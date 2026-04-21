Pashu Kisan Credit Card : ఏపీలో పశు కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డులు.. తక్కువ వడ్డీకే రుణాలు.. ఎలా అప్లై చేయాలి?
Pashu Kisan Credit Card : రైతులకు కిసాన్ క్రెడిక్ కార్డులు ఉన్నట్టే.. పశుపోషకులకూ పశు కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డులు ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. దీనితో వారికి ఎన్నో ప్రయోజనాలు దక్కనున్నాయి.
పశుపోషకుల ఆర్థిక స్థితిని బలోపేతం చేయడం, పశుసంవర్ధక రంగాన్ని ప్రోత్సహించడం లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పశు కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్ (PKCC) పథకాన్ని ప్రారంభించింది. పశుసంవర్ధక శాఖ డైరెక్టర్ టి. దామోదర్ నాయుడు ఒక పత్రికా ప్రకటనలో ఈ వివరాలు వెల్లడించారు. ఈ పథకం ద్వారా పశువులు, గేదెలు, మేకలు, గొర్రెలు, పందులు, కోళ్లను పెంచే రైతులు తక్కువ వడ్డీ రేట్లకు రుణాలను పొందవచ్చని తెలిపారు.
అధిక వడ్డీ వసూలు చేసే ప్రైవేట్ వడ్డీ వ్యాపారులపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడం, సుస్థిర పశు నిర్వహణ పద్ధతులను ప్రోత్సహించడం ఈ పథకం ముఖ్య ఉద్దేశం. PKCC పథకం కింద, అర్హులైన రైతులు ఎలాంటి హామీ లేకుండా 7 శాతం వడ్డీ రేటుతో రూ.1.60 లక్షల వరకు రుణాలు పొందవచ్చు. బ్యాంకింగ్ నిబంధనల ప్రకారం రూ.3 లక్షల వరకు రుణాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఏడాదిలోగా రుణం తిరిగి చెల్లించే రైతులకు 3 శాతం వడ్డీ రాయితీ లభిస్తుంది. దీనివల్ల వడ్డీ రేటు వాస్తవంగా 4శాతానికి తగ్గుతుంది.
ఈ పథకం రాష్ట్రంలోని సొంత భూమి ఉన్నవారు, కౌలుకు తీసుకున్నవారు, అలాగే స్వయం సహాయక బృందాల సభ్యులతో సహా అందరు పశుపోషకులకు అందుబాటులో ఉంది. దరఖాస్తుదారులు తమ దరఖాస్తులను సమీపంలోని బ్యాంకు శాఖలలో ఆధార్ కార్డు, భూమి రికార్డులు, పశువుల వివరాలు, పాస్పోర్ట్ సైజు ఫోటోలు, పశువైద్య అధికారి నుండి ధృవీకరణ పత్రంతో పాటు సమర్పించాలి.
ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి, ఆర్థిక స్వావలంబన సాధించడానికి ఈ పథకాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని డాక్టర్ దామోదర్ నాయుడు రైతులకు పిలుపునిచ్చారు. అధిక వడ్డీకి ఇచ్చే ప్రైవేట్ రుణాలకు దూరంగా ఉండి, వాటికి బదులుగా తక్కువ వడ్డీకే రుణాల ద్వారా పశుపోషకులు అభివృద్ధి చెందాలన్నారు. పశువులు, నాణ్యమైన మేత, మెరుగైన నిర్వహణ పద్ధతులపై పెట్టుబడి పెట్టాలని సలహా ఇచ్చారు.
పీకేసీసీ పథకంపై అవగాహన కార్యక్రమాలను ముమ్మరం చేసి, విస్తృత ప్రచారం కల్పించి, సమర్థవంతంగా అమలు చేయాలని శాఖలోని క్షేత్రస్థాయి అధికారులను దామోదర్ నాయుడు ఆదేశించారు. పశువుల సంఖ్యను బట్టి నియమ నిబంధనల మేరకు గరిష్ఠంగా రూ.3లక్షల వరకు రుణం పొందవచ్చని వెల్లడించారు. ఎలాంటి పూచీకత్తు లేకుండా తక్కువ వడ్డీతో రుణం తీసుకోవచ్చు.
