది.
24,000 మెట్రిక్ టన్నుల సామర్థ్యం గల మరో ఎల్పీజీ నౌక, హెల్లాస్ గ్లాడియేటర్, నెదర్లాండ్స్ నుండి మార్చి 30న రానుంది. 24,000 మెట్రిక్ టన్నుల సామర్థ్యం గల మూడో ఎల్పీజీ క్యారియర్, గ్యాస్ జూపిటర్, అమెరికాలోని ఒక ఓడరేవు నుండి మార్చి 31న రానుంది.
ఇదిలా ఉండగా సుమారు లక్ష టన్నుల ముడి చమురుతో వచ్చిన రష్యన్ ట్యాంకర్ 'సెంచూరియన్' గురువారం విశాఖపట్నం పోర్టులోని ఆయిల్ టెర్మినల్కు చేరుకుంది. 1.4 లక్షల టన్నుల ముడి చమురును తీసుకువస్తున్న 'జంబో' అనే మరో ట్యాంకర్ శుక్రవారం వస్తోంది.
రాబోయే నాలుగు రోజుల్లో రానున్న ఎల్పీజీ సరకును మూడు చమురు కంపెనీలు పంచుకుంటాయని పోర్ట్ వర్గాలు తెలిపాయి. పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతల కారణంగా ఏర్పడిన సరఫరా అంతరాయాలను అధిగమించడానికి భారత్.. రష్యా ముడి చమురు కొనుగోళ్లను పెంచి, ఏప్రిల్ డెలివరీ కోసం సుమారు 60 మిలియన్ బ్యారెళ్లను బుక్ చేసుకుందని తెలుస్తోంది.
రష్యాకు చెందిన మరో ట్యాంకర్ ఎంటీ ఫోండేయా 96,542 మెట్రిక్ టన్నుల ముడి చమురుతో ఏప్రిల్ 2వ తేదీన రానుంది. ఈ రవాణాలన్నీ రాబోయే వారంలో పోర్టుకు గణనీయమైన ముడి చమురు తీసుకువస్తాయ్.
పోర్టులో ఎల్పీజీ రవాణా కూడా స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. ఖతార్ నుండి 22 టీఎంటీల ఎల్పీజీని తీసుకువచ్చిన లుపినస్ అనే ఎల్పీజీ రవాణా నౌక ఫిబ్రవరి 26న చేరుకుని, మార్చి 3న బయలుదేరింది. అదేవిధంగా యూఏఈ నుండి 26 టీఎంటీలను తీసుకువచ్చిన అల్ వుకిర్ నౌక మార్చి 7న చేరుకుని మార్చి 12న బయలుదేరింది.
మార్చి నెల మొత్తం పోర్టుల్లో ముడి చమురు నిర్వహణ చురుకుగా కొనసాగింది. ప్రాంతీయ ఇంధన అవసరాలను తీర్చడానికి కొనసాగుతున్న లాజిస్టిక్స్ కార్యకలాపాలలో భాగంగానే ఈ షెడ్యూల్డ్ రాకపోకలు, ఇటీవలి కదలికలు ఉన్నాయని ఓడరేవు అధికారులు తెలిపారు.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More