LPG crisis : దేశంలో ఎల్పీజీ సంక్షోభం! ఇండక్షన్, ఎయిర్ ఫ్రైయర్, మైక్రోవేవ్లో ఏది ఆఫార్డిబుల్ ఆప్షన్?
దేశంలో ఎల్పీజీ సంక్షోభంపై వస్తున్న వార్తలు ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్నాయి. ఈ సమయంలో ఇండక్షన్, ఎయిర్ ఫ్రైయర్, మైక్రోవేవ్లకు డిమాండ్ పెరుగుతోంది. మరి ఈ మూడింటిలో ఏది అఫార్డిబుల్ ఆప్షన్? ఏది డబ్బులను ఆదా చేస్తుంది? ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
దేశంలో దశాబ్దాలుగా, రోజువారీ వంటకు ఎల్పీజీ సిలిండర్లే వెన్నెముకగా ఉన్నాయి. ఉదయం టీ నుంచి రాత్రి విందు వరకు, గ్యాస్ స్టవ్లు ఎటువంటి ఆలోచన లేకుండానే అన్నింటినీ మేనేజ్ చేసేవి. కానీ ఇప్పుడు భారతీయ గృహాల్లో వంట చేసే విధానం ఇప్పుడు అత్యంత, అవసరమైన, ముఖ్యమైన మార్పుకు లోనవుతోంది.
ప్రస్తుతం భారత్ తన ఎల్పీజీ సరఫరా గొలుసులో ఒక సవాలుతో కూడిన దశను ఎదుర్కొంటోంది. పశ్చిమాసియాలోని భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ముఖ్యంగా 'స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హర్ముజ్' వంటి కీలక మార్గాల వద్ద ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచ ఇంధన ప్రవాహానికి అంతరాయం కలిగించాయి. ఇటీవల వచ్చిన షిప్మెంట్లు తాత్కాలిక ఉపశమనాన్ని అందించినప్పటికీ, అనిశ్చితి ఇంకా కొనసాగుతోంది! సరఫరాను మెరుగ్గా నిర్వహించడానికి సిలిండర్ పరిమాణాన్ని తగ్గించడంపై కూడా చర్చలు జరిగాయి.
గృహాల విషయానికి వస్తే, ఇది కేవలం ఒక వార్త మాత్రమే కాదు, ఇది ఒక నిజమైన రోజువారీ ఆందోళన. పెరుగుతున్న రీఫిల్ ఖర్చులు, సాధ్యమయ్యే సరఫరా సమస్యలు, మొత్తం అనిశ్చితి ప్రజలను ఒక సాధారణ అలవాటుపై ఆలోచించేలా చేస్తున్నాయి: అది పూర్తిగా గ్యాస్ మీద వంట చేయడం.
అక్కడే మార్పు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఇండక్షన్ కుక్టాప్లు, ఎయిర్ ఫ్రైయర్లను ఇప్పుడు ఎక్కువగా వాడుతున్నారు. మైక్రోవేవ్లు కూడా కేవలం వేడి చేసే పనులకు మించి ఉపయోగపడుతున్నాయి.
మరి గ్యాస్ ఖరీదైనదిగా, అనిశ్చితంగా మారుతున్న వేళ.. ఈ ఆప్షన్లలో ఏది నిజంగా డబ్బు ఆదా చేయడంలో మనకి సహాయపడుతుంది?
గ్యాస్ మీద వంట చేయడంలో హిడెన్ కాస్ట్..
గ్యాస్ ఇప్పటికీ వంట చేయడానికి అత్యంత సహజమైన మార్గంగా అనిపిస్తుంది. కానీ మీరు దానిని నిశితంగా పరిశీలిస్తే, అది అనుకున్నంత సమర్థవంతంగా లేదు. గ్యాస్ మంట నుంచి వచ్చే వేడిలో చాలా వరకు ఆహారంలోకి చేరదు. మీరు స్టవ్ దగ్గర నిలబడినప్పుడు దానిని అనుభవించవచ్చు—వంటగది వేడెక్కుతుంది, మంట గిన్నె చుట్టూ వ్యాపిస్తుంది, ఆ శక్తిలో గణనీయమైన భాగం కేవలం గాలిలోకి కలిసిపోతుంది.
సాధారణ రోజుల్లో ఇది సమస్యగా అనిపించదు. కానీ ఎల్పీజీ ధరలు పెరిగినప్పుడు, ఆ అసమర్థత ప్రాముఖ్యత సంతరించుకుంటుంది. నీళ్లు మరిగించడం, ఆహారాన్ని వేడి చేయడం, టీ చేయడం వంటి చిన్న చిన్న పనులకు కూడా ఎంత తరచుగా గ్యాస్ ఉపయోగిస్తారో ఆలోచించండి. వీటిలో ప్రతిదీ స్వల్ప మొత్తంలో ఇంధనాన్ని ఉపయోగిస్తుంది, కానీ కాలక్రమేణా అది పెరుగుతుంది. అందుకే ప్రజలు తమ అలవాట్లను పునరాలోచించడం ప్రారంభిస్తున్నారు.
గ్యాస్ ఇప్పటికీ అవసరమే, అందులో సందేహం లేదు. కానీ ప్రతిదానికీ దానిని ఉపయోగించడం ఇకపై తెలివైన ఎంపిక కాకపోవచ్చు.
ఇండక్షన్ కుక్టాప్ ఎందుకు 'ఎవ్రీడే హీరో' అవుతోంది?
క్రమం తప్పకుండా ఇండక్షన్ కుక్టాప్ను ఉపయోగించడం ప్రారంభించిన ఎవరితోనైనా మాట్లాడండి, మీరు ఒక పద్ధతిని గమనిస్తారు: వారు దానిపై ఆధారపడాలని ప్లాన్ చేయలేదు, కానీ అది వారి దినచర్యలో భాగమైపోయింది.
ఇది సాధారణంగా సౌకర్యంతో మొదలవుతుంది. ఒక రోజు పాలు మరిగించడానికి ఉపయోగిస్తారు, ఆపై బిజీగా ఉన్న ఉదయం టీ చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. త్వరలోనే, త్వరిత భోజనం కోసం ఇది సులభమైన ఎంపికగా మారుతుంది. కాలక్రమేణా, ఇండక్షన్ బ్యాకప్గా ఉండటం మానేసి, రోజువారీ వంటలో సహజంగా కలిసిపోతుంది.
ఈ మార్పుకు ప్రధాన కారణం 'ఎఫీషియెన్సీ'. వేడి గిన్నె చుట్టూ వ్యాపించి గాలిలోకి తప్పించుకునే గ్యాస్ లాగా కాకుండా, ఇండక్షన్ నేరుగా పాత్రను వేడి చేస్తుంది. అంటే వేగంగా వంట అవ్వడం, తక్కువ శక్తి వృథా కావడం. మీరు వేడి మంట మీద నిలబడాల్సిన అవసరం లేదు, చిన్న చిన్న పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి.
ఖర్చు ప్రయోజనం ఎక్కడ వస్తుంది?
ఈ సామర్థ్యం మీ నెలవారీ ఖర్చుల్లో కనిపిస్తుంది. టీ, నీళ్లు మరిగించడం లేదా సాధారణ భోజనం వంటి రోజువారీ పనుల కోసం మీరు ఇండక్షన్ను ఉపయోగించినప్పుడు, మీ ఎల్పీజీ వినియోగం తగ్గుతుంది. ఇంతకుముందు త్వరగా అయిపోయే సిలిండర్ ఇప్పుడు ఎక్కువ కాలం రావడం ప్రారంభమవుతుంది.
మీ విద్యుత్ బిల్లు కొంచెం పెరిగినప్పటికీ, అది తరచుగా ఎల్పీజీ రీఫిల్స్ ఖర్చు కంటే తక్కువగానే ఉంటుంది. అదనంగా, మారుతున్న గ్యాస్ ధరల వలె కాకుండా విద్యుత్ ధరలు కొంత స్థిరంగా అనిపిస్తాయి.
కానీ ఇండక్షన్ పరిమితులు కూడా ఉన్నాయి. అవి..
ఇది పూర్తిగా విద్యుత్తుపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
దీనికి ఫ్లాట్ బాటమ్ ఉన్న ఇండక్షన్ పాత్రలు అవసరం.
భారీ లేదా సాంప్రదాయ వంటలకు ఇది అంత సౌకర్యవంతంగా అనిపించకపోవచ్చు.
కాబట్టి, ఇది రోజువారీ ఉపయోగం కోసం అత్యంత తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన ఆప్షన్ అయినప్పటికీ, గ్యాస్తో కలిపి వాడితేనే ఉత్తమంగా పనిచేస్తుంది.
ఎయిర్ ఫ్రైయర్స్: లగ్జరీ నుంచి రోజువారీ సౌకర్యం వరకు
ఎయిర్ ఫ్రైయర్లు రోజువారీ సాధనంగా ప్రారంభం కాలేదు. అవి మొదట ప్రజాదరణ పొందినప్పుడు, చాలా మంది వాటిని కేవలం ఒక "హెల్త్" గ్యాడ్జెట్గా చూశారు. అంటే నూనెను తగ్గించడానికి అప్పుడప్పుడు ఉపయోగించే వస్తువుగా భావించారు. కానీ ఆ అభిప్రాయం మెల్లగా మారుతోంది.
ఈరోజు చాలా ఇళ్లలో, ఎయిర్ ఫ్రైయర్లను కేవలం ఆరోగ్యకరమైన వంట కోసమే కాకుండా, సౌకర్యం కోసం కూడా ఎక్కువగా వాడుతున్నారు. గ్యాస్ స్టవ్ మీద డీప్ ఫ్రై చేసిన ఎవరికైనా ఆ శ్రమ తెలుసు—నూనెను వేడి చేయడం, మంట దగ్గర నిలబడటం, నూనె చిందటం, ఆ తర్వాత శుభ్రం చేయడం. ఇది సమయం తీసుకోవడమే కాకుండా, గ్యాస్ను కూడా ఎక్కువ సేపు వినియోగిస్తుంది.
ఎయిర్ ఫ్రైయర్లు ఈ ప్రక్రియను సులభతరం చేస్తాయి. మీకు చాలా తక్కువ నూనె అవసరం, వంట వేగంగా జరుగుతుంది. మీరు దానిని నిరంతరం పర్యవేక్షించాల్సిన అవసరం లేదు. ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్, కట్లెట్స్, పనీర్ లేదా మిగిలిపోయిన స్నాక్స్ వేడి చేయడం వంటి పనులకు ఇది సులభంగా, శుభ్రంగా అనిపిస్తుంది.
ఖర్చు తగ్గించడంలో ఇవి ఎలా సహాయపడతాయి?
ఇక్కడ పొదుపు చాలా భారీగా ఉండదు, కానీ స్థిరంగా ఉంటుంది. మీరు తక్కువ నూనెను ఉపయోగిస్తారు, ఇది కాలక్రమేణా మీ కిరాణా ఖర్చులను తగ్గిస్తుంది. మరీ ముఖ్యంగా, మీరు గ్యాస్ మీద ఎక్కువ సేపు వంట చేయడాన్ని నివారిస్తారు, ఇది ఎల్పీజీ వాడకాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
అయినప్పటికీ, ఇది మీ స్టవ్కు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. మీరు ఇందులో పూర్తి భోజనం లేదా గ్రేవీలను వండలేరు. కానీ ఒక సహాయక పరికరంగా, ఇది శ్రమను, రోజువారీ వంట ఖర్చులను తగ్గించడంలో నిశ్శబ్దంగా సహాయపడుతుంది.
మైక్రోవేవ్స్: ఇది సేవర్!
చాలా భారతీయ వంటశాలల్లో ఇప్పటికే మైక్రోవేవ్ ఉంది, కానీ అది బహుశా ఇంట్లో తక్కువగా ఉపయోగించే పరికరం. చాలా మందికి, ఇది కేవలం మిగిలిపోయిన పదార్థాలను వేడి చేయడానికే ఉంది. కానీ మీరు నిశితంగా గమనిస్తే, ఆ చిన్న పనిలోనే అది వ్యత్యాసాన్ని చూపడం ప్రారంభిస్తుంది.
మీరు రోజులో ఎన్నిసార్లు ఆహారాన్ని వేడి చేస్తారో ఆలోచించండి. గ్యాస్ స్టవ్ మీద చేసినప్పుడు, అది ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటుంది, మంట అనవసరంగా ఎక్కువ సేపు వెలుగుతుంది. మైక్రోవేవ్లు ఈ పనులను చాలా సమర్థవంతంగా చేస్తాయి. బటన్ నొక్కిన రెండు నిమిషాల్లో పని పూర్తవుతుంది—నిరంతర పర్యవేక్షణ అక్కర్లేదు, వంటగదిలో అదనపు వేడి ఉండదు.
ఖర్చు ప్రయోజనం:
మైక్రోవేవ్తో పొదుపు పెద్ద మార్పుల నుంచి రాదు, రోజువారీ అలవాట్ల నుంచి వస్తుంది. వేడి చేయడానికి గ్యాస్కు బదులుగా దీనిని ఎంచుకున్న ప్రతిసారీ, మీరు కొద్ది మొత్తంలో ఎల్పీజీ వినియోగాన్ని తగ్గిస్తున్నారు. వారాలు, నెలలు గడిచేకొద్దీ, ఈ చిన్న ఉపయోగాలు అన్నీ కలిసి మీ సిలిండర్ ఎక్కువ కాలం రావడానికి సహాయపడతాయి.
అసలైన పొదుపు ఏది: గ్యాస్, ఇండక్షన్, ఎయిర్ ఫ్రైయర్ లేదా మైక్రోవేవ్?
ఇప్పటికి, ఒకే ఒక్క విజేత లేరని స్పష్టమైంది. గ్యాస్, ఇండక్షన్, ఎయిర్ ఫ్రైయర్, మైక్రోవేవ్—వీటన్నింటికీ ఒక పాత్ర ఉంది. అసలు వ్యత్యాసం మీరు వాటిని కలిపి ఎలా ఉపయోగిస్తారనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
మీరు కేవలం గ్యాస్పైనే ఆధారపడితే, మీరు అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ ఖర్చు చేస్తున్నారు. మీరు ప్రతిదానినీ విద్యుత్తుకు మారిస్తే, మీరు ఇతర పరిమితులను ఎదుర్కోవచ్చు. సరైన మార్గం ఏమిటంటే: రెండింటినీ సమతుల్యం చేయడం.
రోజువారీ వంట పనులకు ఇండక్షన్ ఉపయోగించండి. మంట అవసరమయ్యే భోజనం కోసం గ్యాస్ను ఉంచండి. స్నాక్స్, ఫ్రైయింగ్ కోసం ఎయిర్ ఫ్రైయర్ను అనుమతించండి, వేడి చేయడానికి మైక్రోవేవ్ను ఉపయోగించండి. ఈ విధంగా, మీరు ఒక వ్యవస్థను మరొక దానితో భర్తీ చేయడం లేదు, కేవలం పని భారాన్ని తెలివిగా పంచుతున్నారు.
ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ మార్పు కేవలం ట్రెండ్ల వల్ల రావడం లేదు, ఇది అవసరం వల్ల వస్తోంది. ప్రస్తుత ఎల్పీజీ పరిస్థితి ప్రజలకు తమ వినియోగంపై మరింత అవగాహన కల్పించింది. ఏదైనా వస్తువు ఖరీదైనది లేదా అనిశ్చితంగా మారినప్పుడు, ప్రజలు స్వయంచాలకంగా ప్రత్యామ్నాయాల కోసం వెతుకుతారు. నేడు భారతీయ ఇళ్లలో జరుగుతున్నది సరిగ్గా ఇదే.
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు.