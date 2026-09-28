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RIMCEE 2026 : రాష్ట్రీయ ఇండియన్ మిలిటరీ కాలేజ్‌ 8వ తరగతి ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్.. సెప్టెంబర్ 30 లాస్ట్ డేట్

RIMCEE 2026 : రాష్ట్రీయ ఇండియన్ మిలిటరీ కాలేజ్‌(RIMC)లో ఎనిమిదో తరగతి ప్రవేశాలకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణకు చెందిన విద్యార్థులు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు.

Updated on: Sep 28, 2026, 11:18:12 IST
By Anand Sai
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డెహ్రాడూన్‌లోని ప్రతిష్టాత్మక రాష్ట్రీయ ఇండియన్ మిలిటరీ కాలేజ్ (RIMC) 2027 జులై టర్మ్‌కు సంబంధించి 8వ తరగతి ప్రవేశాల భర్తీకి ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఆర్ఐఎంసీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్-2026 (RIMCEE-2026) ద్వారా ఈ అడ్మిషన్లను భర్తీ చేయనున్నారు. తొలి దశ రాత పరీక్ష బాధ్యతలను నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ నిర్వహిస్తుండగా.. తదుపరి దశలైన వైవావోస్, వైద్య పరీక్షలు, సర్టిఫికేట్ల పరిశీలన ఆధారంగా ఆర్‌ఐఎంసీ యాజమాన్యం తుది ఎంపిక జాబితాను ప్రకటిస్తుంది. అర్హత కలిగిన బాలురు, బాలికలు గడువులోగా ఆన్‌లైన్ విధానంలో అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

ఆర్ఐఎంసీ అడ్మిషన్స్ 2027 (RIMC)
ఆర్ఐఎంసీ అడ్మిషన్స్ 2027 (RIMC)

గుర్తింపు పొందిన పాఠశాల నుంచి 7వ తరగతి చదువుతున్న లేదా ఇప్పటికే 7వ తరగతి ఉత్తీర్ణత సాధించిన అభ్యర్థులు (బాలురు, బాలికలు) దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు. జులై 1, 2027 నాటికి అభ్యర్థి వయస్సు 12½ నుంచి 14 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. అంటే అభ్యర్థులు 02-07-2013 నుండి 01-01-2015 మధ్య జన్మించి ఉండాలి.

ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తులు సెప్టెంబరు 1న ప్రారంభమయ్యాయి. దరఖాస్తు సమర్పణకు ఆఖరి తేదీ సెప్టెంబరు 30గా(సాయంత్రం 5:00 వరకు) ఉంది. ఫీజు చెల్లింపు చివరి సమయం 30 సెప్టెంబరు 2026 (రాత్రి 11:50 వరకు) వరకు ఉంటుంది. ఆలస్య రుసుముతో అప్లై చేసుకునే అవకాశం 1 అక్టోబరు నుంచి 07 అక్టోబరు 2026 వరకు ఇస్తారు. ఇక అప్లికేషన్ కరెక్షన్ విండో 9 అక్టోబరు నుంచి 11 అక్టోబరు 2026 వరకు తెరిచి ఉంటుంది.

రాత పరీక్ష తేదీ 6 డిసెంబరు 2026, స్టేజ్-1 ఫలితాల విడుదల 20 ఫిబ్రవరి 2027లోపు వస్తాయి. ఇంటర్వ్యూ / వైవా వోస్ ఏప్రిల్ 2027 ఉండవచ్చు. దరఖాస్తు రుసుము జనరల్ / ఓబీసీ-ఎన్‌సీఎల్‌ / డిఫెన్స్ అండ్ ఎక్స్-సర్వీస్‌మెన్ పిల్లలకు రూ.1,000, ఎస్సీ / ఎస్టీ అభ్యర్థులకు రూ.750గా ఉంది.

రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ కోసం ఎన్‌టీఏ అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో ప్రాథమిక వివరాలు నమోదు చేసి దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. అభ్యర్థి ఫొటోగ్రాఫ్, పుట్టిన తేదీ ధ్రువీకరణ పత్రం, నివాస సర్టిఫికెట్, స్కూల్ బోనాఫైడ్/స్టడీయింగ్ సర్టిఫికెట్, ఎడమ చేతి బొటనవేలు ముద్ర, క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్ (వర్తించే వారికి) స్కాన్ చేసి అప్‌లోడ్ చేయాలి.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హైదరాబాద్, విజయవాడలో పరీక్షా కేంద్రాలు ఉన్నాయి. అభ్యర్థులు తమకు అనుకూలమైన నగరాన్ని ప్రాధాన్యత క్రమంలో ఎంచుకోవచ్చు. ఈ ప్రవేశ ప్రక్రియలో ఎటువంటి ప్రత్యేక రిజర్వేషన్ల విధానం ఉండదు. కేవలం మెరిట్ ప్రాతిపదికన మాత్రమే ప్రవేశాలు కల్పిస్తారు. రాత పరీక్ష, వైవా వోస్, మెడికల్ టెస్ట్‌లలో ప్రతి దశలోనూ విడివిడిగా అర్హత సాధించడం తప్పనిసరి. తుది అడ్మిషన్ల కేటాయింపులో బాలురకు రాష్ట్రాల వారీగా, బాలికలకు జోన్ల వారీగా మెరిట్ ప్రాతిపదికన సీట్లను కేటాయిస్తారు.

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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Home/Andhra Pradesh/RIMCEE 2026 : రాష్ట్రీయ ఇండియన్ మిలిటరీ కాలేజ్‌ 8వ తరగతి ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్.. సెప్టెంబర్ 30 లాస్ట్ డేట్
Home/Andhra Pradesh/RIMCEE 2026 : రాష్ట్రీయ ఇండియన్ మిలిటరీ కాలేజ్‌ 8వ తరగతి ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్.. సెప్టెంబర్ 30 లాస్ట్ డేట్
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