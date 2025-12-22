వాట్సాప్ గవర్నెన్స్లో పోలీస్ సేవలు.. ఎఫ్ఐఆర్ స్టేటస్, చలాన్లు చెక్ చేసుకోవచ్చు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా వాట్సాప్ ద్వారా సేవలు పొందవచ్చు. పోలీస్ సేవలు కూడా వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ ద్వారా అందిస్తోంది.
ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రజలకు మరో గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. ప్రభుత్వ సేవలు ఒక్క క్లిక్తో మీ ఫోన్లో పొందవచ్చు. ఆఫీసుల చుట్టూ పదే పదే తిరగాల్సిన పని లేకుండా ప్రభుత్వం చేస్తోంది. ఇప్పటికే అనేక సేవలను ఆన్లైన్లో తీసుకొచ్చింది. వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ పేరుతో మీరు చాలా సర్వీసులు పొందవచ్చు. పలు రకాల సర్టిఫికేట్లు పొందేందుకు ఆన్లైన్ సేవలు ఉన్న విషయం తెలిసిందే. మనమిత్ర వాట్సాప్ గవర్నమెంట్ ద్వారా అనేక సేవలను జనాలు పొందుతున్నారు.
సంక్రాంతి వరకు మరిన్ని సేవలు ఆన్లైన్లో అందించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. ఇక ఇంటి నుంచే ఎలాంటి సర్వీస్ అయినా పొందేలా ప్లాన్ చేస్తోంది. అంతా డిజిటల్ చేయాలని యోచిస్తోంది. దీనిద్వారా ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరిగే పని తగ్గుతుంది. తాజాగా మరో సేవను కూడా వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ ద్వారా అందిస్తున్నారు.
పోలీస్ సేవలను కూడా వాట్సాప్ గవర్నెన్స్లో చేర్చారు. ఎఫ్ఐఆర్, ట్రాఫిక్ చలాన్ వివరాలను వాట్సాప్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. మీ వాహనంపై ఉన్న ట్రాఫిక్ చలాన్లను తెలుసుకుని చెల్లింపులు చేయవచ్చు. ఈ సేవల కోసం 9552300009 నెంబర్ను ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ నెంబర్ను మీ ఫోన్లో సేవ్ చేసుకోవాలి.
ఈ నెంబర్కు వాట్సాప్లో భీఖి అని మెసేజ్ పంపాలి. దీంతో మన మిత్ర వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. ఒకవేళ మీకు ఈ సేవలు తెలుగులో కావాలనుకుంటే.. టీఈ అని టైప్ చేయాలి. తెలుగు భాషలోకి మారుతుంది. ఆ తర్వాత సేవను ఎంచుకోండిపై క్లిక్ చేయాలి. అనంతరం వచ్చిన సేవల్లో పోలీస్ శాఖ సేవలు ఎంచుకోవాలి. ఎఫ్ఐఆర్, ఎఫ్ఐఆర్ స్టేటస్, ఈ-చలాన్ ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి.
మీరు ఈ చలాన్ ద్వారా వాహనంపై ఎన్ని చలాన్లు ఉన్నాయో చూసుకోవచ్చు. చలాన్ లేకపోతే.. నో చలాన్ ఫౌండ్ అని కనిపిస్తుంది. ఇందుకోసం ఈ చలాన్ వివరాలను ఎంపిక చేసి.. మీ వాహనం నెంబర్ నమోదు చేసి ఎంటర్ చేయాలి. దీంతో మీ వెహికల్ రిజిస్ట్రేషన్ మీద ఉన్న చలాన్లు కనపడుతాయి. తర్వాత మీరు ఆన్లైన్ చెల్లింపులు చేయవచ్చు.