మార్కెట్కు రావడం తగ్గిన ఉల్లి.. ఎల్ నినో ప్రభావంతో పడిపోయిన దిగుబడులు.. కిలో ఉల్లి ఎంతంటే?
Onion Prices : సాధారణంగా ఈ సీజన్లో ఉల్లిపాయల వ్యాపారం జోరుగా సాగే కర్నూలు వ్యవసాయ మార్కెట్లో పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంది. ఎల్ నినో పరిస్థితుల కారణంగా సాగు, ఉత్పత్తి తగ్గడంతో ఉల్లిపాయల రాక తీవ్రంగా తగ్గిపోయి, ఉల్లి తన సందడిని చాలా వరకు కోల్పోయింది.
రాయలసీమలో పెద్ద మార్కెట్గా పేరుగాంచిన కర్నూలు వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డులో ఈసారి సందడి కరువైంది. ఏటా ఈ సీజన్ ప్రారంభంలో వేలాది క్వింటాళ్ల ఉల్లిపాయలు, ఇతర ధాన్యాలతో కిటకిటలాడే యార్డు, ప్రస్తుతం వెలవెలబోతోంది. వర్షాభావ పరిస్థితులు, విపరీతమైన ఎల్ నినో ప్రతికూల వాతావరణ ప్రభావం వల్ల పంటల సాగు తగ్గడం, ఫలితంగా ఉత్పత్తి దారుణంగా పడిపోవడమే దీనికి ప్రధాన కారణమని వ్యాపారులు వెల్లడిస్తున్నారు.
గతేడాది సెప్టెంబర్ 15 నుంచి అక్టోబర్ 15 మధ్య కాలంలో కర్నూలు యార్డుకు సుమారు 1.46 లక్షల క్వింటాళ్ల ఉల్లి విక్రయానికి వచ్చింది. అయితే ఈ ఏడాది అదే సమయానికి మార్కెట్కు వచ్చిన ఉల్లి పరిమాణం 40,000 క్వింటాళ్లకు కూడా చేరుకోలేదు. గతేడాదితో పోలిస్తే ఇది 30 శాతం కంటే తక్కువగా ఉండటం గమనార్హం.
సరిపడా దిగుబడులు లేకపోవడం, మార్కెట్కు ఉల్లి రాక తగ్గడంతో బహిరంగ మార్కెట్లో కిలో ఉల్లి ధర రూ.70 కి చేరుకుంది. భవిష్యత్తులో సరఫరా పరిస్థితులు మెరుగుపడకపోతే, రాబోయే రోజుల్లో ఉల్లి ధర మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని వ్యాపారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఈ ఏటా ఉల్లి సాగు, దిగుబడి గణనీయంగా తగ్గింది. ఆ ప్రభావం మార్కెట్కు వచ్చే సరుకుపై స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఉల్లి రాక ఇలాగే తక్కువగా ఉంటే రాబోయే రోజుల్లో ధరలు మరింత ఎక్కువ అయ్యే ప్రమాదం ఉందని రైతులు తెలిపారు. కేవలం ఉల్లిపాయలు మాత్రమే కాదు, మార్కెట్కు వచ్చే చిరుధాన్యాలు, నూనెగింజల రాక కూడా దారుణంగా పడిపోయింది. ముఖ్యంగా సజ్జల పరిస్థితి మరీ తీవ్రంగా ఉంది.
గతేడాది ఇదే సమయంలో మార్కెట్కు 1,700 క్వింటాళ్లకు పైగా సజ్జలు రాగా, ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు కనీసం ఒక్క కిలో సజ్జలు కూడా మార్కెట్కు రాలేదని వ్యాపారులు వాపోతున్నారు. కర్నూలు మార్కెట్ అధికారుల గణాంకాల ప్రకారం, గతేడాది సీజన్లో అన్ని రకాల వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు కలిపి మొత్తం 1.80 లక్షల క్వింటాళ్ళు యార్డుకు వచ్చాయి. కానీ ఈ ఏడాది వర్షాభావం కారణంగా పంటల దిగుబడి తగ్గి, ఉత్పత్తుల రాక కేవలం 48,000 క్వింటాళ్లకు మాత్రమే పరిమితమైంది. సాగు విస్తీర్ణం తగ్గడం వల్ల ఉల్లితో పాటు ఇతర నిత్యావసర ధాన్యాల కొరత తీవ్రమై, రాబోయే వారాల్లో మార్కెట్లో ధరలు ఆకాశాన్నంటే అవకాశం ఉందని వ్యాపారులు, వినియోగదారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More