    శ్రీశైలం వెళ్తున్నారా? అక్కడ ఈ పనులు చేయకూడదు, తెలుసుకుని వెళ్లండి!

    శ్రీశైలం దేవస్థానంలో రీల్స్ చేయకూడదని ఈవో శ్రీనివాసరావు ప్రకటన విడుదల చేశారు. అంతేకాదు మరికొన్ని విషయాలపై నిషేధం విధించారు.

    Published on: Dec 22, 2025 11:04 AM IST
    By Anand Sai
    శ్రీశైలం దేవస్థానంలో అనుమతి లేకుండా రీల్స్, వీడియోలు చిత్రీకరించడం, డ్రోన్‌లను ఎగురవేయడం నిషేధమని, నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారిపై చర్యలు తీసుకుంటామని శ్రీశైలం దేవస్థానం ప్రకటించింది. ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి శ్రీనివాస రావు ఒక ప్రకటనలో ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. నిబంధనల ప్రకారం దేవాలయ ప్రాంతంలో ఇతర మతాల ప్రచారం చేయడం, ఇతర మతాలకు సంబంధించిన కరపత్రాలు లేదా పుస్తకాలు పంపిణీ చేయడం, ఇతర మతాల చిహ్నాలను ధరించడం లేదా ప్రదర్శించడం నిషేధమని తెలిపారు.

    శ్రీశైలం దేవస్థానం
    శ్రీశైలం దేవస్థానం

    అదేవిధంగా ఆలయంలో పరిసర ప్రాంతాలైన మాడ వీధులు, ఉప ఆలయాలు, పాతాళగంగ, పంచమఠాలు, శిఖరేశ్వరం, హటకేశ్వరం, పాలధార - పంచధార, సాక్షి గణపతి ఆలయం తదితర ప్రాంతాలలో ముందస్తు అనుమతి లేకుండా డ్రోన్‌లను ఎగురవేయకూడదు. వాటిని సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేయడానికి రీల్స్ రికార్డ్ చేయడం కూడా నిషేధమని అన్నారు.

    ఆలయ ప్రాంగణంలో మద్యం సేవించడం లేదా మాంసాహారం తినడం, ధూమపానం చేయడం, జూదం ఆడటం లేదా ఇతర సంఘవిద్రోహ కార్యకలాపాలకు పాల్పడటం కూడా నేరమే. నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారిపై చర్యలు తీసుకుంటామని శ్రీశైలం దేవస్థానం ప్రకటించింది.

    శ్రీశైలం ఆలయానికి వచ్చే భక్తులు ఈ నిబంధనలను పాటించి దేవస్థానం సహకరించాలని ఈవో శ్రీనివాసరావు కోరారు. శ్రీశైలం క్షేత్ర పరిధిలో ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా అన్యమత ప్రార్ధనలు చేయడం, ప్రచారాలు నిర్వహించడం కూడా నిషేధమని పేర్కొన్నారు. భక్తులకు ఎవరూ ఇబ్బందులు కలిగించకూడదని తెలిపారు.

    ఇటీవల శ్రీశైలం దేవాలయం ప్రాంగణంలో ఓ యువతి రీల్స్ చేసి సోషల్ మీడియాలో దుమారం రేపింది. శ్రీశైలం ఆలయ నిబంధనలు ఉల్లంఘించారని, భక్తుల మనోభావాలు దెబ్బతీసేలా రీల్స్ చేశారని నెటిజన్లు, భక్తులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తనపై వచ్చిన ట్రోల్స్ మీద యువతి స్పందించింది. సాంప్రదాయంగానే చీర కట్టుకుని రీల్స్ చేశాను అని, శ్రీశైలం ఆలయంలో రీల్స్ చేయలేదని తెలిపింది. తప్పు జరిగి ఉంటే క్షమించండి అని వివరణతో వీడియో విడుదల చేసింది. ఈ విషయంపై దేవస్థానం సీరియస్ అయింది. వీడియోలు, రీల్స్‌తోపాటుగా మరికొన్ని విషయాలపై నిషేధం విధిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది.

