ఓటీటీలోకి అఖండ 2.. సంక్రాంతి స్పెషల్ గా స్ట్రీమింగ్.. రిలీజ్ డేట్ పై లేటెస్ట్ బజ్ ఇదే!
నందమూరి బాలకృష్ణ నటించిన 'అఖండ 2' సినిమా ఓటీటీ రిలీజ్ పై లేటెస్ట్ బజ్ ఇంట్రెస్ట్ కలిగిస్తోంది. వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతి సందర్భంగా ఈ మూవీ డిజిటల్ డెబ్యూ చేసే అవకాశముంది.
నందమూరి బాలకృష్ణ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ తెలుగు సినిమా ‘అఖండ 2’. ఈ చిత్రానికి మిక్స్ డ్ టాక్ వచ్చింది. దురంధర్ సినిమా, అవతార్ 3 ఎఫెక్ట్ అఖండ 2 కలెక్షన్లపై పడింది. అఖండగా బాలకృష్ణ విశ్వరూపం చూపించిన ఈ మూవీ ఓటీటీ రిలీజ్ ఎప్పుడా? అనేది ఇంట్రెస్టింగ్ గా మారింది. దీనిపై లేటెస్ట్ బజ్ ఏంటో ఇక్కడ చూసేయండి.
అఖండ 2 ఓటీటీ
నందమూరి బాలకృష్ణ నటించిన 'అఖండ 2' చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర అనుకున్న స్థాయిలో రాణించలేకపోయినా ఓ మోస్తారుగా సాగిపోతోంది. బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ చిత్రం డిసెంబర్ 12న థియేటర్లలో రిలీజైంది. ఈ చిత్రం 2025లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన టాప్ 10 తెలుగు సినిమాలలో ఒకటిగా నిలవడంతో, దాని ఓటీటీ అరంగేట్రంపై ఆసక్తి పెరిగింది. నందమూరి నటించిన ఈ చిత్రం నెట్ఫ్లిక్స్లో ఆన్లైన్లో ప్రసారం కానుంది.
సంక్రాంతి స్పెషల్
అఖండ 2 సినిమా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ హక్కులను నెట్ఫ్లిక్స్ దక్కించుకుంది. ఒప్పందం ప్రకారం థియేటర్లో రిలీజైన నాలుగు వారాలకు అఖండ 2 ఓటీటీలోకి రావాల్సి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో సంక్రాంతి స్పెషల్ గా ఈ మూవీ జనవరి 9న డిజిటల్ డెబ్యూ చేస్తుందనే టాక్ గట్టిగా వినిపిస్తోంది. అయితే సినిమా నిర్మాతలు లేదా ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ దీనిపై ఇంకా అధికారిక సమాచారం ఇవ్వలేదు.
అఖండ 2 ఓపెనింగ్
ఇండస్ట్రీ ట్రాకర్ సక్నిల్క్ ప్రకారం అఖండ 2కు అదిరే ఓపెనింగ్ కలెక్షన్లు దక్కాయి. గురువారం ప్రీవ్యూల ద్వారా రూ.8 కోట్లు, డిసెంబర్ 12న ఫస్ట్ డే రూ.22.5 కోట్లు దక్కాయి. అయితే రెండో రోజు శనివారం వసూళ్లు 31.11% తగ్గి రూ.15.5 కోట్లకు చేరాయి. ఆదివారం సినిమా రూ.15.1 కోట్లు ఖాతాలో వేసుకుంది. కానీ ఆ తర్వాత క్రమంగా వసూళ్లు తగ్గుతూ వస్తున్నాయి.
మూవీ స్టోరీ
అఖండ 2లో నందమూరి బాలకృష్ణ 'అఖండ'గా తిరిగి వచ్చారు. ఈయన ఒక భయంకరమైన రక్షకుడు. దైవిక శక్తిని ఉపయోగించి చెడుతో పోరాడుతుంటారు. ఆది పినిశెట్టి పోషించిన అతీంద్రియ శక్తులున్న కొత్త విలన్ ప్రవేశంతో సీక్వెల్ కథనం మారుతుంది. ఇది ఫాంటసీ, సంప్రదాయం, హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ను మిళితం చేస్తుంది. విడుదల తర్వాత సినిమాకు మిశ్రమ స్పందనలు వచ్చాయి. సినిమాలో బాలకృష్ణ, సంయుక్త, ఆది పినిశెట్టి, హర్షాలీ మల్హోత్ర తదితరులు నటించారు.