PM RAHAT : యాక్సిడెంట్ బాధితులకు రూ. 1.5 లక్షల వరకు ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్.. త్వరలో స్కీమ్లోకి ఏపీ
PM RAHAT : ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం రూపొందించిన పీఎం రాహత్లో చేరేందుకు సిద్ధమైంది. దీంతో రోడ్డు ప్రమాద బాధితులకు ఉపశమనం దక్కనుంది.
రోడ్డు ప్రమాద బాధితులందరికీ తక్షణమే ఉచిత వైద్య చికిత్సను అందించడమే లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం రూపొందించిన PM RAHAT(Prime Minister’s Road Accident Victims’ Hospitalisation & Assured Treatment) పథకం, త్వరలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్లో అమలులోకి రానుందని వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి సత్య కుమార్ యాదవ్ తెలిపారు.
రోడ్డు ప్రమాద బాధితులకు 'గోల్డెన్ అవర్' (ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే ఉండే అత్యంత కీలక సమయం)లో డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ ట్రస్ట్ ద్వారా 687 ప్రైవేట్, 17 ప్రభుత్వ నెట్వర్క్ ఆసుపత్రులలో రూ. 1.5 లక్షల విలువైన వైద్య సేవలు అందించనున్నట్టుగా మంత్రి పేర్కొన్నారు.
ఈ పథకాన్ని సక్రమంగా అమలు చేసేందుకు గాను, డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ ట్రస్ట్ కార్యాలయంలో ఒక ప్రత్యేక విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ప్రతి నెట్వర్క్ ఆసుపత్రి కూడా రోడ్డు ప్రమాద బాధితులకు వైద్య సేవలు అందించాల్సి ఉంటుంది. బాధితుల నివాస ప్రాంతం, ఆర్థిక స్థితిగతులు, వారికి బీమా సౌకర్యం లేదా డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ కార్డు ఉందా లేదా అనే విషయాలతో సంబంధం లేకుండా ఈ సేవలు అందించాలి. బాధితులు ఆసుపత్రిలో గరిష్టంగా ఏడు రోజుల పాటు చికిత్స పొందుతూ చేరి ఉండవచ్చు.
ఒక పత్రికా ప్రకటన ప్రకారం రోడ్డు ప్రమాద బాధితుడు ఆసుపత్రికి చేరుకున్న వెంటనే, ప్రమాదం జరిగిన ప్రదేశం, ఇతర వివరాలను ఆన్లైన్లో నమోదు చేస్తారు. అలాగే సమీపంలోని పోలీస్ స్టేషన్కు కూడా సమాచారం అందిస్తారు. 24 గంటలలోపు పోలీసులు ఆసుపత్రి అధికారులతో సంప్రదించి ప్రమాద వివరాలను ధృవీకరించుకుంటారు. ఆ తర్వాత బాధితులకు అందించే చికిత్స 'ప్రమాద కేసుల' (accident cases) విభాగం కిందకు వస్తుంది.
దానికి అనుగుణంగానే చికిత్స, చెల్లింపులు, ఇతర సంబంధిత ప్రక్రియలన్నీ నిర్వహిస్తారు. ఈ మొత్తం ప్రక్రియ ఆన్లైన్ వేదిక ద్వారానే కొనసాగుతుంది. రోడ్ల రకానికి సంబంధించి ఈ పథకంలో ఎటువంటి ఆంక్షలు లేవు. ప్రమాదం ఎక్కడ జరిగినా సరే, అన్ని రకాల రోడ్డు ప్రమాదాలు ఈ పథకం పరిధిలోకి వస్తాయి.
డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ ట్రస్ట్ పరిధిలో అధికారికంగా నమోదు కాని (empanelled కాని) ఆసుపత్రులు కూడా ఈ పథకం కింద బాధితులకు చికిత్స అందించవచ్చు. ఒకవేళ ఏదైనా ఆసుపత్రిలో చికిత్సకు అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలు లేనట్లయితే, బాధితుడిని వెంటనే మరొక వైద్య కేంద్రానికి తరలించడానికి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని మంత్రి తన ప్రకటనలో సూచించారు.
దీంతో బాధితులు ఇన్ పేషెంట్లుగా 7 రోజులు పాటు ఆస్పత్రుల్లో ఉండేందుకు అవకాశం దక్కుంది. ఈ ప్రక్రియ మెుత్తం ఆన్లైన్లోనే జరుగుతుంది. దీనికోసం నెట్వర్క్ ఆసుపత్రులకు లాగిన్ సౌకర్యం కల్పించారు. ఆసుపత్రుల దగ్గరకు బాధితులు రాగానే.. లాగిన్ ద్వారా కేసుల వివరాలను ఫ్రీగా ఆథరైజేషన్ కోసం పంపాల్సి ఉంటుంది. చికిత్స పూర్తయిన తర్వాత సదరు ఆసుపత్రులు పంపే వివరాలను ట్రస్టులోని వైద్యుల బృందం పరిశీలిస్తుంది. చెల్లింపులకు సరే అంటుంది. బీమా సౌకర్యం ఉంటే సదరు బీమా కౌన్సిళ్ల సైతం సమాచారం వెళ్తుంది.
