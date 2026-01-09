హైటెక్ సిటీలో భారీ ఆఫీస్ లీజుకు తీసుకున్న ఫేస్బుక్.. నెలకు అద్దె ఎంతో తెలుసా?
హైదరాబాద్ హైటెక్ సిటీలోని 'స్కైవ్యూ 20' భవనంలో ఫేస్బుక్ ఇండియా దాదాపు 69,702 చ.అడుగుల ఆఫీస్ స్పేస్ను లీజుకు తీసుకుంది. ఈ ఒప్పందం సమగ్ర వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
గ్లోబల్ టెక్నాలజీ హబ్గా మారుతున్న హైదరాబాద్పై దిగ్గజ సంస్థల నమ్మకం రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. తాజాగా సోషల్ మీడియా దిగ్గజం 'మెటా' (ఫేస్బుక్ ఇండియా) హైటెక్ సిటీలో మరో భారీ ఆఫీస్ స్పేస్ను లీజుకు తీసుకుంది. నగరంలోని ప్రైమ్ ఐటీ కారిడార్లో సుమారు 69,702 చదరపు అడుగుల స్థలాన్ని ఐదేళ్ల కాలానికి లీజుకు తీసుకుంటూ ఒప్పందం చేసుకుంది.
రియల్ ఎస్టేట్ డేటా అనలిటిక్స్ సంస్థ 'సీఆర్ఈ మ్యాట్రిక్స్' (CRE Matrix) సేకరించిన పత్రాల ప్రకారం, ఫేస్బుక్ ఇండియా ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ (మెటా అనుబంధ సంస్థ), మహంగా కమర్షియల్ ప్రాపర్టీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మధ్య ఈ లీజు ఒప్పందం కుదిరింది.
డీల్ వివరాలు ఇవే:
వేదిక: హైటెక్ సిటీలోని 'ద స్కైవ్యూ' కాంప్లెక్స్లో గల స్కైవ్యూ 20 భవనం నాలుగో అంతస్తులో ఈ ఆఫీస్ ఉండనుంది.
అద్దె, డిపాజిట్: ఈ ఆఫీస్ కోసం మెటా నెలకు సుమారు రూ. 67 లక్షల అద్దె చెల్లిస్తోంది. అలాగే, రూ. 4.01 కోట్ల సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ను కూడా జమ చేసింది.
కాలపరిమితి: జూలై 18, 2025 నుంచి ఐదేళ్ల పాటు ఈ లీజు అమల్లో ఉంటుంది. ఒప్పందం ప్రకారం, ప్రతి మూడేళ్లకు ఒకసారి అద్దె 15 శాతం పెరుగుతుంది.
వసతులు: ఈ ఆఫీస్ తో పాటు ఉద్యోగుల కోసం 70 కార్ పార్కింగ్ స్లాట్లను కేటాయించారు.
హైదరాబాద్పై ఫేస్బుక్ ప్రత్యేక మక్కువ
మెటా సంస్థకు హైదరాబాద్తో పాత అనుబంధమే ఉంది. గత ఏడాది (2024)లో కూడా ఇదే స్కైవ్యూ కాంప్లెక్స్లో దాదాపు 3.7 లక్షల చదరపు అడుగుల ఆఫీస్ స్పేస్ లీజును కంపెనీ పునరుద్ధరించుకుంది. ఆ సమయంలో నెలకు రూ. 2.8 కోట్ల అద్దె చెల్లించేలా ఒప్పందాలు జరిగాయి. ఇప్పుడు కొత్తగా తీసుకున్న స్థలంతో కలిపి హైదరాబాద్లో ఫేస్బుక్ కార్యకలాపాలు మరింత విస్తరించనున్నాయి.
బెంగళూరును వెనక్కి నెట్టిన హైదరాబాద్
ఐటీ రంగంలో ఒకప్పుడు బెంగళూరుదే అగ్రస్థానం అని భావించేవారు. కానీ, గత మూడేళ్ల గణాంకాలను చూస్తే, భారతదేశంలో కొత్తగా ఏర్పాటవుతున్న 'గ్రీన్ ఫీల్డ్ జిసిసి'లలో 40 శాతం వాటాను హైదరాబాద్ కైవసం చేసుకుంది.
అనుకూలతలు: నైపుణ్యం కలిగిన మానవ వనరులు, సరసమైన ధరల్లో ఆఫీస్ స్పేస్, ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహకాలు, ప్రపంచ స్థాయి మౌలిక సదుపాయాలు హైదరాబాద్కు వరంగా మారాయి.
పెరిగిన డిమాండ్: 2025 ఏడాదిలో హైదరాబాద్ ఆఫీస్ మార్కెట్ 10 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసింది. మొత్తం 11.4 మిలియన్ చదరపు అడుగుల ఆఫీస్ స్పేస్ లీజుకు వెళ్లడం గమనార్హం.
నైట్ ఫ్రాంక్ నివేదిక ప్రకారం, గోల్డ్మన్ సాక్స్, సర్వీస్ నౌ, వార్నర్ బ్రదర్స్ డిస్కవరీ వంటి దిగ్గజాలు కూడా హైదరాబాద్లో తమ కార్యకలాపాలను వేగవంతం చేశాయి. కేవలం ఐటీ మాత్రమే కాకుండా ఫార్మా, బీఎఫ్ఎస్ఐ (BFSI), లైఫ్ సైన్సెస్ రంగాల్లో కూడా హైదరాబాద్ తిరుగులేని శక్తిగా ఎదుగుతోంది.