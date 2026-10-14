విజయవాడ దుర్గమ్మను దర్శించుకున్న రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము.. ప్రత్యేక పూజలు
విజయవాడ కనక దుర్గమ్మను రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము దర్శించుకున్నారు. ఈ సందర్బంగా ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.
విజయవాడ శ్రీ కనకదుర్గమ్మను భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము దర్శించుకున్నారు. విజయవాడ పర్యటనలో భాగంగా ఇంద్రకీలాద్రికి వచ్చిన రాష్ట్రపతి కనకదుర్గ అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఆలయ ప్రాంగణానికి చేరుకున్న రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఆలయ పాలకమండలి తరఫున ఘనస్వాగతం లభించింది.
రాష్ట్ర హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత, విజయవాడ పార్లమెంట్ సభ్యులు కేశినేని శివనాథ్ (చిన్ని), నరసరావుపేట ఎంపీ లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు, దుర్గగుడి ధర్మకర్తల మండలి ఛైర్మన్ బొర్రా గాంధీ, ఆలయ అధికారులు మేళతాళాలు, మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పూర్ణకుంభంతో ఆలయ సాంప్రదాయాల ప్రకారం అత్యంత వైభవంగా స్వాగతం పలికారు.
స్వాగత సత్కారాల అనంతరం రాష్ట్రపతి ఆలయ అంతరాలయంలోకి వెళ్ళి శ్రీ కనకదుర్గమ్మ వారిని దర్శించుకున్నారు. దేశ శ్రేయస్సు, ప్రజల క్షేమాన్ని ఆకాంక్షిస్తూ ప్రత్యేక అర్చనలు, పూజలు జరిపించారు. దర్శనం అనంతరం రంగమండపంలో వేద పండితులు, ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు వేద మంత్రోచ్ఛారణలు, దివ్య ఆశీర్వచనాలతో రాష్ట్రపతికి వేదాశీర్వచనం అందజేశారు.
ఈ సందర్భంగా ఆలయ అధికారులు, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు కలిసి రాష్ట్రపతికి అమ్మవారి చిత్రపటాన్ని, లడ్డూ ప్రసాదాన్ని అందజేశారు. రాష్ట్రపతి పర్యటనను పురస్కరించుకుని ఇంద్రకీలాద్రి కొండపైన, కొండ కింద ముందస్తుగా కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేపట్టారు. సాధారణ భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా, ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు, పోలీసు బందోబస్తును పర్యవేక్షించారు.
'విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై శ్రీ కనకదుర్గమ్మ అమ్మవారిని దర్శించుకున్న గౌరవ భారత రాష్ట్రపతి శ్రీమతి ద్రౌపది ముర్ము గారికి అమ్మవారి ఆశీస్సులు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ సందర్భంగా పండితులు రాష్ట్రపతికి వేద మంత్రాలతో ఆశీర్వచనం అందించి, అమ్మవారి ప్రసాదాలను సమర్పించారు.' అని హోంమంత్రి అనిత సోషల్ మీడియాలో ఫోటోలు పోస్ట్ చేశారు.
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