సింగిల్ ఛార్జ్తో 275 కి.మీ రేంజ్- విడా కొత్త ఎలక్ట్రిక్ బైక్పై బిగ్ అప్డేట్..
హీరో మోటోకార్ప్ తన మొట్టమొదటి మాస్-మార్కెట్ ఎలక్ట్రిక్ బైక్ 'విడా వీఎక్స్జెడ్' డిజైన్ పేటెంట్ను భారత్లో ఫైల్ చేసింది. అమెరికాకు చెందిన 'జీరో మోటార్సైకిల్స్' భాగస్వామ్యంతో రూపుదిద్దుకుంటున్న ఈ బైక్ 275 కి.మీ వరకు రేంజ్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.
భారత దేశ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ విభాగంలో విడా సంస్థ తన దూకుడును పెంచింది. ఇటలీలోని మిలన్లో జరిగిన ప్రతిష్టాత్మక 'ఈఐసీఎంఏ 2025' మోటార్ షోలో 'ప్రాజెక్ట్ వీఎక్స్జెడ్' పేరుతో ఒక అద్భుతమైన ఎలక్ట్రిక్ బైక్ కాన్సెప్ట్ను ఆవిష్కరించిన హీరో.. తాజాగా భారత్లో దీని డిజైన్ పేటెంట్ను ఫైల్ చేసింది. ఇది చూస్తుంటే, హీరో మోటోకార్ప్కి చెందిన విడా నుంచి వస్తున్న ఈ బైక్.. అతి త్వరలోనే మన రోడ్లపై పరుగులు తీస్తుందని స్పష్టమవుతోంది.
విడా వీఎక్స్జెడ్ ఎలక్ట్రిక్ బైక్- అమెరికన్ టెక్నాలజీ, ఇండియన్ డిజైన్..
అమెరికాకు చెందిన ప్రముఖ ఎలక్ట్రిక్ బైక్ తయారీ సంస్థ 'జీరో మోటార్సైకిల్స్' భాగస్వామ్యంతో హీరో ఈ ప్రాజెక్ట్ను అభివృద్ధి చేస్తోంది. అయితే, ఇది జీరో మోటార్సైకిల్స్ మోడల్ను రీబ్రాండ్ చేయడం కాదని, హీరో విడా ప్రత్యేకంగా స్క్రాచ్ నుంచి డిజైన్ చేసిన సరికొత్త బైక్ అని పేటెంట్ చిత్రాలు చెబుతున్నాయి. ఇది తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును సృష్టించుకోవాలనే హీరో ఆశయానికి నిదర్శనం.
విడా వీఎక్స్జెడ్- డిజైన్ హైలైట్స్: స్పోర్టీ అండ్ మస్కులర్
పేటెంట్ స్కెచ్ల ప్రకారం.. ఈ ఎలక్ట్రిక్ బైక్ చాలా పదునైన, స్పోర్టీ లుక్తో కనిపిస్తోంది. దీనిలోని ప్రధాన ఫీచర్లు:
ఎల్ఈడీ సెటప్: షార్ప్ ఎల్ఈడీ హెడ్ల్యాంప్స్, టర్న్ ఇండికేటర్స్.
సస్పెన్షన్: ముందు వైపు అప్సైడ్-డౌన్ ఫోర్క్స్, వెనుక వైపు మోనోషాక్ సస్పెన్షన్.
బ్రేకింగ్: మెరుగైన భద్రత కోసం రెండు చక్రాలకు పెటల్ డిస్క్ బ్రేక్స్.
డ్రైవ్ సిస్టమ్: సంప్రదాయ చైన్ డ్రైవ్కు బదులుగా శబ్దం తక్కువగా ఉండే బెల్ట్ డ్రైవ్ సిస్టమ్.
కన్సోల్: రైడ్ మోడ్స్ సపోర్ట్ చేసే పెద్ద డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్.
విడా వీఎక్స్జెడ్ ఎలక్ట్రిక్ బైక్- పర్ఫార్మెన్స్, రేంజ్..
ఈ విడా వీఎక్స్జెడ్ ఎలక్ట్రిక్ బైక్ సాంకేతిక వివరాలను హీరో ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడించలేదు. అయితే జీరో మోటార్సైకిల్స్ వాడే బ్యాటరీ ప్యాక్ సామర్థ్యాన్ని బట్టి చూస్తే, ఈ ఈ- బైక్ ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 160 కి.మీ నుంచి 275 కి.మీ వరకు రేంజ్ని ఇచ్చే అవకాశం ఉందని అంచనాలు ఉన్నాయి. భారతీయ రోడ్డు పరిస్థితులకు అనుగుణంగా దీనిని మరింత ఆప్టిమైజ్ చేసే పనిలో కంపెనీ ఉందని సమాచారం.
విడా వీఎక్స్జెడ్ ఎలక్ట్రిక్ బైక్- లాంచ్ ఎప్పుడు?
ప్రస్తుతం అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం, ఈ ఎలక్ట్రిక్ బైక్ ప్రొడక్షన్ వెర్షన్ ఈ నవంబర్ 2026లో జరిగే ఈఐసీఎంఏ షోలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా అడుగుపెట్టే అవకాశం ఉంది. అంటే, 2027 ప్రారంభంలో ఇది భారత మార్కెట్లోకి వచ్చే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ల విభాగంలో ఇప్పటికే 'విడా' బ్రాండ్తో రాణిస్తున్న హీరో మోటోకార్ప్, ఇప్పుడు ఈ కొత్త బైక్తో ఎలక్ట్రిక్ బైక్ మార్కెట్లో కూడా సంచలనం సృష్టించాలని భావిస్తోంది.