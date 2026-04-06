ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లపై 7.75 శాతం వరకు వడ్డీ.. ప్రముఖ బ్యాంకుల తాజా రేట్లు ఇక్కడ చూడండి
కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఎస్బీఐ, హెచ్డీఎఫ్సీ, ఐసీఐసీఐ వంటి ప్రముఖ బ్యాంకులు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లపై వడ్డీ రేట్లను సవరించాయి. ఏప్రిల్ 2026 నాటి తాజా ఎఫ్డీ వడ్డీ రేట్లను ఇక్కడ సరిపోల్చి చూసుకోండి.
బ్యాంకుల్లో పొదుపు చేసుకోవాలనుకునే వారికి, మార్కెట్ ఒడిదుడుకులతో సంబంధం లేకుండా స్థిరమైన లాభాలు కోరుకునే వారికి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ (FD) ఎప్పుడూ ఒక సురక్షితమైన మార్గమే. సాధారణ సేవింగ్స్ అకౌంట్లో డబ్బును అలాగే ఉంచే కంటే, ఎఫ్డీలలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల ఎక్కువ వడ్డీ లభిస్తుంది.
కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో, భారతదేశంలోని అతిపెద్ద ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ బ్యాంకులు తమ ఎఫ్డీ వడ్డీ రేట్లను సవరించాయి. మీరు ఎఫ్డీ చేయాలని ఆలోచిస్తుంటే, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI), హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్, యెస్ బ్యాంకులు ఎలాంటి ఆఫర్లు ఇస్తున్నాయో ఇక్కడ తెలుసుకోవడం మంచిది.
ఎఫ్డీలు ఎందుకు మేలు?
ఎఫ్డీల ద్వారా మీ భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం క్రమశిక్షణతో డబ్బును దాచుకోవచ్చు. 7 రోజుల నుంచి గరిష్టంగా 10 ఏళ్ల కాలపరిమితితో ఈ డిపాజిట్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. గడువు ముగిసిన తర్వాత అసలు మొత్తంతో పాటు వడ్డీ కూడా నేరుగా మీ అకౌంట్లో జమ అవుతుంది. ఒకవేళ ఆ సమయంలో వడ్డీ రేట్లు ఆకర్షణీయంగా ఉంటే, మీరు ఆ మొత్తాన్ని మళ్లీ ఎఫ్డీగా పునరుద్ధరించుకోవచ్చు.
సాధారణంగా బ్యాంకులు స్వల్పకాలిక డిపాజిట్ల కంటే మధ్యస్థ లేదా దీర్ఘకాలిక డిపాజిట్లపై ఎక్కువ వడ్డీని ఇస్తాయి. అయితే 3 సంవత్సరాలు దాటిన డిపాజిట్లపై రేట్లు కొద్దిగా తగ్గుతాయి. అలాగే సాధారణ పౌరులతో పోలిస్తే సీనియర్ సిటిజన్లకు (60 ఏళ్లు పైబడిన వారికి) దాదాపు అన్ని బ్యాంకులు 0.50 శాతం వరకు అదనపు వడ్డీని అందిస్తాయి.
ప్రముఖ బ్యాంకులు ఇస్తున్న తాజా వడ్డీ రేట్లు:
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI)
దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంక్ అయిన ఎస్బీఐలో ప్రస్తుతం 2 సంవత్సరాల కాలపరిమితి గల ఎఫ్డీలపై అత్యధిక వడ్డీ లభిస్తోంది. ఇందులో సాధారణ ప్రజలకు 6.45 శాతం, సీనియర్ సిటిజన్లకు 6.95 శాతం వడ్డీ రేటును ఇస్తున్నారు. ఇక 5 ఏళ్ల నుంచి 10 ఏళ్ల కాలపరిమితి గల డిపాజిట్లపై సీనియర్ సిటిజన్లకు 7.05 శాతం వడ్డీ లభిస్తుండగా, సాధారణ కస్టమర్లకు 6.05 శాతం మాత్రమే వడ్డీ ఇస్తున్నారు.
కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్
ఈ ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంక్ సీనియర్ సిటిజన్లకు ఆకర్షణీయమైన వడ్డీ రేట్లను అందిస్తోంది. 3 నెలల నుంచి 1 సంవత్సరం, 6 నెలల నుంచి 1 సంవత్సరం, అలాగే 3 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ కాలపరిమితి ఉన్న డిపాజిట్లపై వృద్ధులకు 7.20 శాతం వడ్డీ ఇస్తోంది. సాధారణ కస్టమర్ల విషయానికొస్తే గరిష్టంగా 6.70 శాతం వరకు వడ్డీ లభిస్తుంది.
హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ (HDFC Bank)
దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రైవేట్ బ్యాంక్ అయిన హెచ్డీఎఫ్సీ, సీనియర్ సిటిజన్లకు 18 నెలల నుంచి 3 సంవత్సరాల కాలపరిమితి గల ఎఫ్డీలపై 6.95 శాతం వడ్డీని అందిస్తోంది. ఇక సాధారణ కస్టమర్లకు 3 ఏళ్ల కంటే ఎక్కువ, 5 ఏళ్ల కంటే తక్కువ (అంటే 4 ఏళ్ల 7 నెలలు) కాలపరిమితి గల డిపాజిట్లపై 6.50 శాతం వడ్డీ ఇస్తోంది.
యెస్ బ్యాంక్ (Yes Bank)
ఈ కథనంలో పేర్కొన్న అన్ని బ్యాంకుల కంటే యెస్ బ్యాంకే అత్యధిక వడ్డీ ఇస్తోంది. 3 నుంచి 5 సంవత్సరాల కాలపరిమితి గల ఎఫ్డీలపై సీనియర్ సిటిజన్లకు ఏకంగా 7.75 శాతం వడ్డీని ఇస్తోంది. సాధారణ కస్టమర్లకు 1.5 సంవత్సరాల నుంచి 5 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ కాలపరిమితి ఉన్న ఎఫ్డీలపై 7 శాతం వడ్డీ లభిస్తుంది.
ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ (ICICI Bank)
దేశంలోనే రెండో అతిపెద్ద ప్రైవేట్ బ్యాంక్ అయిన ఐసీఐసీఐ, 3 నుంచి 5 సంవత్సరాల కాలపరిమితి గల డిపాజిట్లతో పాటు, 5 ఏళ్ల ట్యాక్స్ సేవర్ ఎఫ్డీలపై సీనియర్ సిటిజన్లకు 7.10 శాతం వడ్డీ రేటును ఇస్తోంది. సాధారణ కస్టమర్లకు 3 నుంచి 10 ఏళ్ల కాలపరిమితి గల డిపాజిట్లపై 6.50 శాతం వడ్డీ ఇస్తోంది.
ఆయా బ్యాంకుల అధికారిక వెబ్సైట్లలో 2026 ఏప్రిల్ 6 నాటికి ఉన్న సమాచారం మేరకు ఈ వివరాలు సేకరించాం.
(డిస్క్లైమర్: ఈ కథనం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఏదైనా పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకునే ముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.)
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
ప్రశ్న 1: సీనియర్ సిటిజన్లకు ఎఫ్డీలపై ఎక్కువ వడ్డీ ఎందుకు ఇస్తారు?
సమాధానం: వృద్ధాప్యంలో వారికి స్థిరమైన ఆదాయం, ఆర్థిక భద్రత కల్పించేందుకు దాదాపు అన్ని బ్యాంకులు సీనియర్ సిటిజన్లకు కొద్దిగా అదనపు వడ్డీని ఇస్తాయి.
ప్రశ్న 2: ప్రస్తుతం ఏ బ్యాంక్ ఎక్కువ వడ్డీ ఇస్తోంది?
సమాధానం: ఈ కథనంలో పేర్కొన్న అతిపెద్ద బ్యాంకుల ప్రకారం చూస్తే యెస్ బ్యాంక్ సీనియర్ సిటిజన్లకు అత్యధికంగా 7.75 శాతం వడ్డీ ఇస్తోంది.
ప్రశ్న 3: ఎఫ్డీ చేయడం సురక్షితమేనా?
సమాధానం: అవును, మార్కెట్ ఒడిదుడుకులతో సంబంధం లేకుండా స్థిరమైన, నమ్మకమైన రాబడులు కోరుకునే వారికి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు అత్యంత సురక్షితమైన మార్గం.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More