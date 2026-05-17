    జూన్ 12 నుంచి వితంతువులకు కొత్త పింఛన్లు.. త్వరలో ఆన్‌లైన్‌లో నమోదు

    ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి తక్షణ చర్యలు చేపడుతున్నామని మంత్రి కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు అన్నారు. జూన్ 12 నుంచి వితంతువులకు కొత్త పింఛన్లు మంజూరు చేస్తున్నట్టుగా తెలిపారు.

    Published on: May 17, 2026 5:36 PM IST
    By Anand Sai, Srikakulam
    శ్రీకాకుళం జిల్లా నిమ్మాడ క్యాంప్ కార్యాలయంలో మంత్రి కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు ప్రజాదర్బార్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. జిల్లా నలుమూలల నుండి తరలివచ్చిన వందలాది మంది ప్రజల నుంచి ఆయన స్వయంగా అర్జీలను స్వీకరించారు. వారి సమస్యలను సావధానంగా విని, అక్కడికక్కడే పరిష్కారాల కోసం అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కారమే ఈ ప్రభుత్వ ప్రథమ ప్రాధాన్యత అని ఆయన ఈ సందర్భంగా స్పష్టం చేశారు.

    ప్రజాదర్బార్‌లో మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు
    ఈ సందర్భంగా మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ప్రజలను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ.. ఒక కీలకమైన ప్రకటన చేశారు. రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి విజయవంతంగా రెండేళ్లు పూర్తి చేసుకుంటున్న తరుణాన్ని పురస్కరించుకుని, అర్హులైన వితంతువులకు కొత్త పింఛన్లను మంజూరు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించినట్లు తెలిపారు. రానున్న జూన్ 12వ తేదీ నుండి ఈ కొత్త పింఛన్ల పంపిణీ కార్యక్రమం అధికారికంగా ప్రారంభమవుతుందని ఆయన వెల్లడించారు.

    అంతేకాకుండా పింఛన్ల దరఖాస్తు ప్రక్రియను మరింత సరళతరం చేస్తూ, లబ్ధిదారులు ఎవరి చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేకుండా త్వరలోనే ఆన్‌లైన్‌లో నమోదు చేసుకునే వినూత్న అవకాశాన్ని ప్రభుత్వం కల్పిస్తుందని అచ్చెన్నాయుడు వివరించారు. దీనివల్ల అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికీ పారదర్శకంగా, ఎటువంటి అవినీతికి తావులేకుండా ప్రభుత్వ సంక్షేమ ఫలాలు అందుతాయని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

    ప్రజాదర్బార్‌కు వచ్చిన అర్జీలలో అధిక శాతం భూమి, రెవెన్యూ సమస్యలకు సంబంధించినవే ఉండటంపై మంత్రి స్పందించారు. గత ప్రభుత్వ వైఫల్యాలు, అనాలోచిత నిర్ణయాల వల్లే రాష్ట్రంలో తీవ్రమైన రెవెన్యూ సమస్యలు ఉత్పన్నమయ్యాయని ఆయన విమర్శించారు. గత పాలకుల నిర్లక్ష్యం కారణంగా సామాన్య ప్రజలు, రైతులు తమ భూములకు సంబంధించిన హక్కుల కోసం కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

    ఈ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని స్పష్టం చేస్తూ, తక్షణమే పెండింగ్ సమస్యలను పరిష్కరించాలని అక్కడికక్కడే ఉన్నత అధికారులను మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ఆదేశించారు. క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలనలు జరిపి, బాధితులకు త్వరితగతిన న్యాయం చేయాలని స్పష్టం చేశారు.

    'ప్రజా ప్రభుత్వంలో ఏ ఒక్కరూ అధైర్యపడాల్సిన అవసరం లేదు. మీ సమస్య ఏదైనా, మా దృష్టికి తీసుకువస్తే దానిని పరిష్కరించే బాధ్యత ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. అధికార యంత్రాంగం నిరంతరం ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ సేవలు అందిస్తుంది.' అని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు భరోసా ఇచ్చారు. ఈ ప్రజాదర్బార్ కార్యక్రమంలో జిల్లాకు చెందిన పలువురు కూటమి నాయకులు, వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల అధికారులు, పెద్ద సంఖ్యలో సాధారణ ప్రజలు పాల్గొన్నారు.

      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

