ఇదేం పనయ్యా.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో లక్షకుపైగా జీతం.. చేసేదేమో చైన్ స్నాచింగ్లు
Crime News : సత్యసాయి జిల్లాలో ఓ ఆసక్తికరమైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేసే ఓ వ్యక్తి చైన్ స్నాచింగ్ చేస్తున్నాడు.
సమాజంలో గౌరవప్రదమైన స్థానం, చేతినిండా లక్ష రూపాయలకు పైగా జీతం.. కానీ చేసిన అప్పులు అతడిని దారి తప్పించాయి. అప్పుల ఊబి నుంచి బయటపడటానికి ఏకంగా గొలుసు దొంగగా మారిన విద్యుత్ శాఖ సీనియర్ అసిస్టెంట్ ఉదంతం కదిరిలో కలకలం రేపింది.
సత్యసాయి జిల్లాలోని కదిరిలో ఒక ఇంటి పనిమనిషి మెడలోంచి గొలుసు లాక్కున్నాడనే ఆరోపణలపై దర్యాప్తు చేయగా ఆసక్తికర విషయం బయటపడింది. లక్ష రూపాయలకు పైగా జీతం తీసుకుంటున్నట్లు విద్యుత్ శాఖ ఉద్యోగి భుక్య రమేష్ నాయక్ను కదిరి పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఏపీ సదరన్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ లిమిటెడ్ (APSPDCL)లో సీనియర్ అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తున్న రమేష్ నాయక్ వద్ద నుంచి సుమారు రూ.2 లక్షల విలువైన రెండు తులాల బంగారు మంగళసూత్రాన్ని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
కదిరిలోని మారుతినగర్కు చెందిన 42 ఏళ్ల రమేష్ నాయక్.. అప్పులు తీర్చుకోవడానికి నిర్మానుష్య ప్రదేశాల్లో మహిళల నుంచి గొలుసులు లాక్కోవడం మొదలుపెట్టాడని కదిరి డీఎస్పీ జె. శివనారాయణ స్వామి మీడియాకు తెలిపారు. కదిరిలోని మగాల క్వార్టర్స్లో ఇంటి పనిమనిషిగా పనిచేస్తున్న పైపల్లి శాంతిని అతను లక్ష్యంగా చేసుకున్నాడని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఏప్రిల్ 28 సాయంత్రం శాంతి పని ముగించుకుని తిరిగి వస్తుండగా, రమేష్ నాయక్ స్కూటర్ మీద వచ్చి హిందూపూర్ రోడ్డుపై ఆమె బంగారు గొలుసును లాక్కొని అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు.
ఆమె ఫిర్యాదు ఆధారంగా సత్యసాయి జిల్లా ఎస్పీ ఎస్.సతీష్ కుమార్ ఆదేశాల మేరకు కదిరి టౌన్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. కదిరి డీఎస్పీ జె. శివ నారాయణ స్వామి, కదిరి టౌన్ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ డీవీ నారాయణ రెడ్డి పర్యవేక్షణలో పోలీసులు నాలుగు బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. కదిరిలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి సేకరించిన సీసీటీవీ కెమెరా ఫుటేజ్ ఆధారంగా, పోలీసులు రమేష్ నాయక్ను నిందితుడిగా గుర్తించి డిగ్రీ కళాశాల మైదానం సమీపంలో అతడిని అరెస్టు చేశారు.
రమేష్ నాయక్ నుంచి రూ.2 లక్షల విలువైన 2 తులాల బంగారు గొలుసును స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఉన్నత స్థితిలో ఉండి కూడా ఇలాంటి నేరానికి పాల్పడటం స్థానికంగా చర్చనీయాంశమైంది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి నిందితుడిని రిమాండ్కు తరలించారు.
