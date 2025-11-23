Edit Profile
    తెలంగాణ మంత్రుల వాట్సాప్‌ గ్రూప్స్ హ్యాక్.. మీరు ఇలా చేయండి సేఫ్!

    తెలంగాణలో పలువురు మంత్రులు వాట్సాప్ మీడియా గ్రూపులు హ్యాక్ అయ్యియి. దీంతో కాసేపు గందరగోళ పరిస్థితి నెలకొంది. మీ వాట్సాప్ హ్యాక్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే టూ స్టెప్ వెరిఫికేషన్ చేసుకోవాలి. అదేలాగో చూద్దాం..

    Published on: Nov 23, 2025 2:32 PM IST
    By Anand Sai
    కొన్ని రోజులుగా అనేక వాట్సాప్ గ్రూపులను హ్యాకర్లు టార్గెట్ చేసుకుంటున్నారు. తెలిసిన వ్యక్తుల నుంచే ఫైల్స్ వచ్చినప్పటికీ వాటిని ఓపెన్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే మెుదటగా మీకు తెలిసిన వ్యక్తి వాట్సాప్‌‌ను హ్యాక్ చేస్తారు సైబర్ నేరగాళ్లు. మీ ఎస్బీఐ, ఆధార్‌లాంటివి అప్డేట్ చేయాలంటూ..apk ఫైల్స్‌ పంపిస్తారు. దాదాపు చాలా మంది తెలిసిన వ్యక్తి నుంచి వచ్చిన ఫైల్ కదా అని ఓపెన్ చేస్తారు. తర్వాత మీరు చేయడానికి ఏం ఉండదు. అంతా హ్యాక్ అయిపోతుంది. హ్యాకర్ మీ వాట్సాప్‌తో ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఆడుకుంటాడు.

    మంత్రుల వాట్సాప్ మీడియా గ్రూప్స్ హ్యాక్
    మంత్రుల వాట్సాప్ మీడియా గ్రూప్స్ హ్యాక్

    తాజాగా తెలంగాణలోని మంత్రుల వాట్సాప్‌ మీడియా గ్రూపుల్ హ్యాక్ అయ్యాయి. ఏస్‌బీఐ కేవైసీ పేరుతో ఏపీకే ఫైల్స్ షేర్ చేస్తున్నారు సైబర్ నేరగాళ్లు. ఆధార్ అప్డేట్ చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ ఫైల్స్ ఓపెన్ చేయవద్దని పోలీసులు చెబుతున్నారు.

    గత రెండు రోజులుగా వాట్సాప్ గ్రూపులు హ్యాక్ అవుతున్నట్టుగా అనేక నివేదికలు వచ్చాయని అధికారులు అంటున్నారు. హ్యాకర్లు మీ డేటాను దొంగిలించే, లేదా మీ ఖాతాను కంట్రోల్ చేసే హానికరమైన APK ఫైల్స్ పంపిస్తున్నారు. తెలియని APK ఫైల్‌లను తెరవవద్దు లేదా ఇన్‌స్టాల్ చేయవద్దు. ఫార్వార్డ్ చేసిన సందేశాలతో జాగ్రత్తగా ఉండండి. WhatsAppలో రెండు టూ స్టెప్ వెరిఫికేషన్ చేయండి.

    టూ స్టెప్ వెరిఫికేషన్ ఎలా చేయాలి?

    వాట్సాప్ ఓపెన్ చేయండి.

    సెట్టింగ్స్ మీద నొక్కండి :

    ఆండ్రాయిడ్‌లో సెట్టింగ్స్ కోసం మూడు చుక్కలను నొక్కండి (⋮)

    ఐఫోన్‌లో దిగువన ఉన్న సెట్టింగ్‌లను నొక్కండి

    మీకు అక్కడ అకౌంట్ అని కనిపిస్తుంది. దానిపై నొక్కండి.

    తర్వాత టూ స్టెప్ వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది. ఎనేబుల్ నొక్కండి

    6-అంకెల పిన్‌ను సెట్ చేయండి

    మీ ఇమెయిల్ చిరునామాను జోడించండి

    మీరు పిన్‌ను మరచిపోతే దాన్ని రీసెట్ చేయడంలో మెయిల్ మీకు సహాయపడుతుంది.

