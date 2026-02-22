Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    RUDA కోసం మాస్టర్ ప్లాన్.. రాజమహేంద్రవరం సిటీలో ఈ 12 గ్రామాలు విలీనం!

    రాజమహేంద్రవరం అర్బన్ డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీ(RUDA) కోసం మాస్టర్ ప్లాన్‌కు ఆమోదం లభించింది. రాజమహేంద్రవరం నగరంలో 12 గ్రామాలు విలీనం చేసేందుకు అధికారులు ప్రణాళికలు వేస్తున్నారు.

    Published on: Feb 22, 2026 5:38 PM IST
    By Anand Sai, Rajamahendravaram
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రాజమహేంద్రవరం అర్బన్ డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీ(RUDA) పరిధిలోని మునిసిపాలిటీల విస్తరణకు సమగ్ర మాస్టర్ ప్లాన్‌ను ఆమోదించింది. ఇది గోదావరి ప్రాంతంలో ప్రణాళికాబద్ధమైన పట్టణీకరణ, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి పెద్ద ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తుందని భావిస్తున్నారు.

    రాజమహేంద్రవరం అర్బన్ డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీ
    రాజమహేంద్రవరం అర్బన్ డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీ

    మాస్టర్ ప్లాన్‌లో భాగంగా రాజమహేంద్రవరం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మరియు కొవ్వూరు, రామచంద్రపురం మరియు నిడదవోలు మున్సిపాలిటీలు ఉన్నాయి. గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఈ ప్రతిపాదన ప్రారంభించబడినప్పటికీ సంకీర్ణ ప్రభుత్వం వివరణాత్మక సర్వేలను పూర్తి చేసి, సవరించిన నివేదికలను సమర్పించిన తర్వాత ఇది ఊపందుకుంది. ఇప్పుడు వాటికి అధికారిక ఆమోదం లభించింది.

    మొదటి దశలో దాదాపు 1,000 చదరపు కిలోమీటర్లు మాస్టర్ ప్లాన్ పరిధిలోకి వస్తాయి. పట్టణ సరిహద్దుల్లో ఉన్న గ్రామాల్లో తాగునీటి సరఫరా, రోడ్డు కనెక్టివిటీలు, డ్రైనేజీ వ్యవస్థలు, ఇతర ప్రాథమిక సౌకర్యాలను మెరుగుపరచడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు.

    రాజమహేంద్రవరం మునిసిపల్ కార్పొరేషన్ విస్తరణలో భాగంగా చుట్టుపక్కల ఉన్న 12 గ్రామ పంచాయతీలను విలీనం చేయడం ద్వారా నగరం ప్రస్తుత 44.5 చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణాన్ని 162 చదరపు కిలోమీటర్లకు పెంచుతామని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇందులో కొంతమూరు, కొలమూరు, గాడాల, పాలచెర్ల, లాలాచెరువు, దివాన్ చెరువు, పిడింగొయ్యి, హుకుంపేట, శాటిలైట్ సిటీ, బొమ్మూరు, కాతేరు, ధవళేశ్వరం ఉన్నాయి. దీనితో గ్రేటర్ రాజమహేంద్రవరం ప్రాంతం ఉనికిలోకి వస్తుంది.

    ప్రభుత్వ-ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యం నమూనా కింద రూ.100 కోట్లకు పైగా విలువైన అభివృద్ధి పనులను చేపట్టడానికి అధికారులు ప్రణాళికను సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రణాళికలో భాగంగా పర్యాటక అభివృద్ధి, పట్టణ మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడం, గ్రూప్ హౌసింగ్ ప్రాజెక్టులను ప్రోత్సహించడం అలాగే ఇండిపెండెంట్ హౌస్‌ల నిర్మాణాలు ఉంటాయి.

    RUDA మొత్తం అధికార పరిధి దాదాపు 3,200 చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో విస్తరించి ఉంది. ఆమోదించిన మాస్టర్ ప్లాన్ గోదావరి జిల్లాల్లో స్థిరమైన పట్టణ వృద్ధి, మెరుగైన పౌర సౌకర్యాలు, సమతుల్య ప్రాంతీయ అభివృద్ధికి దీర్ఘకాలిక బ్లూప్రింట్‌గా ఉపయోగపడుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

    ఇక కొవ్వూరు మునిసిపాలిటీలో సమీపంలోని తొమ్మిది గ్రామాలను విలీనం చేయాలని ప్రతిపాదించారు. రామచంద్రపురం మునిసిపాలిటీని చుట్టుపక్కల ఉన్న 14 పంచాయతీలను కలుపుకొని 43.94 చదరపు కిలోమీటర్లకు విస్తరించనున్నారు. నిడదవోలు మునిసిపాలిటీ దాని శివార్లలో ఉన్న 14 గ్రామాలను కలుపుకొని 47 చదరపు కిలోమీటర్లకు పెరుగుతుంది. మెుత్తానికి రాజమహేంద్రవరం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్‌పై అధికారులు దృష్టి పెడుతున్నారు.

    recommendedIcon
    News/Andhra Pradesh/RUDA కోసం మాస్టర్ ప్లాన్.. రాజమహేంద్రవరం సిటీలో ఈ 12 గ్రామాలు విలీనం!
    News/Andhra Pradesh/RUDA కోసం మాస్టర్ ప్లాన్.. రాజమహేంద్రవరం సిటీలో ఈ 12 గ్రామాలు విలీనం!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes