    శ్రీశైలంలో మహాశివరాత్రికి ఏర్పాట్లు.. ఘాట్ రోడ్డులోకి లోడ్లతో ప్రవేశించే వాహనాలకు జరిమానా!

    శ్రీశైలంలో మహాశివరాత్రికి ఏర్పాట్లు ముమ్మరంగా జరుగుతున్నాయి. ఘాట్ రోడ్డులోకి లోడ్లతో ప్రవేశించే వాహనాలకు భారీగా జరిమానా విధించాలని అధికారులు నిర్ణయించారు.

    Published on: Feb 01, 2026 9:52 PM IST
    By Anand Sai, Srisailam
    మహా శివరాత్రి పండుగ దగ్గరకు వస్తోంది. దీంతో శ్రీశైలం క్షేత్రానికి భారీగా భక్తులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇందుకోసం అధికారులు విస్తృతంగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. శ్రీశైలం ఆలయంలో సన్నాహాలు ముమ్మరం చేశారు. మూడు రోజుల పండుగ సమయంలో సుమారు ఏడు లక్షల మంది భక్తులు వస్తారని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఫిబ్రవరి 15న మహా శివరాత్రి ఉంది.

    శ్రీశైలం
    శ్రీశైలం

    భక్తుల సంఖ్య పెరిగే నేపథ్యంలో పోలీసు, రెవెన్యూ శాఖల సంయుక్త పర్యవేక్షణలో విస్తృతమైన ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. దక్షిణ భారతదేశంలో ప్రధాన శివరాత్రి గమ్యస్థానాలలో ఒకటిగా శ్రీశైలం ఉంది. పండుగ సమయంలో శ్రీశైలంలో భారీగా జనసందోహం చూసే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

    శ్రీశైలం ఆలయం నంద్యాల జిల్లా పరిధిలోకి వచ్చినప్పటికీ, ఇది మార్కాపురం జిల్లా సరిహద్దుకు దగ్గరగా ఉంది. ఈ దృష్ట్యా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెండు జిల్లాల అధికారులను సమన్వయంతో పనిచేయాలని ఆదేశించింది. నంద్యాల, మార్కాపురం జిల్లాల పోలీసులు, రెవెన్యూ అధికారులు, జిల్లా కలెక్టర్లు రద్దీ నిర్వహణను సజావుగా ఉండేలా ఇప్పటికే ఉమ్మడి ప్రణాళికను ప్రారంభించారు. భక్తులకు అసౌకర్యాన్ని తగ్గించడానికి క్యూ లైన్లను క్రమబద్ధీకరించడం, రద్దీని మెరుగుపరచడంపై అధికారులు దృష్టి సారించారు.

    రద్దీ, ట్రాఫిక్ నిర్వహణ చర్యలలో భాగంగా ఫిబ్రవరి 1 నుండి ఫిబ్రవరి 20 వరకు 20 రోజుల పాటు ఘాట్ రోడ్డుపై ఆంక్షలు అమలు ఉంటాయి. ఈ కాలంలో నల్లమల అటవీ ప్రాంతం గుండా లోడ్ చేసిన వస్తువుల వాహనాలను అనుమతించరు.

    విజయవాడ నుంచి వెళ్లే గూడ్స్ వాహనాలను కర్నూలు, నంద్యాల మీదుగా మళ్లిస్తారు. నిబంధనలను ఉల్లంఘించి ఘాట్ రోడ్డులోకి లోడ్లతో ప్రవేశించే వాహనాలపై భారీ జరిమానాలు విధిస్తామని పోలీసులు, ఆర్టీఏ అధికారులు హెచ్చరించారు.

    నంద్యాల జిల్లా ఎస్పీ సునీల్ షెరాన్ మాట్లాడుతూ.. ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా పండుగ ప్రశాంతంగా జరిగేలా చూసేందుకు మార్కాపురం జిల్లాతో కలిసి ఉమ్మడి కార్యాచరణ ప్రణాళికను ఖరారు చేశామన్నారు. దాదాపు 2,500 మంది భద్రతా సిబ్బందిని మోహరిస్తామని పేర్కొన్నారు.

