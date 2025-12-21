Edit Profile
    ఏపీ, తెలంగాణ సంక్రాంతి సెలవులు.. ఇలా ప్లాన్ చేస్తే 9 రోజులు లాంగ్ బ్రేక్

    ఈసారి మకర సంక్రాంతికి ఏపీ, తెలంగాణలో సెలవులు ఎక్కువగా ప్లాన్ చేయవచ్చు. కేవలం మధ్యలో రెండు రోజులు లీవ్ తీసుకుంటే 9 రోజులు కలిసి వస్తాయి.

    Published on: Dec 21, 2025 6:40 PM IST
    By Anand Sai
    మకర సంక్రాంతి అనేది తెలుగువారికి ముఖ్యమైన పండుగ. ఇది సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రయాణాన్ని చెబుతోంది. తెలుగువారి సంప్రదాయాలు, రుచికరమైన వంటకాలు, కుటుంబంతో సమయాన్ని గడపడానికి సంక్రాంతి పండుగ గొప్ప అవకాశం. ఉద్యోగాలతో సిటీల్లో ఉండేవారు, చదువు కోసం హాస్టళ్లలో ఉండేవారు.. సరిగా ప్లాన్ చేసుకంటే ఊర్లో ఎంజాయ్ చేయవచ్చు. లేదంటే ఎక్కడికైనా టూర్ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. ఇందుకోసం 2026 సంక్రాంతి పండుగకు సరిగా మీరు ప్రణాళికలు వేసుకోవాలి.

    ఏపీ, తెలంగాణ సంక్రాంతి సెలవులు
    ఏపీ, తెలంగాణ సంక్రాంతి సెలవులు

    ఈసారి సంక్రాంతికి జనవరి 10 నుండి 18, 2026 వరకు 9 రోజులు ప్లాన్ చేయవచ్చు. సాధారణంగా సంక్రాంతికి కేవలం రెండు సెలవులు మాత్రమే వస్తాయి. కానీ ఈసారి మీరు ప్లాన్ చేసుకుంటే 9 రోజుల అద్భుతమైన బ్రేక్ తీసుకోవచ్చు. అలా మీకు కలిసి వస్తాయి హాలీడేస్. ప్రియమైనవారితో సమయం గడపడం, పండుగ విందులు ఆస్వాదించడం, కొత్త సంవతర్సం మెుదట్లోనే.. రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు.

    జనవరి 10 (శనివారం) - రెండో శనివారం సెలవు

    జనవరి 11 (ఆదివారం) - వారాంతం

    జనవరి 12-13 (సోమవారం-మంగళవారం) - రెండు సెలవులు తీసుకోండి.

    జనవరి 14 (బుధవారం) - భోగి

    జనవరి 15 (గురువారం) - సంక్రాంతి

    జనవరి 16 (శుక్రవారం) - కనుమ (ఏపీ సెలవు, తెలంగాణ ఆప్షనల్)

    జనవరి 17 (శనివారం) - షబ్-ఎ-మేరాజ్ (తెలంగాణ ఆప్షనల్)

    జనవరి 18 (ఆదివారం) - వారాంతం

    మీరు ప్లాన్ చేసుకుంటే 2 సెలవులు మాత్రమే అవసరం. జనవరి 12, 13 తేదీలకు సెలవులు తీసుకోవాలి. జనవరి 19న తిరిగి పనిలోకి వెళ్లవచ్చు.

