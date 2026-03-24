    పశ్చిమాసియా యుద్ధం: రంగంలోకి 7 సాధికర బృందాలు.. పెట్రోల్, గ్యాస్ కష్టాలకు చెక్

    పశ్చిమాసియా యుద్ధం వల్ల తలెత్తే చమురు సంక్షోభం, ద్రవ్యోల్బణాన్ని ఎదుర్కోవడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం 7 హై-పవర్ కమిటీలను ఏర్పాటు చేసింది. కోవిడ్ సమయంలో అనుసరించిన వ్యూహాన్నే ఇప్పుడు అమలు చేస్తూ, నిత్యావసరాల ధరలు పెరగకుండా ప్రధాని మోదీ స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

    Published on: Mar 24, 2026 8:53 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    పశ్చిమాసియాలో ముదురుతున్న యుద్ధ మేఘాలు భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేయకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం చకచకా అడుగులు వేస్తోంది. యుద్ధం కారణంగా అంతర్జాతీయంగా ఇంధన సరఫరా దెబ్బతినడం, ధరలు పెరగడం వంటి సవాళ్లను ఎదుర్కోవడానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఒక కార్యాచరణ ప్రకటించారు. దీని కోసం ఏడు ప్రత్యేక సాధికార బృందాలను (Empowered Groups) ఏర్పాటు చేసినట్లు ఆయన రాజ్యసభలో వెల్లడించారు.

    ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ (Sansad TV)
    కోవిడ్ తరహాలోనే ‘యుద్ధ’ ప్రాతిపదికన చర్యలు

    గతంలో కోవిడ్ మహమ్మారి సమయంలో ఎదురైన క్లిష్ట పరిస్థితులను ఏ విధంగానైతే సాధికార బృందాలు సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొన్నాయో, ఇప్పుడు ఈ యుద్ధ ప్రభావాన్ని తగ్గించడానికి కూడా అదే తరహా వ్యూహాన్ని ప్రభుత్వం అనుసరిస్తోంది.

    "సరఫరా గొలుసు (Supply Chain), పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్, ఎరువులు, ద్రవ్యోల్బణం వంటి కీలక అంశాలపై ఈ బృందాలు నిరంతరం పనిచేస్తాయి. స్వల్పకాలిక మరియు దీర్ఘకాలిక ప్రభావాలను అంచనా వేస్తూ ఎప్పటికప్పుడు తగిన చర్యలు తీసుకుంటాం" అని ప్రధాని స్పష్టం చేశారు.

    ఏ బృందం ఏం చేస్తుంది?

    ఈ ఏడు బృందాలకు సీనియర్ అధికారులు నేతృత్వం వహిస్తున్నారు. వీటి బాధ్యతలు ఇలా ఉన్నాయి.

    • వ్యూహాత్మక అంశాలు (Strategic Issues): విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ కార్యదర్శి విక్రమ్ మిస్రి దీనికి కన్వీనర్‌గా వ్యవహరిస్తారు. రక్షణ, విదేశీ సంబంధాలను ఈ బృందం పర్యవేక్షిస్తుంది.
    • ఆర్థికం, సరఫరా గొలుసు: ఎకనామిక్ అఫైర్స్ సెక్రటరీ అనురాధ ఠాకూర్ నేతృత్వంలో ఎగుమతులు, దిగుమతులు, ఆర్ధిక స్థిరత్వంపై దృష్టి సారిస్తారు.
    • చమురు, ఇంధనం: పెట్రోలియం శాఖ కార్యదర్శి పంకజ్ జైన్, నీరజ్ మిట్టల్ వంటి నిపుణులు చమురు నిల్వలు, గ్యాస్ సరఫరాను పర్యవేక్షిస్తారు.
    • నిత్యావసరాలు: వినియోగదారుల వ్యవహారాల కార్యదర్శి నిధి ఖరే ధరల నియంత్రణపై నిఘా ఉంచుతారు.

    హార్ముజ్ జలసంధి ముప్పు.. భారత్ అప్రమత్తం

    ప్రపంచవ్యాప్తంగా సరఫరా అయ్యే చమురులో 20 శాతం వాటా ఉన్న 'హార్ముజ్ జలసంధి'ని ఇరాన్ అడ్డుకోవడంతో ముడిచమురు ధరలు ఆకాశాన్నంటుతున్నాయి. భారత్ తన అవసరాల్లో 85 శాతం దిగుమతులపైనే ఆధారపడుతోంది. యుద్ధం గనుక సుదీర్ఘ కాలం కొనసాగితే రూపాయి విలువ పడిపోవడంతో పాటు నిరుద్యోగం, ద్రవ్యోల్బణం పెరిగే ప్రమాదం ఉందని ఆర్థిక నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. చమురు ధర బ్యారెల్‌కు 130 డాలర్లకు చేరితే భారత వృద్ధి రేటుపై 1 శాతం మేర ప్రతికూల ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది.

    ట్రంప్‌తో మోదీ చర్చలు: శాంతి స్థాపనే ముఖ్యం

    అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌తో ప్రధాని మోదీ ఫోన్‌లో మాట్లాడారు. పశ్చిమాసియాలో త్వరగా శాంతి నెలకొనాలని, హోర్ముజ్ జలసంధి గుండా రవాణాకు ఆటంకాలు లేకుండా చూడాలని ఇద్దరు నేతలు ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చారు.

    ప్రజలకు భరోసా: స్టాక్ సరిపడా ఉంది

    ప్రజలు ఆందోళన చెందాల్సిన పనిలేదని, దేశంలో తగినంత చమురు నిల్వలు ఉన్నాయని ప్రధాని హామీ ఇచ్చారు.

    • భారత్ ప్రస్తుతం 41 దేశాల నుంచి చమురు దిగుమతి చేసుకుంటూ తన వనరులను విస్తృతం చేసుకుంది.
    • 5.3 మిలియన్ టన్నుల వ్యూహాత్మక చమురు నిల్వలు (Strategic Reserves) సిద్ధంగా ఉన్నాయి.
    • ఎల్‌పీజీ (LPG) పై ఒత్తిడి తగ్గించేందుకు పైపుల ద్వారా సరఫరా చేసే గ్యాస్ (PNG) వాడకాన్ని ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తోంది. పాఠశాలలు, హాస్టళ్లు, అంగన్‌వాడీలకు తక్షణమే పీఎన్‌జీ కనెక్షన్లు ఇవ్వాలని ఆదేశించింది.
    • గుజరాత్ వంటి కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇంధన కొరత వస్తుందన్న పుకార్ల వల్ల ప్రజలు పెట్రోల్ బంకుల వద్ద క్యూ కడుతున్నారు. అయితే, రవాణా ఇంధనాలకు ఎలాంటి కొరత లేదని ప్రభుత్వం స్పష్టమైన ప్రకటన విడుదల చేసింది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. ఈ సాధికార బృందాల వల్ల సామాన్యుడికి కలిగే లాభం ఏమిటి?

    యుద్ధం వల్ల పెట్రోల్, గ్యాస్ ధరలు అడ్డగోలుగా పెరగకుండా ఈ బృందాలు చర్యలు తీసుకుంటాయి. మార్కెట్‌లో నిత్యావసర వస్తువుల కొరత రాకుండా ఇవి నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తాయి.

    2. భారత్ దగ్గర ఎన్ని రోజులకు సరిపడా చమురు నిల్వలు ఉన్నాయి?

    ప్రభుత్వం వద్ద ప్రస్తుతం 5.3 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నుల వ్యూహాత్మక నిల్వలు ఉన్నాయి. ఇవి అత్యవసర పరిస్థితుల్లో దేశ అవసరాలను తీర్చగలవు.

    3. గ్యాస్ సరఫరాలో మార్పులు ఏమిటి?

    సిలిండర్లపై భారాన్ని తగ్గించడానికి ప్రభుత్వం పైపుల ద్వారా వచ్చే గ్యాస్ (PNG) కనెక్షన్లను వేగవంతం చేస్తోంది. ముఖ్యంగా హాస్టళ్లు, సామాజిక వంటశాలలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది.

    News/News/పశ్చిమాసియా యుద్ధం: రంగంలోకి 7 సాధికర బృందాలు.. పెట్రోల్, గ్యాస్ కష్టాలకు చెక్
