LPG cylinder : అలా చేయకపోతే.. ఇళ్లకు ఎల్పీజీ సిలిండర్ సరఫరా కట్! ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..
PNG supply : పైప్డ్ నేచురల్ గ్యాస్ సౌకర్యం ఉన్న ప్రాంతాల్లో గ్యాస్ సిలిండర్ల సరఫరాను నిలిపివేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది! పశ్చిమాసియా యుద్ధం వల్ల తలెత్తిన ఎల్పీజీ కొరతను అధిగమించేందుకు, గ్యాస్ నెట్వర్క్ను విస్తరించేందుకు ఈ కఠిన నిబంధనలను తీసుకువచ్చింది.
దేశవ్యాప్తంగా వంటగ్యాస్ సరఫరా వ్యవస్థలో కేంద్ర ప్రభుత్వం పెను మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టింది! పైప్డ్ నేచురల్ గ్యాస్ (పీఎన్జీ) కనెక్టివిటీ అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, దానిని తీసుకోని గృహాలకు ఎల్పీజీ సరఫరాను నిలిపివేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. గ్యాస్ నెట్వర్క్ విస్తరణను వేగవంతం చేయడానికి, పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల వేళ ఒకే రకమైన ఇంధనంపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడానికి ఈ కొత్త ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి.
ఎల్పీజీ కొరత - పశ్చిమాసియా సంక్షోభం..
పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న యుద్ధం కారణంగా కీలక వనరుల నుంచి సరఫరాకు విఘాతం కలగడంతో భారత్ ప్రస్తుతం ఎల్పీజీ కొరతను ఎదుర్కొంటోంది. ఈ నేపథ్యంలో గృహ, వాణిజ్య వినియోగదారులను పైప్డ్ నేచురల్ గ్యాస్ (పీఎన్జీ) వైపు మళ్లించాలని ప్రభుత్వం చూస్తోంది. పీఎన్జీ అనేది స్వదేశీ ఉత్పత్తి కావడమే కాకుండా, వివిధ వనరుల నుంచి సులభంగా పొందగలిగే సౌకర్యవంతమైన ప్రత్యామ్నాయం. పైప్లైన్ ద్వారా నేరుగా వంటింట్లోకి సరఫరా అయ్యే ఈ గ్యాస్ వల్ల సిలిండర్ రీఫిల్ బుక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు.
కొత్త చట్టం - 3 నెలల గడువు!
‘నేచురల్ గ్యాస్ అండ్ పిట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆర్డర్, 2026’ను నోటిఫై చేసింది పెట్రోలియం, సహజ వాయువు మంత్రిత్వ శాఖ. మార్చి 24న జారీ చేసిన ఈ ఉత్తర్వుల ప్రకారం.. పీఎన్జీ అందుబాటులో ఉన్నా తీసుకోని పక్షంలో, మూడు నెలల తర్వాత ఎల్పీజీ సరఫరా నిలిచిపోతుంది. అయితే, ఏదైనా ప్రాంతంలో పైప్లైన్ కనెక్షన్ ఇవ్వడం సాంకేతికంగా సాధ్యం కాదని గుర్తిస్తే, 'నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్' (ఎన్ఓసీ) ఆధారంగా ఎల్పీజీ సరఫరాను కొనసాగిస్తారు.
ఇంధన భద్రత - అంతర్జాతీయ అడ్డంకులు..
గల్ఫ్ ప్రాంతంలోని గ్యాస్ ప్లాంట్లపై దాడులు, 'స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హోర్ముజ్' వద్ద కొనసాగుతున్న అడ్డంకుల వల్ల అంతర్జాతీయ సరఫరా వ్యవస్థ దెబ్బతింది. ఈ నేపథ్యంలో పైప్లైన్ ఉన్న చోట ఎల్పీజీని తగ్గించి, ఆ సరఫరాను పైప్లైన్ సౌకర్యం లేని మారుమూల ప్రాంతాలకు మళ్లించడమే ఈ నిర్ణయం వెనుక ఉన్న ఉద్దేశం.
ఆయిల్ సెక్రటరీ నీరజ్ మిట్టల్ 'ఎక్స్' వేదికగా స్పందిస్తూ, "వ్యాపార సంస్కరణల ద్వారా ఒక సంక్షోభాన్ని అవకాశంగా మార్చుకున్నాం" అని పేర్కొన్నారు.
అనుమతుల వేగవంతం - కఠిన నిబంధనలు..
ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ యాక్ట్ (అవసరమైన వస్తువుల చట్టం) కింద జారీ చేసిన ఈ ఉత్తర్వుల ప్రకారం:
ప్రభుత్వ సంస్థలు: పైప్లైన్ వేయడానికి అవసరమైన అనుమతులను నిర్ణీత సమయంలోగా ఇవ్వాలి, లేనిపక్షంలో వాటిని ఆమోదించినట్లుగానే పరిగణిస్తారు.
హౌసింగ్ సొసైటీలు: అపార్ట్మెంట్లు లేదా కాలనీల్లో పీఎన్జీ కనెక్షన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకుంటే, 3 పని దినాల్లో అనుమతి ఇవ్వాలి. దరఖాస్తు చేసిన 48 గంటల్లోగా లాస్ట్-మైల్ కనెక్టివిటీ అందించాలి.
చట్టపరమైన చర్యలు: పైప్లైన్ ఏర్పాటులో భూమి వివాదాలను పరిష్కరించేందుకు నియమించిన అధికారులకు 'సివిల్ కోర్టు'కు ఉండే అధికారాలు ఉంటాయి. అనుమతి పొందిన నాలుగు నెలల్లోపు పనులు ప్రారంభించని సంస్థలపై పెనాల్టీలు విధిస్తారు.
పీఎన్జీఆర్బీ పర్యవేక్షణ: ఈ మొత్తం ప్రక్రియను పెట్రోలియం అండ్ నేచురల్ గ్యాస్ రెగ్యులేటరీ బోర్డ్ నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తుంది.
ఒకవేళ హౌసింగ్ కాంప్లెక్స్ యాజమాన్యం పైప్లైన్ వేయడానికి అడ్డుపడితే, నోటీసు ఇచ్చిన మూడు నెలల తర్వాత ఆ కాంప్లెక్స్లోని ఇళ్లకు ఆయిల్ కంపెనీలు ఎల్పీజీ సరఫరాను నిలిపివేస్తాయి. సాంకేతిక కారణాల వల్ల కనెక్షన్ ఇవ్వలేమని ఎన్ఓసీ ఇచ్చిన సందర్భాల్లో మాత్రం సరఫరా కొనసాగుతుంది, కానీ సౌకర్యం అందుబాటులోకి రాగానే ఆ ఎన్ఓసీని రద్దు చేస్తారు.
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు-
1. మా ప్రాంతంలో పైప్లైన్ (పీఎన్జీ) సౌకర్యం ఉండి కూడా నేను కనెక్షన్ తీసుకోకపోతే ఏమవుతుంది?
ప్రభుత్వ కొత్త ఉత్తర్వుల ప్రకారం, మీ ప్రాంతంలో పీఎన్జీ సౌకర్యం అందుబాటులో ఉన్నట్లు గ్యాస్ కంపెనీ మీకు సమాచారం అందించిన మూడు నెలల తర్వాత, మీ ఇంటికి వచ్చే ఎల్పీజీ సిలిండర్ల సరఫరాను నిలిపివేస్తారు. ఇంధన భద్రతను పెంచడానికి, సిలిండర్లపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడానికి ప్రభుత్వం ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకుంది.
3. అందరికీ ఎల్పీజీ సిలిండర్లు నిలిపివేస్తారా? దీనికి ఏవైనా మినహాయింపులు ఉన్నాయా?
లేదు, అందరికీ నిలిపివేయరు. కేవలం పైప్లైన్ గ్యాస్ నెట్వర్క్ అందుబాటులో ఉన్న ప్రాంతాల్లో మాత్రమే ఈ నిబంధన వర్తిస్తుంది. ఒకవేళ మీ ఇల్లు ఉన్న చోట భౌగోళిక కారణాల వల్ల లేదా మరేదైనా కారణంతో పైప్లైన్ కనెక్షన్ ఇవ్వడం సాంకేతికంగా సాధ్యం కాదని గ్యాస్ కంపెనీ నిర్ధారిస్తే, వారు మీకు 'నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్' ఇస్తారు. అటువంటి సందర్భాల్లో మీకు ఎల్పీజీ సిలిండర్ల సరఫరా యథావిధిగా కొనసాగుతుంది.
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.