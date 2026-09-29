ఏపీలో వర్షాల దాటికి 44 వేల హెక్టార్లలో పంట నష్టం - ప్రాథమిక అంచనాలు సిద్ధం
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇటీవల కురిసిన తీవ్ర వాయుగుండం వర్షాల కారణంగా 44 వేల హెక్టార్లకు పైగా పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. 1,229 గ్రామాల్లోని 72 వేల మంది రైతులు నష్టపోయారని ప్రభుత్వం ప్రాథమికంగా అంచనా వేసింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని ఇటీవల ముంచెత్తిన తీవ్ర వాయుగుండం.. ఫలితంగా కురిసిన వర్షాలు తీవ్ర నష్టాన్ని మిగిల్చాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పండించిన పంటలు నీటమునిగి రైతాంగం తీవ్రంగా నష్టపోయింది. ప్రభుత్వ ప్రాథమిక అంచనాల ప్రకారం… రాష్ట్రంలో దాదాపు 44,000 హెక్టార్లకు పైగా విస్తీర్ణంలో వ్యవసాయ పంటలు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయని అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ అకాల వర్షాల దాటికి ఏకంగా 1,229 గ్రామాలకు చెందిన సుమారు 72,000 మంది రైతులు తీవ్ర నష్టాన్ని మూటగట్టుకున్నారు.
44 వేల హెక్టార్లలో పంట నష్టం…
వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు నేతృత్వంలో సోమవారం అధికారులతో నిర్వహించిన సమీక్షా సమావేశంలో ఈ వివరాలను అధికారికంగా వెల్లడించారు. వర్షాల ప్రభావం తీవ్రంగా ఉన్న 190 మండలాల పరిధిలోని 1,229 గ్రామాల్లో మొత్తం 44,029 హెక్టార్లలో పంట నష్టం వాటిల్లిందని ప్రాథమిక నివేదికలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఇప్పటివరకు లభ్యమైన సమగ్ర వివరాల ప్రకారం, కేవలం 19 మండలాల్లోని 45 గ్రామాల్లోనే ప్రాథమికంగా పంట నష్టాన్ని లెక్కించారు. మిగిలిన ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పరిశీలన వేగంగా కొనసాగుతోంది.
కేవలం సాధారణ వ్యవసాయ పంటలే కాకుండా ఉద్యానవన పంటలకు కూడా భారీగా గండిపడింది. రాష్ట్రంలోని 89 మండలాల పరిధిలో ఉన్న 351 గ్రామాల్లో ఉద్యానవన పంటలు నీటమునిగాయి. దీనివల్ల 1,734 హెక్టార్లలో తోటలు, ఉద్యాన పంటలు ధ్వంసమయ్యాయని, దాదాపు 5,777 మంది తోటబడి రైతులు ఆర్థికంగా తీవ్ర దెబ్బతిన్నారని అధికారులు మంత్రికి వివరించారు.
రైతాంగం ఎదుర్కొంటున్న ఈ క్లిష్ట పరిస్థితులపై స్పందించిన వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు అధికారులను ఆదేశించారు. పంట నష్టం అంచనా వేసే ప్రక్రియను మరింత వేగవంతం చేయాలని స్పష్టం చేశారు. "అధికారులు, క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది స్వయంగా పొలాల్లోకి వెళ్లి పరిశీలించాలి. నష్టపోయిన ప్రతీ ఒక్క రైతుకూ న్యాయం జరగాలి. అంచనాల లెక్కింపులో ఏ ఒక్క బాధితుడికి అన్యాయం జరగకూడదు," అని మంత్రి అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. బాధితులకు త్వరితగతిన సహాయం అందేలా ప్రభుత్వం చర్యలు వేగవంతం చేస్తోందని పేర్కొన్నారు.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More