Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    సూర్యదేవాలయంలో రథసప్తమి వేడుకలు.. ఆన్‌లైన్‌లో అందుబాటులో టికెట్లు

    అరసవల్లి సూర్యదేవాలయం రథసప్తమి వేడుకలకు సిద్ధమైంది. జనవరి 19 నుంచి జనవరి 24 వరకు ఈ వేడుకలు జరుగుతాయి. ఇందుకోసం ఏర్పాట్లు భారీగా చేశారు.

    Published on: Jan 18, 2026 10:21 PM IST
    By Anand Sai
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని అరసవల్లి సూర్యదేవాలయం రథసప్తమి వేడుకలకు సిద్ధమైంది. జనవరి 19, సోమవారం నుండి జనవరి 24 వరకు అరసవల్లిలో రథసప్తమిని నిర్వహించడానికి దేవస్థానం సన్నాహాలు చేసింది. సూర్యభగవానుడి జయంతి సందర్భంగా నిర్వహించే ఈ ఉత్సవాలు ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకమైనవి. వినోదం, క్రీడలు, సాహస కార్యకలాపాలు, సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలతో భక్తిని మిళితం చేస్తాయి.

    అరసవల్లి సూర్యదేవాలయం
    అరసవల్లి సూర్యదేవాలయం

    ఉత్సవాలు సజావుగా జరిగేలా చూసేందుకు ఎండోమెంట్స్ కమిషనర్ రామచంద్ర మోహన్ స్వయంగా ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. సాధారణ భక్తులకు త్వరగా దర్శనానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తామని తెలిపారు. వేచి ఉండే సమయాన్ని తగ్గించడానికి, ప్రధాన ఆలయం ముందు నాలుగు ప్రత్యేక క్యూలు ఏర్పాటు చేశారు. పండుగ సమయంలో ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా సమన్వయం చేసుకోవాలని అన్ని విభాగాల అధికారులను రామచంద్ర మోహన్ ఆదేశించారు.

    వీఐపీల రాక కారణంగా భక్తుల రాకపోకలకు అంతరాయం కలగకుండా ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. అన్నదానం చేసేవారు, ఇతర దాతల పాస్ హోల్డర్ల కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. ఓవర్ హెడ్ షేడ్స్‌తో పాటు పారిశుధ్యం, తాగునీటి సౌకర్యాలపై ప్రత్యేకంగా ఫోకస్ చేస్తున్నారు.

    రూ.100, రూ.300 టిక్కెట్లు జనవరి 19 నుండి ఆన్‌లైన్‌లో అందుబాటులో ఉంటాయి. అసౌకర్యాన్ని నివారించడానికి వాటిపై దర్శన సమయం ముద్రిస్తారు. క్షీరాభిషేకం కోసం బుకింగ్‌లు జనవరి 24న ప్రారంభమవుతాయి. ఎండోమెంట్స్ విభాగానికి చెందిన సుమారు 100 మంది సిబ్బంది, 500 మంది స్వచ్ఛంద సేవకులు భక్తుల నిర్వహణలో సహాయం చేస్తారు.

    జనవరి 19 నుండి జనవరి 21 వరకు హెలికాప్టర్ రైడ్‌లు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఉంటాయి. ఎన్టీఆర్ మున్సిపల్ హైస్కూల్ మైదానంలో క్రీడా పోటీలు ఉంటాయి. ప్రతి సాయంత్రం కేఆర్ స్టేడియంలో ఫుడ్ స్టాల్స్ ఉంటాయి. పిల్లల కోసం ఆట స్థలం, వినోద ఉద్యానవనం ఉంటుంది.

    జనవరి 22న ఉదయం 7:00 గంటలకు మెగా సూర్య నమస్కార్ కార్యక్రమం జరగనుంది. ఆ తర్వాత స్టేడియంలో ఆర్కెస్ట్రాలు, బ్యాండ్‌లు, మిమిక్రీ కళాకారులు, గాయకుడు గోరేటి వెంకన్న ప్రదర్శనలతో సాంస్కృతిక మహోత్సవం జరుగుతుంది. సాయంత్రం జబర్దస్త్ కామెడీ బృందం ప్రదర్శన, బాణసంచా ప్రదర్శనతో కార్యక్రమం ముగుస్తుంది.

    జనవరి 23న అరసవల్లికి డే అండ్ నైట్ జంక్షన్ నుండి ఒక పెద్ద ఊరేగింపు బయలుదేరుతుంది, తరువాత వివిధ కళాకారుల ప్రదర్శనలు, లేజర్ షో ఉంటాయి.

    జనవరి 24న జరిగే ముగింపు వేడుకలో సంగీత దర్శకుడు థమన్ ప్రత్యక్ష సంగీత కచేరీ నిర్వహిస్తారు. ప్రముఖ యాంకర్లు కూడా వస్తారు. నటుడు ఆది హాజరుకానున్నారు. ఈ వేడుకలు అద్భుతమైన డ్రోన్ షోతో ముగుస్తాయి. అర్ధరాత్రి సమయంలో భక్తులు సూర్యనారాయణ స్వామి నిజరూపాన్ని చూడగలుగుతారు.

    recommendedIcon
    News/Andhra Pradesh/సూర్యదేవాలయంలో రథసప్తమి వేడుకలు.. ఆన్‌లైన్‌లో అందుబాటులో టికెట్లు
    News/Andhra Pradesh/సూర్యదేవాలయంలో రథసప్తమి వేడుకలు.. ఆన్‌లైన్‌లో అందుబాటులో టికెట్లు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes