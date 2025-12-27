జుట్టుకు నూనె రాస్తే ఒత్తుగా పెరుగుతుందా? ఈ సంప్రదాయ అలవాటుపై డాక్టర్ మాట ఇదీ
జుట్టుకు నూనె రాస్తే పొడవుగా, ఒత్తుగా పెరుగుతుందనేది కేవలం ఒక అపోహ మాత్రమేనని హైదరాబాద్కు చెందిన ప్రముఖ డెర్మటాలజిస్ట్ డాక్టర్ పూజా రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. నూనె వల్ల కలిగే లాభాలు, నష్టాలు, జుట్టు పెరుగుదలకు అసలు కారణాలను ఆమె వివరించారు.
మన దేశంలో ప్రతి ఇంట్లోనూ జుట్టుకు నూనె రాయడం ఒక ఆచారంగా వస్తోంది. నూనె రాస్తే జుట్టు బలంగా మారుతుందని, ఒత్తుగా పెరుగుతుందని మన అమ్మమ్మలు, నాయనమ్మలు చెబుతుంటారు. అయితే, ఈ నమ్మకాల్లో శాస్త్రీయత ఎంతవరకు ఉంది? దీనిపై హైదరాబాద్కు చెందిన ప్రముఖ చర్మవైద్య నిపుణురాలు (Dermatologist) డాక్టర్ పూజా రెడ్డి సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు.
నూనె రాస్తే జుట్టు పెరుగుతుందా?
"జుట్టుకు నూనె రాయడం వల్ల జుట్టు పెరుగుతుందనడానికి ఎటువంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు" అని డాక్టర్ పూజా రెడ్డి కుండబద్దలు కొట్టారు. గత తరాల వారికి జుట్టు ఒత్తుగా ఉండటానికి కారణం వారు రాసుకున్న నూనె కాదని, వారి ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి, వారు తీసుకున్న పౌష్టికాహారం అని ఆమె విశ్లేషించారు.
"జుట్టు ఆరోగ్యం అనేది ప్రధానంగా మీ జన్యువులు, తలపై ఉండే చర్మం (Scalp) యొక్క ఆరోగ్యం, మీరు తీసుకునే పోషకాహారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. కేవలం నూనె రాయడం వల్ల జుట్టు పెరగదు" అని డాక్టర్ పూజా రెడ్డి పేర్కొన్నారు.
నూనె ఎప్పుడు వాడకూడదు?
కొన్ని రకాల సమస్యలు ఉన్నవారు జుట్టుకు అస్సలు నూనె రాయకూడదని ఆమె హెచ్చరించారు. అవేంటో చూడండి:
చుండ్రు (Dandruff): మీ తలలో చుండ్రు ఎక్కువగా ఉంటే నూనె రాయకండి. ఇది చుండ్రును మరింత పెంచి, దురదకు కారణమవుతుంది.
మొటిమలు (Acne): ముఖంపై లేదా వీపుపై మొటిమలు వచ్చే గుణం ఉన్నవారు నూనెకు దూరంగా ఉండాలి. నూనె వల్ల చర్మ రంధ్రాలు మూసుకుపోయి మొటిమలు తీవ్రమవుతాయి.
సెబోర్హెయిక్ డెర్మటైటిస్: ఈ సమస్య ఉన్నవారికి నూనె రాయడం వల్ల చర్మంపై వాపు, మంట పెరుగుతాయి.
నూనె వల్ల కలిగే అసలు ప్రయోజనాలేంటి?
అయితే, నూనె వల్ల కొన్ని లాభాలు కూడా ఉన్నాయని డాక్టర్ వివరించారు:
కండిషనింగ్: జుట్టుకు సహజమైన తేమను అందించి మెరిసేలా చేస్తుంది.
నిర్వహణ (Manageability): జుట్టు చిక్కుబడకుండా, మృదువుగా ఉండేందుకు తోడ్పడుతుంది.
"రోజ్మేరీ ఆయిల్ (Rosemary oil) స్కాల్ప్లో రక్తప్రసరణను పెంచి జుట్టు పెరుగుదలకు కొంతవరకు సహాయపడుతుంది. అయితే అది మాత్రమే సరిపోదు" అని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.
సరైన పద్ధతి ఏది?
ఒకవేళ మీకు నూనె రాసే అలవాటు ఉంటే, దానిని అనుసరించడానికి ఒక పద్ధతి ఉంది. నూనె రాసిన తర్వాత కేవలం 30 నిమిషాలు ఉంచుకుని, ఆపై వెంటనే షాంపూతో తలస్నానం చేయాలి. అంతేకానీ, రోజంతా లేదా రాత్రంతా నూనెను జుట్టుకు పట్టించి ఉంచడం వల్ల సమస్యలు కొనితెచ్చుకున్నట్లేనని ఆమె సూచించారు. జుట్టు రాలడం ఎక్కువగా ఉంటే నూనెల మీద కాకుండా, నిపుణుల సలహాతో సరైన చికిత్స తీసుకోవడం ఉత్తమమని డాక్టర్ పూజా రెడ్డి వివరించారు.