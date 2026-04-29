    ఢిల్లీ హైకోర్టు విచారణలో అశ్లీల వీడియో కలకలం: సైబర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు

    హైకోర్టు వర్చువల్ విచారణలో గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు అశ్లీల దృశ్యాలను ప్రదర్శించడంతో తీవ్ర దుమారం రేగింది. ఈ ఘటనపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన చీఫ్ జస్టిస్, బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు.

    Published on: Apr 29, 2026 4:50 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    దేశ రాజధానిలోని అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఢిల్లీ హైకోర్టులో అత్యంత దిగ్భ్రాంతికరమైన ఘటన చోటుచేసుకుంది. బుధవారం వర్చువల్ విధానంలో (వీడియో కాన్ఫరెన్స్) కోర్టు విచారణ జరుగుతుండగా, గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు అశ్లీల వీడియోలను ప్లే చేసి అంతరాయం కలిగించారు. ఈ పరిణామంపై న్యాయమూర్తులు, న్యాయవాదులు తీవ్ర విస్మయం వ్యక్తం చేశారు. దీనిని తీవ్రమైన భద్రతా లోపంగా పరిగణించిన కోర్టు యంత్రాంగం, వెంటనే ఢిల్లీ పోలీసులకు అధికారికంగా ఫిర్యాదు చేసింది.

    ఒకే విచారణలో మూడుసార్లు అంతరాయం

    ఢిల్లీ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ దేవేంద్ర కుమార్ ఉపాధ్యాయ నేతృత్వంలోని బెంచ్ విచారణ జరుపుతుండగా ఈ అపశ్రుతి చోటుచేసుకుంది. ఒకే కేసు విచారణ సమయంలో మూడు వేర్వేరు సందర్భాల్లో అశ్లీల క్లిప్పింగులు ప్రత్యక్షమయ్యాయి. విచారణను అడ్డుకోవడమే లక్ష్యంగా ఎవరో కావాలనే ఇలా చేస్తున్నారని కోర్టు గుర్తించింది.

    కేవలం వీడియోలే కాకుండా, ఆ సమయంలో సదరు అకౌంట్ నుంచి "మీ సిస్టమ్ హ్యాక్ అయింది" (You've been hacked) అనే సందేశం కూడా స్క్రీన్‌పై కనిపించడం కలకలం రేపింది. ఆటోమేటెడ్ ఆడియో మెసేజ్ ద్వారా కూడా హ్యాకింగ్ గురించి హెచ్చరికలు వినిపించాయి.

    ఐటీ చట్టం 69A కింద చర్యలు

    ఈ ఘటనను అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్ (ASG) చేతన్ శర్మ కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. కేవలం ఈ కోర్టులోనే కాకుండా ఇతర కోర్టుల్లో కూడా ఇలాంటి సంఘటనలు జరుగుతున్నాయని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. "సోషల్ మీడియాలో సర్క్యులేట్ అవుతున్న ఇలాంటి అభ్యంతరకర కంటెంట్‌ను వెంటనే తొలగించే అధికారం ఐటీ చట్టం సెక్షన్ 69A కింద ప్రభుత్వానికి ఉంది. దీనిపై తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలి" అని ఆయన కోరారు.

    దీనిపై స్పందించిన చీఫ్ జస్టిస్ దేవేంద్ర కుమార్.. ఈ వ్యవహారంపై సమగ్ర విచారణ జరిపించాలని రిజిస్ట్రార్ జనరల్‌ను ఆదేశించారు. వర్చువల్ విచారణల భద్రతను పెంచేందుకు అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు.

    కోర్టు దృశ్యాల రికార్డింగ్‌పై నిషేధం

    ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు ఇంటర్నెట్‌లో వైరల్ కావడంపై చీఫ్ జస్టిస్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. "కోర్టు నిబంధనల ప్రకారం విచారణను రికార్డ్ చేయడం లేదా సామాజిక మాధ్యమాల్లో పంచుకోవడం నేరం. ఎవరైతే ఈ అశ్లీల దృశ్యాలను రికార్డ్ చేసి బయటకు పంపారో, వారిపై కూడా చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాం" అని ఆయన హెచ్చరించారు. కేవలం కోర్టు రికార్డుల కోసం అధికారికంగా అనుమతి ఉంటే తప్ప, వ్యక్తిగతంగా ఎవరూ వీడియోలు తీయకూడదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

    రంగంలోకి దిగిన సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు

    హైకోర్టు విచారణను అడ్డుకున్న ఘటనపై ఢిల్లీ పోలీసులకు చెందిన 'ఇంటెలిజెన్స్ ఫ్యూజన్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ ఆపరేషన్స్' (IFSO) విభాగం రంగంలోకి దిగింది. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం పోలీసులు విచారణ ప్రారంభించారు. కోర్టు లాగిన్ వివరాలు, సిస్టమ్ లాగ్స్, ఏ ఐపీ (IP) అడ్రస్ ద్వారా ఈ అశ్లీల వీడియోలు ప్లే అయ్యాయనే అంశాలపై సైబర్ నిపుణులు ఆరా తీస్తున్నారు. ఇది కేవలం ఆకతాయిల పనా లేక కోర్టు వ్యవస్థపై జరిగిన సైబర్ దాడినా అన్న కోణంలో దర్యాప్తు సాగుతోంది.

    డిజిటల్ యుగంలో న్యాయప్రక్రియను సులభతరం చేసేందుకు తీసుకొచ్చిన వర్చువల్ విచారణలు ఇలాంటి అసాంఘిక శక్తుల వల్ల ఇబ్బందుల్లో పడటంపై న్యాయవర్గాల్లో ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. భవిష్యత్తులో ఇలాంటివి పునరావృతం కాకుండా సాంకేతిక భద్రతను మరింత కఠినతరం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. ఢిల్లీ హైకోర్టులో అసలేం జరిగింది?

    కోర్టు విచారణ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా జరుగుతుండగా, ఎవరో గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు అశ్లీల వీడియోలను ప్లే చేశారు. దీనివల్ల విచారణకు మూడుసార్లు అంతరాయం కలిగింది.

    2. ఈ ఘటనపై కోర్టు తీసుకున్న చర్యలేంటి?

    హైకోర్టు రిజిస్ట్రార్ జనరల్ ఢిల్లీ పోలీసులకు అధికారికంగా ఫిర్యాదు చేశారు. సైబర్ విభాగం (IFSO) ప్రస్తుతం ఈ కేసును దర్యాప్తు చేస్తోంది.

    3. ఐటీ చట్టం సెక్షన్ 69A అంటే ఏమిటి?

    దేశ భద్రతకు లేదా పరువుకు భంగం కలిగించే ఆన్‌లైన్ కంటెంట్‌ను ఇంటర్నెట్ నుంచి వెంటనే తొలగించేలా (Takedown) ఆదేశాలు ఇచ్చే అధికారం ఈ సెక్షన్ ద్వారా ప్రభుత్వానికి లభిస్తుంది.

    4. కోర్టు విచారణను రికార్డ్ చేయడం తప్పా?

    అవును. న్యాయస్థానాల నిబంధనల ప్రకారం, అనుమతి లేకుండా కోర్టు విచారణలను ఆడియో లేదా వీడియో రికార్డింగ్ చేయడం చట్టరీత్యా నేరం.

    Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

