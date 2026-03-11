Edit Profile
    Electric Scooter : ఈ 2026లో.. మీ రోజువారీ ప్రయాణానికి సరైన ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్‌ని ఎంచుకోవడం ఎలా?

    Electric Scooter buying guide : మీ రోజువారీ అవసరాల కోసం మంచి ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ కొనాలని ప్లాన్​ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే! అసలు ఒక ఈవీని కొనాలంటే ఏం చూడాలి? వేటిని పరిగణలోకి తీసుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ “ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ బయ్యింగ్​ గైడ్​” ద్వారా తెలుసుకోండి..

    Published on: Mar 11, 2026 9:10 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    భారతదేశంలో ఇంధన ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్న ఈ రోజుల్లో, మధ్యతరగతి ప్రజలకు ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ఒక వరంగా మారింది. పెట్రోల్ ఖర్చును దాదాపు 90% వరకు తగ్గించే ఈవీని ఎంచుకోవడం కేవలం స్టైల్ కోసం మాత్రమే కాదు, దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక నిర్ణయం కూడా! అయితే, మార్కెట్లో ఉన్న డజన్ల కొద్దీ బ్రాండ్లు, రకరకాల టెక్నాలజీల మధ్య కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడం సహజం. 2026 నాటికి భారతీయ రోడ్లు, మౌలిక సదుపాయాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని రోజువారీ వినియోగానికి సరైన స్కూటర్‌ను ఎలా ఎంచుకోవాలో ఈ వివరమైన గైడ్‌లో తెలుసుకోండి..

    ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ బయ్యింగ్​ గైడ్​..
    1. రేంజ్: మీ అవసరానికి తగ్గట్టుగా..

    ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ కొనే ముందు అందరూ అడిగే మొదటి ప్రశ్న "ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే ఎన్ని కిలోమీటర్ల రేంజ్​ ఇస్తుంది?" అని. ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది 'సర్టిఫైడ్ రేంజ్' (ఐడీసీ), ‘రియల్​ వరల్డ్​ రేంజ్’ మధ్య వ్యత్యాసం.

    రియల్​ వరల్డ్​ రేంజ్ ముఖ్యం: కంపెనీ బ్రోచర్‌లో 150 కి.మీ అని ఉంటే, రోడ్డు మీద అది 110-120 కి.మీ మాత్రమే వచ్చే అవకాశం ఉంది! మీ రోజువారీ ప్రయాణం 50 కి.మీ అనుకుంటే, కనీసం 100 కి.మీ రియల్​ వరల్డ్​ రేంజ్ ఇచ్చే ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్‌ను ఎంచుకోండి. దీనివల్ల ప్రతిరోజూ ఛార్జింగ్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు, బ్యాటరీ లైఫ్ కూడా పెరుగుతుంది.

    2. బ్యాటరీ టెక్నాలజీ, థర్మల్ మేనేజ్మెంట్..

    భారతదేశంలోని ఎండలకు బ్యాటరీ వేడెక్కడం ఒక పెద్ద సమస్య. పైగా ఇప్పుడు వస్తోంది వేసవి కాలం! కాబట్టి, బ్యాటరీ నాణ్యత విషయంలో అస్సలు రాజీ పడకండి.

    ఎల్​ఎఫ్​పీ వర్సెస్​ ఎన్​ఎంసీ: ప్రస్తుతం మార్కెట్​లో ఎల్​ఎఫ్​పీ (లిథియం ఐరన్​ ఫాస్​ఫేట్​) బ్యాటరీలు భారతీయ వాతావరణానికి మరింత సురక్షితంగా పరిగణిస్తున్నారు. ఇవి త్వరగా వేడెక్కవు, ఎక్కువ కాలం మన్నుతాయి.

    ఐపీ67 రేటింగ్: ఎండా కాలం ఒక్కటేకాదు, వర్షాకాలంలో రోడ్లపై నీరు నిలిచినా బ్యాటరీ పాడవకుండా ఉండాలంటే ఐపీ67 డస్ట్- వాటర్ రెసిస్టెంట్ రేటింగ్ తప్పనిసరి.

    3. ఛార్జింగ్ సౌకర్యాలు..

    మీరు అపార్ట్‌మెంట్‌లో ఉంటున్నారా లేదా సొంత ఇంటిలో ఉంటున్నారా అనే దానిపై మీ ఈవీ ఎంపిక ఆధారపడి ఉంటుంది.

    రిమూవబుల్ బ్యాటరీస్: మీరు అపార్ట్‌మెంట్‌లో ఉంటే, బ్యాటరీని తీసి ఇంట్లోకి తీసుకెళ్లి ఛార్జ్ చేసుకునే సదుపాయం ఉన్న విడా వీ2 వంటి మోడల్స్ చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటాయి.

    హోమ్ ఛార్జింగ్ అండ్​ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్: ఇంట్లో 5-6 గంటల్లో పూర్తి ఛార్జింగ్ అయ్యే సదుపాయంతో పాటు, బయట ఎక్కడైనా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో 15 నిమిషాల ఛార్జింగ్‌తో 20 కి.మీ వెళ్లగలిగే 'పబ్లిక్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్' నెట్‌వర్క్ ఆ కంపెనీకి ఉందో లేదో చూసుకోండి.

    4. మోటార్ పవర్, లోడ్ కెపాసిటీ..

    నగరాల్లో ఫ్లైఓవర్లు ఎక్కాలన్నా, వెనుక ఒక ప్రయాణికుడిని కూర్చోబెట్టుకుని వెళ్లాలన్నా మోటార్ పవర్ కీలకం.

    పీక్ పవర్: కనీసం 4 కేడబ్ల్యూ నుంచి 6 కేడబ్ల్యూ పీక్ పవర్ ఉన్న స్కూటర్లను ఎంచుకోండి. ఇది ట్రాఫిక్‌లో త్వరగా దూసుకెళ్లడానికి సహాయపడుతుంది.

    రైడింగ్ మోడ్స్: ఎకో, నార్మల్, స్పోర్ట్స్ మోడ్స్ ఉంటే మీ అవసరాన్ని బట్టి పవర్‌ను అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు.

    5. బిల్డ్ క్వాలిటీ, రైడ్ కంఫర్ట్..

    ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు సాధారణంగా పెట్రోల్ స్కూటర్ల కంటే బరువు తక్కువగా ఉంటాయి, కానీ బ్యాటరీ బరువు వల్ల బ్యాలెన్స్ మారవచ్చు.

    సస్పెన్షన్: మన రోడ్లపై గుంతల ప్రభావాన్ని తగ్గించడానికి ముందు వైపు టెలిస్కోపిక్ సస్పెన్షన్, వెనుక వైపు మోనోషాక్ ఉన్న స్కూటర్లు ఉత్తమం.

    బ్రేకింగ్: భద్రత కోసం డిస్క్ బ్రేక్‌లతో పాటు కాంబి బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ (సీబీఎస్​) లేదా వీలైతే ఏబీఎస్​ ఉన్న మోడల్స్ చూడండి.

    స్టోరేజ్: కూరగాయలు లేదా ఆఫీస్ బ్యాగ్ పెట్టుకోవడానికి కనీసం 25-30 లీటర్ల బూట్ స్పేస్ ఉండటం వల్ల రోజువారీ పనులు సులభమవుతాయి.

    6. సాఫ్ట్‌వేర్, స్మార్ట్ ఫీచర్లు..

    ఆధునిక ఈవీలు స్మార్ట్‌ఫోన్ లాంటివి. ఓవర్-ది-ఎయిర్ (ఓటీఏ) అప్‌డేట్స్ ద్వారా మీ స్కూటర్ ఫీచర్లు కాలానుగుణంగా మారుతుంటాయి.

    నావిగేషన్: డాష్‌బోర్డ్‌లోనే గూగుల్ మ్యాప్స్ ఉంటే ఫోన్ పట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు.

    సెక్యూరిటీ: యాంటీ-తెఫ్ట్ అలారం, జియో-ఫెన్సింగ్, రిమోట్ ట్రాకింగ్ వంటి ఫీచర్లు మీ వాహనాన్ని దొంగతనం నుంచి రక్షిస్తాయి.

    7. సర్వీస్ నెట్‌వర్క్, వారంటీ..

    ఎంతటి గొప్ప ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్ అయినా సర్వీస్ సెంటర్ అందుబాటులో లేకపోతే వృధా! అందుకే మెరుగైన సర్వీస్​ నెట్​వర్క్​ సేవల కోసం చూడండి.

    వారంటీ: బ్యాటరీపై కనీసం 3 నుంచి 5 ఏళ్ల వరకు వారంటీ ఇచ్చే బ్రాండ్లను మాత్రమే ఎంచుకోండి.

    పైన చెప్పిన టిప్స్​తో మీరు మీకు కావాల్సిన ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ని సులభంగా ఎంచుకోగలరు.

