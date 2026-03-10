బజాజ్ చేతక్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ కొనాలనుకుంటున్నారా? ఈ 5 ముఖ్యాంశాలు మీకోసమే
బజాజ్ చేతక్ ఎలక్ట్రిక్ లైనప్లో ఇప్పుడు మొత్తం 5 వేరియంట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటి ధరలు, బ్యాటరీ సామర్థ్యం, రేంజ్, ఫీచర్లలో ఉన్న తేడాలను బేరీజు వేసుకుని సరైన మోడల్ను ఎంచుకోవడానికి ఈ 'బయింగ్ గైడ్' మీకు ఉపయోగపడుతుంది.
ఒకప్పుడు భారతీయ రోడ్లపై రారాజుగా వెలిగిన 'చేతక్' బ్రాండ్, ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ అవతారంలో మళ్లీ తన హవాను కొనసాగిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ విభాగంలో అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న స్కూటర్లలో ఇది ఒకటి. అయితే, చాలా కంపెనీలు కేవలం ఒకటి లేదా రెండు వేరియంట్లను మాత్రమే అందిస్తుంటే, బజాజ్ మాత్రం వినియోగదారుల అవసరాలకు తగ్గట్టుగా ఏకంగా ఐదు వేరియంట్లలో చేతక్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. మీరు కొత్తగా చేతక్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, గందరగోళం లేకుండా సరైన వేరియంట్ను ఎంచుకోవడానికి ఈ 5 విషయాలు చదవండి.
1. ఐదు రకాల వేరియంట్లు - రకరకాల ధరలు
బజాజ్ తన చేతక్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ను వేర్వేరు బడ్జెట్లకు అనుగుణంగా ఐదు మోడళ్లలో విక్రయిస్తోంది. వీటి ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు ఇలా ఉన్నాయి.
|వేరియంట్
|ధర (ఎక్స్-షోరూమ్)
|చేతక్ 2501
|₹ 87,100
|చేతక్ 3001
|₹ 1,02,505
|చేతక్ 3503
|₹ 1,09,605
|చేతక్ 3502
|₹ 1,22,605
|చేతక్ 3501
|₹ 1,34,605
తక్కువ బడ్జెట్లో కారు కావాలనుకునే వారికి '2501' సరైన ఎంపిక కాగా, అత్యున్నత ఫీచర్లు కోరుకునే వారు '3501' వైపు మొగ్గు చూపవచ్చు.
2. బ్యాటరీ సామర్థ్యం, రేంజ్
స్కూటర్ రేంజ్ అనేది మీరు ఎంచుకునే బ్యాటరీ ప్యాక్పై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇందులో 2.5 kWh నుండి 3.5 kWh వరకు ఆప్షన్లు ఉన్నాయి.
- చేతక్ 2501: 2.5 kWh బ్యాటరీ – 113 కి.మీ రేంజ్
- చేతక్ 3001: 3.0 kWh బ్యాటరీ – 127 కి.మీ రేంజ్
- చేతక్ 3503: 3.5 kWh బ్యాటరీ – 151 కి.మీ రేంజ్
- చేతక్ 3502 & 3501: 3.5 kWh బ్యాటరీ – 153 కి.మీ రేంజ్
3. ఛార్జింగ్ సమయం
బ్యాటరీ పరిమాణాన్ని బట్టి ఛార్జింగ్ సమయం మారుతుంది. 0 నుంచి 80 శాతం ఛార్జ్ అవ్వడానికి పట్టే సమయం ఇక్కడ చూడొచ్చు:
- 2501: 2 గంటల 25 నిమిషాలు
- 3001: 3 గంటల 50 నిమిషాలు
- 3503 & 3502: 3 గంటల 25 నిమిషాలు
- 3501: కేవలం 3 గంటలు (ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్)
4. వేగం, బ్రేకింగ్ సిస్టమ్
సిటీ అవసరాలకు తగ్గట్టుగా ఈ స్కూటర్ల వేగాన్ని డిజైన్ చేశారు. టాప్ వేరియంట్లు మెరుగైన వేగంతో పాటు అదనపు భద్రతను కూడా అందిస్తాయి.
- టాప్ స్పీడ్: 2501 మోడల్ గరిష్టంగా గంటకు 60 కి.మీ వేగంతో వెళ్తుంది. అదే 3501 మరియు 3502 మోడళ్లు గంటకు 73 కి.మీ వేగాన్ని అందుకోగలవు.
- బ్రేక్స్: ప్రీమియం వేరియంట్లు అయిన 3501, 3502లలో ముందు చక్రానికి డిస్క్ బ్రేక్స్ ఇచ్చారు. మిగిలిన మూడు వేరియంట్లలో డ్రమ్ బ్రేక్స్ మాత్రమే ఉంటాయి.
5. స్మార్ట్ ఫీచర్లు, కనెక్టివిటీ
ధర పెరిగే కొద్దీ ఫీచర్ల జాబితా కూడా పెరుగుతుంది.
- కనెక్టివిటీ: ఎంట్రీ లెవల్ 2501లో యాప్ కనెక్టివిటీ ఉండదు. 3001, 3503లలో కేవలం బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ ఉంటుంది. పూర్తి స్థాయి యాప్ కనెక్టివిటీ కావాలంటే 3502 లేదా 3501 వేరియంట్లు తీసుకోవాల్సిందే.
- అదనపు ఫీచర్లు: ఎకో మరియు స్పోర్ట్స్ మోడ్స్, హిల్ హోల్డ్ అసిస్ట్ (కొండ ప్రాంతాల్లో స్కూటర్ వెనక్కి వెళ్లకుండా ఆపే టెక్నాలజీ), రివర్స్ మోడ్ వంటి సౌకర్యాలు అన్ని వేరియంట్లలోనూ ఉన్నాయి. అయితే, సీటు కింద డాక్యుమెంట్ స్టోరేజ్ సౌకర్యం కేవలం 3501 మోడల్లో మాత్రమే లభిస్తుంది.
ముగింపుగా చెప్పాలంటే, మీ రోజువారీ ప్రయాణం తక్కువగా ఉండి బడ్జెట్ తక్కువగా ఉంటే 2501 సరిపోతుంది. కానీ, మెరుగైన రేంజ్, స్పీడ్, స్మార్ట్ ఫీచర్లు కావాలనుకుంటే 3501 వేరియంట్ ఉత్తమమైన ఎంపిక.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
1. బజాజ్ చేతక్ ఎలక్ట్రిక్లో తక్కువ ధర వేరియంట్ ఏది?
చేతక్ 2501 వేరియంట్ అన్నిటికంటే తక్కువ ధరకు (సుమారు ₹ 87,100) లభిస్తుంది.
2. చేతక్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ఫుల్ ఛార్జ్పై ఎంత దూరం వెళ్తుంది?
మీరు ఎంచుకునే వేరియంట్ను బట్టి ఇది 113 కి.మీ నుండి 153 కి.మీ వరకు రేంజ్ ఇస్తుంది. 3501 వేరియంట్ గరిష్టంగా 153 కి.మీ రేంజ్ అందిస్తుంది.
3. ఏ వేరియంట్లో డిస్క్ బ్రేక్స్ ఉన్నాయి?
కేవలం చేతక్ 3501, 3502 వేరియంట్లలో మాత్రమే ఫ్రంట్ డిస్క్ బ్రేక్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.