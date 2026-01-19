మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీ కీలక ప్రకటన.. క్రీడాకారులకు 100% స్కాలర్షిప్లు
2036 ఒలింపిక్స్లో భారత్ను విజేతగా నిలిపే లక్ష్యంతో మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీ (MBU) ప్రతిభావంతులైన క్రీడాకారుల కోసం 100% స్కాలర్షిప్లను ప్రకటించింది. క్రికెట్, బాస్కెట్బాల్, బ్యాడ్మింటన్ క్రీడల్లో రాణించే యువతకు చదువుతో పాటు అంతర్జాతీయ స్థాయి శిక్షణను ఈ సంస్థ అందించనుంది.
2036 ఒలింపిక్ క్రీడలకు ఆతిథ్యం ఇవ్వడమే కాకుండా, పతకాల పట్టికలోనూ భారత్ సత్తా చాటాలని దేశం ఆకాంక్షిస్తోంది. ఈ బృహత్తర లక్ష్యంలో తనవంతు పాత్ర పోషించేందుకు తిరుపతిలోని ప్రముఖ విద్యాసంస్థ 'మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీ' (MBU) నడుం బిగించింది. దేశంలో భావి క్రీడా ఆశాకిరణాలను తయారు చేసే వ్యూహాత్మక ప్రణాళికలో భాగంగా, 2026–27 విద్యా సంవత్సరానికి క్రీడాకారుల కోసం 100% స్కాలర్షిప్లను మంజూరు చేస్తున్నట్లు యూనివర్సిటీ ప్రకటించింది.
మంచు విష్ణు పిలుపు: క్రీడలే ప్రాధాన్యతగా..
యూనివర్సిటీలో ఇటీవల ఘనంగా జరిగిన వార్షిక క్రీడా వేడుకల్లో ప్రో-ఛాన్సలర్ మంచు విష్ణు ఈ కీలక ప్రకటన చేశారు. తొలుత క్రికెట్, బాస్కెట్బాల్, బ్యాడ్మింటన్ క్రీడల్లో ఈ స్కాలర్షిప్లను అందజేస్తున్నామని, భవిష్యత్తులో మరిన్ని క్రీడలకు దీన్ని విస్తరిస్తామని ఆయన తెలిపారు. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్, పొరుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రతిభావంతులైన క్రీడాకారులను గుర్తించి, వారిని 2036 ఒలింపిక్స్ నాటికి తిరుగులేని ఛాంపియన్లుగా తీర్చిదిద్దడమే తమ లక్ష్యమని ఆయన పేర్కొన్నారు.
కేవలం చదువు మాత్రమే కాదు.. అంతర్జాతీయ స్థాయి శిక్షణ
MBU అందిస్తున్న ఈ స్కాలర్షిప్ కేవలం ఫీజు మినహాయింపుకే పరిమితం కాదు. క్రీడాకారుల కోసం ఒక సమగ్రమైన వ్యవస్థను ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు. దీని ద్వారా విద్యార్థులకు లభించే ప్రయోజనాలు ఇవే:
నిపుణులైన కోచ్లు: అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా శిక్షణ ఇచ్చే అనుభవజ్ఞులైన కోచ్ల పర్యవేక్షణ.
ఆధునిక శిక్షణ: స్పోర్ట్స్ సైన్స్ ఆధారిత ఫిట్నెస్ ప్లానింగ్ మరియు అత్యాధునిక శిక్షణ పద్ధతులు.
పౌష్టికాహారం: అథ్లెట్ల శారీరక దృఢత్వానికి అవసరమైన ప్రత్యేక డైట్, న్యూట్రిషన్ ప్రోగ్రామ్స్.
మానసిక స్థైర్యం: ఒత్తిడిని అధిగమించి క్రీడల్లో రాణించేలా 'పెర్ఫార్మెన్స్ సైకాలజీ'లో నిపుణుల మెంటర్షిప్.
ప్రపంచస్థాయి మౌలిక సదుపాయాలు క్రీడాకారుల కలలను నిజం చేసేందుకు MBU క్యాంపస్లో అద్భుతమైన వసతులను కల్పించింది. ఒలింపిక్ తరహా స్విమ్మింగ్ పూల్, స్పెషలైజ్డ్ నెట్స్ ఉన్న క్రికెట్ గ్రౌండ్, ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ బాస్కెట్బాల్ కోర్టులు, అత్యాధునిక ఇండోర్ స్టేడియం, హై-పెర్ఫార్మెన్స్ జిమ్నాసియం వంటి వసతులు ఇక్కడ ఉన్నాయి. గాయాల బారిన పడితే కోలుకోవడానికి ప్రత్యేక పునరావాస (Rehabilitation) కేంద్రం కూడా అందుబాటులో ఉంది.
క్రీడలు - విద్య మధ్య సమతుల్యత
"చదువు, క్రీడలు రెండూ సమాంతరంగా సాగాలి. అప్పుడే సంపూర్ణమైన నాయకులు, ఛాంపియన్లు తయారవుతారు" అని యూనివర్సిటీ యాజమాన్యం గట్టిగా నమ్ముతోంది. గ్రామీణ స్థాయి ప్రతిభను గుర్తించి, వారికి అంతర్జాతీయ వేదికలపై పతకాలు సాధించేలా సిద్ధం చేయడమే ఈ స్కాలర్షిప్ అసలు ఉద్దేశం. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే, యూనివర్సిటీ క్యాంపస్లను ఒలింపిక్ నర్సరీలుగా మార్చాలని MBU సంకల్పించింది.
అర్హతలు
క్రికెట్, బాస్కెట్బాల్, బ్యాడ్మింటన్ క్రీడల్లో జిల్లా లేదా రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలలో ప్రాతినిధ్యం వహించిన యువ క్రీడాకారులు ఈ 100% స్కాలర్షిప్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. క్రీడల్లో రాణించాలనే పట్టుదల ఉండి, ఆర్థికంగా అండ కావాలనుకునే విద్యార్థులకు ఇది ఒక సువర్ణావకాశం.
భారతదేశ ఒలింపిక్ కలలను సాకారం చేసే దిశగా మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీ వేసిన ఈ అడుగు, యువ అథ్లెట్ల భవిష్యత్తుకు భరోసానిస్తోంది.