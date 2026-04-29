ఢిల్లీ హైకోర్టు విచారణలో అశ్లీల వీడియో కలకలం: సైబర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు
హైకోర్టు వర్చువల్ విచారణలో గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు అశ్లీల దృశ్యాలను ప్రదర్శించడంతో తీవ్ర దుమారం రేగింది. ఈ ఘటనపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన చీఫ్ జస్టిస్, బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు.
దేశ రాజధానిలోని అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఢిల్లీ హైకోర్టులో అత్యంత దిగ్భ్రాంతికరమైన ఘటన చోటుచేసుకుంది. బుధవారం వర్చువల్ విధానంలో (వీడియో కాన్ఫరెన్స్) కోర్టు విచారణ జరుగుతుండగా, గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు అశ్లీల వీడియోలను ప్లే చేసి అంతరాయం కలిగించారు. ఈ పరిణామంపై న్యాయమూర్తులు, న్యాయవాదులు తీవ్ర విస్మయం వ్యక్తం చేశారు. దీనిని తీవ్రమైన భద్రతా లోపంగా పరిగణించిన కోర్టు యంత్రాంగం, వెంటనే ఢిల్లీ పోలీసులకు అధికారికంగా ఫిర్యాదు చేసింది.
ఒకే విచారణలో మూడుసార్లు అంతరాయం
ఢిల్లీ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ దేవేంద్ర కుమార్ ఉపాధ్యాయ నేతృత్వంలోని బెంచ్ విచారణ జరుపుతుండగా ఈ అపశ్రుతి చోటుచేసుకుంది. ఒకే కేసు విచారణ సమయంలో మూడు వేర్వేరు సందర్భాల్లో అశ్లీల క్లిప్పింగులు ప్రత్యక్షమయ్యాయి. విచారణను అడ్డుకోవడమే లక్ష్యంగా ఎవరో కావాలనే ఇలా చేస్తున్నారని కోర్టు గుర్తించింది.
కేవలం వీడియోలే కాకుండా, ఆ సమయంలో సదరు అకౌంట్ నుంచి "మీ సిస్టమ్ హ్యాక్ అయింది" (You've been hacked) అనే సందేశం కూడా స్క్రీన్పై కనిపించడం కలకలం రేపింది. ఆటోమేటెడ్ ఆడియో మెసేజ్ ద్వారా కూడా హ్యాకింగ్ గురించి హెచ్చరికలు వినిపించాయి.
ఐటీ చట్టం 69A కింద చర్యలు
ఈ ఘటనను అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్ (ASG) చేతన్ శర్మ కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. కేవలం ఈ కోర్టులోనే కాకుండా ఇతర కోర్టుల్లో కూడా ఇలాంటి సంఘటనలు జరుగుతున్నాయని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. "సోషల్ మీడియాలో సర్క్యులేట్ అవుతున్న ఇలాంటి అభ్యంతరకర కంటెంట్ను వెంటనే తొలగించే అధికారం ఐటీ చట్టం సెక్షన్ 69A కింద ప్రభుత్వానికి ఉంది. దీనిపై తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలి" అని ఆయన కోరారు.
దీనిపై స్పందించిన చీఫ్ జస్టిస్ దేవేంద్ర కుమార్.. ఈ వ్యవహారంపై సమగ్ర విచారణ జరిపించాలని రిజిస్ట్రార్ జనరల్ను ఆదేశించారు. వర్చువల్ విచారణల భద్రతను పెంచేందుకు అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
కోర్టు దృశ్యాల రికార్డింగ్పై నిషేధం
ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు ఇంటర్నెట్లో వైరల్ కావడంపై చీఫ్ జస్టిస్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. "కోర్టు నిబంధనల ప్రకారం విచారణను రికార్డ్ చేయడం లేదా సామాజిక మాధ్యమాల్లో పంచుకోవడం నేరం. ఎవరైతే ఈ అశ్లీల దృశ్యాలను రికార్డ్ చేసి బయటకు పంపారో, వారిపై కూడా చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాం" అని ఆయన హెచ్చరించారు. కేవలం కోర్టు రికార్డుల కోసం అధికారికంగా అనుమతి ఉంటే తప్ప, వ్యక్తిగతంగా ఎవరూ వీడియోలు తీయకూడదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
రంగంలోకి దిగిన సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు
హైకోర్టు విచారణను అడ్డుకున్న ఘటనపై ఢిల్లీ పోలీసులకు చెందిన 'ఇంటెలిజెన్స్ ఫ్యూజన్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ ఆపరేషన్స్' (IFSO) విభాగం రంగంలోకి దిగింది. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం పోలీసులు విచారణ ప్రారంభించారు. కోర్టు లాగిన్ వివరాలు, సిస్టమ్ లాగ్స్, ఏ ఐపీ (IP) అడ్రస్ ద్వారా ఈ అశ్లీల వీడియోలు ప్లే అయ్యాయనే అంశాలపై సైబర్ నిపుణులు ఆరా తీస్తున్నారు. ఇది కేవలం ఆకతాయిల పనా లేక కోర్టు వ్యవస్థపై జరిగిన సైబర్ దాడినా అన్న కోణంలో దర్యాప్తు సాగుతోంది.
డిజిటల్ యుగంలో న్యాయప్రక్రియను సులభతరం చేసేందుకు తీసుకొచ్చిన వర్చువల్ విచారణలు ఇలాంటి అసాంఘిక శక్తుల వల్ల ఇబ్బందుల్లో పడటంపై న్యాయవర్గాల్లో ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. భవిష్యత్తులో ఇలాంటివి పునరావృతం కాకుండా సాంకేతిక భద్రతను మరింత కఠినతరం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ఢిల్లీ హైకోర్టులో అసలేం జరిగింది?
కోర్టు విచారణ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా జరుగుతుండగా, ఎవరో గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు అశ్లీల వీడియోలను ప్లే చేశారు. దీనివల్ల విచారణకు మూడుసార్లు అంతరాయం కలిగింది.
2. ఈ ఘటనపై కోర్టు తీసుకున్న చర్యలేంటి?
హైకోర్టు రిజిస్ట్రార్ జనరల్ ఢిల్లీ పోలీసులకు అధికారికంగా ఫిర్యాదు చేశారు. సైబర్ విభాగం (IFSO) ప్రస్తుతం ఈ కేసును దర్యాప్తు చేస్తోంది.
3. ఐటీ చట్టం సెక్షన్ 69A అంటే ఏమిటి?
దేశ భద్రతకు లేదా పరువుకు భంగం కలిగించే ఆన్లైన్ కంటెంట్ను ఇంటర్నెట్ నుంచి వెంటనే తొలగించేలా (Takedown) ఆదేశాలు ఇచ్చే అధికారం ఈ సెక్షన్ ద్వారా ప్రభుత్వానికి లభిస్తుంది.
4. కోర్టు విచారణను రికార్డ్ చేయడం తప్పా?
అవును. న్యాయస్థానాల నిబంధనల ప్రకారం, అనుమతి లేకుండా కోర్టు విచారణలను ఆడియో లేదా వీడియో రికార్డింగ్ చేయడం చట్టరీత్యా నేరం.
