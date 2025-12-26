Edit Profile
    జనవరి 10 నుంచి సంక్రాంతి సెలవులు - ఈసారి ఎన్ని రోజులంటే..?

    ఏపీలో సంక్రాంతి సెలవులు ఖరారయ్యాయి. జనవరి 10 నుంచి జనవరి 18 వరకు మొత్తం 9 రోజుల పాటు పండుగ సెలవులు ఉండనున్నాయి. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ స్కూళ్లు మూసివేయనున్నారు.

    Published on: Dec 26, 2025 10:46 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Amaravati
    సంక్రాంతి వస్తుందంటే చాలు సెలవుల కోసం బడి పిల్లలు ఎదురూచూస్తుంటారు. చిన్న పెద్ద అనే తేడా లేకుండా సొంత ఊర్లకి పయనమవుతారు. సరదాగా వారంరోజుల పాటు బంధువులు, గ్రామస్థులతో సంతోషంగా గడుపుతుంటారు. అయితే ప్రభుత్వం ప్రకటించే సెలవులను చూసుకునే…. వారి ప్రయాణాలను ప్లాన్ చేసుకుంటారు. అయితే ఈసారి కూడా సంక్రాంతి పండగకి ఎక్కువగానే సెలవులు ఉండనున్నాయి.

    సంక్రాంతి సెలవులు - 2026
    ఈసారి 9 రోజులు…!

    ఈసారి 9 రోజులు…!

    ఈసారి ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ బడుల విద్యార్థులకు జనవరి 10 నుంచి సంక్రాంతి సెలవులు ఉండున్నాయి. జనవరి 18 వరకు అంటే మొత్తం 9 రోజుల పాటు సెలవులు ఉంటాయి. ఆ తర్వాత అంటే జనవరి 19వ తేదీ బడులన్నీ తిరిగి తెరుచుకుంటాయి.

    ప్రతి ఏటా ఉండే విధంగానే ఈసారి కూడా పండుగ ముందు రోజునే పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రారంభం కానున్నాయి. అయితే సెలవులు ముగిసిన వెంటనే జనవరి 19 నుంచి పాఠశాలలు తిరిగి ప్రారంభం కానున్నాయి.

    మకర సంక్రాంతి అనేది తెలుగువారికి ముఖ్యమైన పండుగ. ఇది సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రయాణాన్ని చెబుతోంది. తెలుగువారి సంప్రదాయాలు, రుచికరమైన వంటకాలు, కుటుంబంతో సమయాన్ని గడపడానికి సంక్రాంతి పండుగ గొప్ప అవకాశం. ఉద్యోగాలతో సిటీల్లో ఉండేవారు, చదువు కోసం హాస్టళ్లలో ఉండేవారు.. సరిగా ప్లాన్ చేసుకంటే ఊర్లో ఎంజాయ్ చేయవచ్చు. లేదంటే ఎక్కడికైనా టూర్ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు.

