Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఇదేం పనయ్యా.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో లక్షకుపైగా జీతం.. చేసేదేమో చైన్ స్నాచింగ్‌లు

    Crime News : సత్యసాయి జిల్లాలో ఓ ఆసక్తికరమైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేసే ఓ వ్యక్తి చైన్ స్నాచింగ్ చేస్తున్నాడు.

    Published on: May 03, 2026 7:41 PM IST
    By Anand Sai, Sathya Sai
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    సమాజంలో గౌరవప్రదమైన స్థానం, చేతినిండా లక్ష రూపాయలకు పైగా జీతం.. కానీ చేసిన అప్పులు అతడిని దారి తప్పించాయి. అప్పుల ఊబి నుంచి బయటపడటానికి ఏకంగా గొలుసు దొంగగా మారిన విద్యుత్ శాఖ సీనియర్ అసిస్టెంట్ ఉదంతం కదిరిలో కలకలం రేపింది.

    చైన్ స్నాచింగ్ చేస్తున్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగి
    చైన్ స్నాచింగ్ చేస్తున్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగి

    సత్యసాయి జిల్లాలోని కదిరిలో ఒక ఇంటి పనిమనిషి మెడలోంచి గొలుసు లాక్కున్నాడనే ఆరోపణలపై దర్యాప్తు చేయగా ఆసక్తికర విషయం బయటపడింది. లక్ష రూపాయలకు పైగా జీతం తీసుకుంటున్నట్లు విద్యుత్ శాఖ ఉద్యోగి భుక్య రమేష్ నాయక్‌ను కదిరి పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఏపీ సదరన్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ లిమిటెడ్ (APSPDCL)లో సీనియర్ అసిస్టెంట్‌గా పనిచేస్తున్న రమేష్ నాయక్ వద్ద నుంచి సుమారు రూ.2 లక్షల విలువైన రెండు తులాల బంగారు మంగళసూత్రాన్ని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

    కదిరిలోని మారుతినగర్‌కు చెందిన 42 ఏళ్ల రమేష్ నాయక్.. అప్పులు తీర్చుకోవడానికి నిర్మానుష్య ప్రదేశాల్లో మహిళల నుంచి గొలుసులు లాక్కోవడం మొదలుపెట్టాడని కదిరి డీఎస్పీ జె. శివనారాయణ స్వామి మీడియాకు తెలిపారు. కదిరిలోని మగాల క్వార్టర్స్‌లో ఇంటి పనిమనిషిగా పనిచేస్తున్న పైపల్లి శాంతిని అతను లక్ష్యంగా చేసుకున్నాడని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఏప్రిల్ 28 సాయంత్రం శాంతి పని ముగించుకుని తిరిగి వస్తుండగా, రమేష్ నాయక్ స్కూటర్‌ మీద వచ్చి హిందూపూర్ రోడ్డుపై ఆమె బంగారు గొలుసును లాక్కొని అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు.

    ఆమె ఫిర్యాదు ఆధారంగా సత్యసాయి జిల్లా ఎస్పీ ఎస్.సతీష్ కుమార్ ఆదేశాల మేరకు కదిరి టౌన్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. కదిరి డీఎస్పీ జె. శివ నారాయణ స్వామి, కదిరి టౌన్ సర్కిల్ ఇన్‌స్పెక్టర్ డీవీ నారాయణ రెడ్డి పర్యవేక్షణలో పోలీసులు నాలుగు బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. కదిరిలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి సేకరించిన సీసీటీవీ కెమెరా ఫుటేజ్ ఆధారంగా, పోలీసులు రమేష్ నాయక్‌ను నిందితుడిగా గుర్తించి డిగ్రీ కళాశాల మైదానం సమీపంలో అతడిని అరెస్టు చేశారు.

    రమేష్ నాయక్‌ నుంచి రూ.2 లక్షల విలువైన 2 తులాల బంగారు గొలుసును స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఉన్నత స్థితిలో ఉండి కూడా ఇలాంటి నేరానికి పాల్పడటం స్థానికంగా చర్చనీయాంశమైంది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి నిందితుడిని రిమాండ్‌కు తరలించారు.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    recommendedIcon
    News/Andhra Pradesh/ఇదేం పనయ్యా.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో లక్షకుపైగా జీతం.. చేసేదేమో చైన్ స్నాచింగ్‌లు
    News/Andhra Pradesh/ఇదేం పనయ్యా.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో లక్షకుపైగా జీతం.. చేసేదేమో చైన్ స్నాచింగ్‌లు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes