UP రాజకీయాల్లోకి రిటైర్డ్ ఐపీఎస్ నాగేశ్వరరావు.. 403 స్థానాల్లో పార్టీ పోటీ
రిటైర్డ్ ఐపీఎస్ అధికారి ఎం.నాగేశ్వరరావు నేతృత్వంలోని 'సర్వజన్ సనాతన్ పార్టీ' ఉత్తరప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల బరిలోకి దిగుతోంది. రాష్ట్రంలోని మొత్తం 403 నియోజకవర్గాల్లో పోటీకి ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తూ తొలి విడత ప్రక్రియను ప్రారంభించింది.
న్యూఢిల్లీ: ఉత్తరప్రదేశ్ రాజకీయ వేదికపైకి కొత్త పార్టీ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఆంధ్ర ప్రదేశ్కు చెందిన రిటైర్డ్ ఐపీఎస్ అధికారి, సీబీఐ మాజీ అదనపు డైరెక్టర్ ఎం. నాగేశ్వరరావు నేతృత్వంలోని 'సర్వజన్ సనాతన్ పార్టీ' యూపీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల బరిలో నిలిచేందుకు సిద్ధమైంది. రాష్ట్రంలోని మొత్తం 403 శాసనసభ నియోజకవర్గాల్లో పోటీ చేయడానికి ఆసక్తి కలిగిన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తూ ఎంపిక ప్రక్రియను ప్రారంభించింది.
దరఖాస్తుల స్వీకరణ.. నిబంధనలు ఇవే
నెల రోజుల క్రితం కాశీలోని గంగా నది తీరాన సర్వజన్ సనాతన్ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన నాగేశ్వరరావు, సోషల్ మీడియా వేదిక 'ఎక్స్' (X) ద్వారా తొలి విడత అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియను ప్రకటించారు.
"ఈ దరఖాస్తు కేవలం తొలి విడత ప్రాథమిక పరిశీలన కోసం మాత్రమే. ఇందులో ఎంపికైన అభ్యర్థులకు మాత్రమే రెండో విడతలో సమగ్ర సమాచారం, అవసరమైన పత్రాలను సమర్పించమని కోరతాం" అని నాగేశ్వరరావు పేర్కొన్నారు.
పార్టీ టికెట్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే వారికి కొన్ని స్పష్టమైన నిబంధనలను పొందుపరిచారు:
- అభ్యర్థులు సర్వజన్ సనాతన్ పార్టీ సిద్ధాంతాలు, లక్ష్యాలు, విధానాలపై సంపూర్ణ విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి.
- భారతీయ పౌరుడై ఉండి, ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఏదైనా ఒక అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో ఓటరుగా నమోదై ఉండాలి.
- నామినేషన్ల పరిశీలన తేదీ నాటికి కనీసం 25 సంవత్సరాల వయస్సు పూర్తయి ఉండాలి.
టికెట్ గ్యారంటీ కాదు.. అంతిమ నిర్ణయం పార్టీదే
"దరఖాస్తు సమర్పించినంత మాత్రాన అభ్యర్థిత్వానికి ఎలాంటి హక్కు లేదా గ్యారంటీ లభించదు. అభ్యర్థుల తుది ఎంపికపై పార్టీ అధిష్టానానిదే ఆఖరి నిర్ణయం" అని నాగేశ్వరరావు స్పష్టం చేశారు.
2019లో సీబీఐ తాత్కాలిక డైరెక్టర్గా కీలక బాధ్యతలు నిర్వర్తించిన ఆయన, రాజకీయాల్లోకి రావడానికి గల మూల కారణాలను వివరించారు. దేశ రాజకీయాల్లో నూతన మార్పు రావాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
విభజన రాజకీయాలకు స్వస్తి చెప్పడమే లక్ష్యం
"భారతదేశం విభజన రాజకీయాల నుంచి బయటపడి, ఒకే జాతీయ లక్ష్య సాధన దిశగా అడుగులు వేయాల్సిన అవసరం ఉంది" అని నాగేశ్వరరావు వ్యాఖ్యానించారు.
కులాలు, మతాల ప్రాతిపదికన సాగుతున్న రాజకీయాలకు ప్రత్యామ్నాయంగా భారతీయ నాగరికత విలువలు, రాజ్యాంగ ప్రజాస్వామ్యం, ప్రతి పౌరుడి సంక్షేమమే ధ్యేయంగా తమ పార్టీ పనిచేస్తుందని వెల్లడించారు. ఆధునిక ఆలోచనలతో, సంస్కృతిని కాపాడుకుంటూ ముందుకు సాగే భారత్ను నిర్మించడమే తమ లక్ష్యమని తెలిపారు.
"మేము గతాన్ని తిరగరాయాలని అనుకోవడం లేదు. మన ప్రాచీన వారసత్వంలోని అత్యుత్తమ అంశాలను స్వీకరించి, ప్రస్తుత కాలానికి అనుగుణంగా వాటికి నూతన శోభనిచ్చి, నవీన సాంకేతికత, జ్ఞానంతో భవిష్యత్ తరాలకు అందించడమే మా సంకల్పం" అని నాగేశ్వరరావు వివరించారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More