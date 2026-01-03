బైక్ లవర్స్కి బంపర్ ఆఫర్: బజాజ్ పల్సర్ మోడల్స్పై అదిరిపోయే బెనిఫిట్స్..
భారతీయ రోడ్లపై పల్సర్ ప్రస్థానానికి పాతికేళ్లు నిండాయి. ఈ సందర్భంగా బజాజ్ ఆటో తన కస్టమర్ల కోసం ప్రత్యేక యానివర్సరీ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. ఎంపిక చేసిన మోడళ్లపై అనేక బెనిఫిట్స్ పొందే అవకాశాన్ని కల్పించింది.
భారతదేశపు మోస్ట్ పాపులర్ స్పోర్ట్స్ బైక్ బ్రాండ్ 'బజాజ్ పల్సర్' రజతోత్సవ వేడుకలకు సిద్ధమైంది. ఇండియన్ మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టి విజయవంతంగా 25 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా, బజాజ్ ఆటో తన కస్టమర్ల కోసం అదిరిపోయే ఆఫర్లను ప్రకటించింది. ఎంపిక చేసిన పల్సర్ మోడళ్లపై రూ. 7,000 వరకు బెనిఫిట్స్ని అందిస్తున్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది.
బజాజ్ పల్సర్ బైక్- ఆఫర్లు ఏంటి?
ఈ వార్షికోత్సవ కానుకలో బజాజ్ పల్సర్ బైక్స్పై కేవలం ధర తగ్గింపు మాత్రమే కాకుండా మరిన్ని బెనిఫిట్స్ కూడా ఉన్నాయి.
- నేరుగా నగదు పొదుపు చేసుకునే అవకాశం.
- ఫైనాన్స్పై జీరో ప్రాసెసింగ్ ఫీజు.
- అదనంగా ఐదు ఉచిత సర్వీసులు.
ప్రస్తుతం ఈ లిమిటెడ్ పీరియడ్ ఆఫర్ అన్ని మార్కెట్లలో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, ఇది పరిమిత కాలం మాత్రమే ఉంటుందని బజాజ్ స్పష్టం చేసింది.
బజాజ్ పల్సర్- 125సీసీ నుంచి 400సీసీ వరకు..
కస్టమర్ల అభిరుచులకు తగ్గట్టుగా 125సీసీ నుంచి 400సీసీ సామర్థ్యం వరకు ప్రస్తుతం మొత్తం 11 మోడళ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఎంట్రీ లెవల్లో పల్సర్ 125 ఉండగా.. ఆ తర్వాత వరుసగా పల్సర్ ఎన్150, పల్సర్ 150, పల్సర్ ఎన్160 మోడళ్లు ఉన్నాయి. మరింత పెర్ఫార్మెన్స్ కోరుకునే వారి కోసం పల్సర్ ఎన్ఎస్160, పల్సర్ ఎన్ఎస్200, ఫుల్లీ-ఫెయిర్డ్ లుక్ ఉన్న పల్సర్ ఆర్ఎస్200 సిద్ధంగా ఉన్నాయి.
ఇక 250సీసీ విభాగంలో పల్సర్ ఎన్250 బైక్, పల్సర్ ఎఫ్250 ఉండగా.. ఈ సిరీస్లోనే అత్యంత శక్తివంతమైన మోడల్ పల్సర్ ఎన్ఎస్400జెడ్ టాప్ వేరియంట్గా నిలుస్తోంది.
బజాజ్ ప్లసర్ పాతికేళ్ల ప్రస్థానం.. సరికొత్త రికార్డులు
"గడిచిన పాతికేళ్లలో భారతీయ స్పోర్ట్స్ బైక్ రంగంలో పల్సర్ ఒక విప్లవాన్నే సృష్టించింది. సామాన్యులకు కూడా స్పోర్టీ డిజైన్, హై-పెర్ఫార్మెన్స్ను చేరువ చేయడంలో పల్సర్ కీలక పాత్ర పోషించింది. డీటీఎస్-ఐ వంటి అత్యాధునిక సాంకేతికతను ఆరంభంలోనే పరిచయం చేయడం ద్వారా ఈ బ్రాండ్ యువతకు ఫేవరెట్గా మారింది," అని బజాజ్ ఆటో మోటార్ సైకిల్ బిజినెస్ యూనిట్ ప్రెసిడెంట్ సారంగ్ కనాడే ఈ సందర్భంగా వ్యాఖ్యానించారు.
పల్సర్ వారసత్వాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకే అత్యంత పవర్ఫుల్ పల్సర్ ఎన్ఎస్400జెడ్ని మార్కెట్లోకి తెచ్చామని ఆయన తెలిపారు. కస్టమర్లకు విలువైన ప్రయోజనాలను అందించడమే లక్ష్యంగా ఈ యానివర్సరీ ఆఫర్లను తీసుకొచ్చినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.
మీకు నచ్చిన పల్సర్ బైక్పై ఆఫర్ల వివరాలు తెలుసుకోవడం కోసం వెంటనే సమీపంలోని బజాజ్ షోరూమ్ని సంప్రదించండి. ఈ ఆఫర్ ఎప్పుడు ముగుస్తుందనేది కంపెనీ అధికారికంగా వెల్లడించలేదు, కాబట్టి త్వరపడటం ఉత్తమం.