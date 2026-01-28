Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    జనసేన ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్‌పై లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు.. బయటకు షాకింగ్ వీడియో!

    జనసేన ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్‌పై ఓ మహిళ లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు చేసింది. ఇందుకు సంబంధించిన ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.

    Updated on: Jan 28, 2026 5:25 AM IST
    By Anand Sai
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    రైల్వే కోడూరు జనసేన శాసనసభ్యుడు, ప్రభుత్వ విప్ అరవ శ్రీధర్ పై ఒక మహిళ లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు చేసింది. ఇప్పటివరకు పోలీసులకు అధికారికంగా ఎటువంటి ఫిర్యాదు అందలేదు. ఆన్‌లైన్‌లో విడుదలైన వీడియో స్టేట్‌మెంట్‌లో ఒక మహిళ చేసిన ఆరోపణల ప్రకారం, ఎమ్మెల్యే దాదాపు ఒకటిన్నర సంవత్సరం పాటు తనను లైంగికంగా దోపిడీ చేశాడని తెలుస్తోంది. ఈ ఆరోపణలకు సంబంధించిన వీడియోలు, ఛాయాచిత్రాలు, వాట్సాప్ చాట్‌లు, రీల్స్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో వైరల్ అయ్యాయి.

    అరవ శ్రీధర్(ఫైల్ ఫొటో)
    అరవ శ్రీధర్(ఫైల్ ఫొటో)

    ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత శ్రీధర్ మొదట ఫేస్‌బుక్ ద్వారా తనను సంప్రదించాడని, ఆ తర్వాత తనకు లొంగిపోవాలని బెదిరించాడని ఆ మహిళ తన వీడియో స్టేట్‌మెంట్‌లో పేర్కొంది. ఎమ్మెల్యే తనపై పలుమార్లు లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడని, బలవంతంగా సంబంధం పెట్టుకున్నాడని సంచలన ఆరోపణలు చేసింది. ఫలితంగా తాను గర్భవతి అయ్యానని ఆ మహిళ తెలిపింది.

    తన ఇష్టానికి విరుద్ధంగా గర్భస్రావం చేయించుకోవలసి వచ్చిందని ఆ మహిళ ఆరోపించింది. శ్రీధర్ తనను వివాహం చేసుకుంటానని హామీ ఇచ్చాడని చెప్పింది. తన భర్త నుండి విడిగా నివసిస్తున్నానని, విడాకులు తీసుకోవాలని ఎమ్మెల్యే తనపై ఒత్తిడి తెచ్చారని పేర్కొంది.

    తన డిమాండ్లను పాటించకపోతే మూడేళ్ల కొడుకును చంపేస్తానని ఎమ్మెల్యే బెదిరించాడని, బయటకు చెబితే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని హెచ్చరించాడని కూడా ఆ మహిళ ఆరోపించింది. ఎమ్మెల్యేను వెంటనే అరెస్టు చేయాలని వైసీపీ డిమాండ్ చేసింది. సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్ ఎక్స్‌లో ఈ అంశాన్ని లేవనెత్తుతూ స్వతంత్ర సంస్థతో విచారణ జరపాలని డిమాండ్ చేసింది. ఆరోపణలకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా వైరల్ అయ్యాయి. దీనిపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.

    'ఫేస్‌బుక్ పరిచయాన్ని ఆసరా చేసుకుని మహిళా ఉద్యోగిణిపై వేధింపుల పర్వం. ప్రభుత్వ ఉద్యోగిణిని భయపెట్టి ఏడాదిన్నరగా అత్యాచారం చేసిన జనసేన ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్. తల్లిదండ్రులు లేని మహిళా ఉద్యోగినిని భయపెట్టి లోబర్చుకున్నాడు. కోరిక తీర్చకుంటే మహిళా ఉద్యోగిణి మూడేళ్ల కొడుకును చంపేస్తా అని బెదిరింపులు చేశాడు. తాను ఎమ్మెల్యేను ఏమైనా చేయగలనని మహిళపై వేధింపుల పర్వం కొనసాగించాడు. సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగం చేస్తున్న భర్తకు బెదిరింపులు రావడంతో ప్రారంభమైన కుటుంబ కలహాలు. ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ వల్ల గర్భవతి అయిన మహిళ. మహిళను బెదిరించి అబార్షన్ చేయించిన ఎమ్మెల్యే శ్రీధర్.' అంటూ వైసీపీ ఎక్స్‌లో ఓ వీడియో పోస్ట్ చేసింది.

    సాయం కోసం వచ్చేది : శ్రీధర్ తల్లి

    మరోవైపు అరవ శ్రీధర్ తల్లి ప్రమీల ఈ వివాదంపై స్పందించారు. తమ కుమారుడిపై వచ్చిన ఆరోపణలను ఖండించారు. ఆ మహిళ కులం పేరు చెప్పి తన కుమారుడికి దగ్గరైందన్నారు. ఆ తర్వాత ఇంటికి రావడం మెుదలుపెట్టిందన్నారు. పగలు, రాత్రీ లేకుండా తన కుమారుడికి ఫోన్లు కూడా చేసేదని తెలిపారు. శ్రీధర్‌ను పెళ్లిచేసుకోమంటూ చాలాసార్లు బ్లాక్ మెయిల్ చేసిందన్నారు. సాయం కోసం వచ్చి తన కుమారుడిని అభాసుపాలు చేసిందని ఆరోపించారు.

    recommendedIcon
    News/Andhra Pradesh/జనసేన ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్‌పై లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు.. బయటకు షాకింగ్ వీడియో!
    News/Andhra Pradesh/జనసేన ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్‌పై లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు.. బయటకు షాకింగ్ వీడియో!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes