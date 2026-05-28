    ప్రాంతీయ పార్టీల ఆదాయంలో టీడీపీ, టీఎంసీ టాప్! ఆదాయం తగ్గినా.. ఖర్చులో వైఎస్సార్‌సీపీ జోరు: ADR నివేదిక

    ప్రాంతీయ రాజకీయ పార్టీల ఆర్థిక పరిస్థితిపై ADR తాజాగా ఒక ఆసక్తికరమైన నివేదికను విడుదల చేసింది. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి విశ్లేషించిన 36 ప్రాంతీయ పార్టీల గణాంకాలను పరిశీలిస్తే, పార్టీల ఆదాయం భారీగా తగ్గగా, ఖర్చులు మాత్రం ఆదాయాన్ని మించిపోయినట్లు స్పష్టమవుతోంది.

    Published on: May 28, 2026 5:45 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    ఏడీఆర్ నివేదిక ప్రకారం, విశ్లేషించిన 36 పార్టీలలో తెలుగు దేశం పార్టీ అత్యధిక ఆదాయాన్ని ఆర్జించిన ప్రాంతీయ పార్టీగా నిలిచింది.

    మంగళగిరిలో జరిగిన మహానాడులో మాట్లాడుతున్న చంద్రబాబు నాయుడు (@JaiTDP)
    • టీడీపీ (TDP): 228.31 కోట్ల ఆదాయంతో మొదటి స్థానంలో ఉంది (మొత్తం ఆదాయంలో 19.14%).
    • తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (AITC): 219.35 కోట్లతో రెండో స్థానంలో నిలిచింది.
    • వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ (YSRCP): 140.39 కోట్లతో మూడో స్థానంలో ఉంది.

    మొత్తం మీద టాప్-5 పార్టీలే ప్రాంతీయ పార్టీల మొత్తం ఆదాయంలో 69% వాటాను కలిగి ఉండటం విశేషం.

    ఖర్చులో వైఎస్సార్‌సీపీ అగ్రస్థానం.. ఆదాయం కంటే ఖర్చే ఎక్కువ

    ఆదాయం విషయంలో మూడో స్థానంలో ఉన్న వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఖర్చు చేయడంలో మాత్రం అందరికంటే ముందుంది.

    • వైఎస్సార్‌సీపీ ఖర్చు: 340.20 కోట్లు (ఇది ఆ పార్టీ ఆదాయం కంటే 142% ఎక్కువ).
    • బీజేడీ (BJD): 288.44 కోట్ల ఖర్చుతో రెండో స్థానంలో ఉంది.
    • టీఎంసీ (AITC): 227.59 కోట్లు ఖర్చు చేసింది.

    ఏడీఆర్ నివేదిక ప్రకారం, 36 పార్టీలలో 21 పార్టీలు తమ ఆదాయం కంటే ఎక్కువ ఖర్చు చేశాయి. సగటున ప్రాంతీయ పార్టీల వ్యయం వాటి ఆదాయం కంటే 20% ఎక్కువగా ఉంది.

    తగ్గిన ఆదాయం.. పెరిగిన లోటు

    గత ఆర్థిక సంవత్సరంతో (2023-24) పోలిస్తే, ప్రాంతీయ పార్టీల మొత్తం ఆదాయం 51% కంటే ఎక్కువ ( 1,270.23 కోట్లు) తగ్గింది.

    • 2023-24 ఆదాయం: 2,463.17 కోట్లు
    • 2024-25 ఆదాయం: 1,192.94 కోట్లు

    మరోవైపు, ఆదాయం మిగిల్చుకున్న పార్టీలలో టీడీపీ అగ్రస్థానంలో ఉంది. ఈ పార్టీ తన ఆదాయంలో 166.98 కోట్లను ఖర్చు చేయకుండా మిగిల్చుకుంది.

    ఆదాయ వనరులు, ఖర్చుల విశ్లేషణ

    రాజకీయ పార్టీలకు ప్రధానంగా విరాళాల రూపంలోనే నిధులు అందుతున్నాయి.

    విరాళాలు (Donations): మొత్తం ఆదాయంలో 58.88% ( 702.36 కోట్లు) విరాళాల ద్వారానే వచ్చింది. ఇందులో టీఎంసీకి అత్యధికంగా 184.08 కోట్లు అందాయి.

    వడ్డీ ఆదాయం: పార్టీల వద్ద ఉన్న నిధులపై వచ్చిన వడ్డీ ద్వారా 277.21 కోట్లు (23.24%) సమకూరాయి.

    ప్రధాన ఖర్చు: దాదాపు 15 పార్టీలు తమ మొత్తం ఖర్చులో 55% కంటే ఎక్కువ కేవలం ఎన్నికల ప్రచారం కోసమే వెచ్చించాయి.

    ఆడిట్ నివేదికల్లో జాప్యం: ADR ఆందోళన

    చట్టప్రకారం అక్టోబర్ 31 లోపు ఆడిట్ నివేదికలు సమర్పించాల్సి ఉండగా, 31 పార్టీలు (డీఎంకే, శివసేన, ఎన్సీపీ వంటివి) నివేదికలను అప్‌లోడ్ చేయలేదు. సమర్పించిన వాటిలో కూడా 21 పార్టీలు గడువు ముగిసిన తర్వాతే వివరాలు ఇచ్చాయి. రాజకీయ నిధుల్లో పారదర్శకత పెరగాలని, నిబంధనలు ఉల్లంఘించే పార్టీలపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ADR సూచించింది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. రాజకీయ పార్టీలకు అత్యధికంగా ఆదాయం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది?

    ప్రధానంగా స్వచ్ఛంద విరాళాలు (Donations), పార్టీ నిధులపై వచ్చే వడ్డీ ద్వారా ఆదాయం సమకూరుతుంది.

    2. వైఎస్సార్‌సీపీ ఆదాయం కంటే ఎక్కువ ఖర్చు ఎలా చేయగలిగింది?

    పార్టీల వద్ద గతంలో మిగిలి ఉన్న నిధులు (Reserves/Surplus) లేదా ఇతర ఆర్థిక వనరులను ఉపయోగించి ఆదాయాన్ని మించిన వ్యయం చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఎన్నికల సంవత్సరాల్లో ప్రచారం కోసం ఇలా ఎక్కువగా ఖర్చు చేస్తుంటారు.

    3. ADR అంటే ఏమిటి?

    ADR (Association for Democratic Reforms) అనేది ఎన్నికల ప్రక్రియలో పారదర్శకత, రాజకీయ పార్టీల జవాబుదారీతనంపై పనిచేసే ఒక స్వతంత్ర సంస్థ.

    4. ఏయే పార్టీలు ఇంకా నివేదికలు సమర్పించలేదు?

    డీఎంకే, శివసేన (రెండు వర్గాలు), ఎన్సీపీ, జమ్మూ కాశ్మీర్ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ వంటి 31 ప్రధాన ప్రాంతీయ పార్టీలు తమ 2024-25 ఆడిట్ నివేదికలను ఇంకా వెల్లడించాల్సి ఉంది.

      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    Home/Andhra Pradesh/ప్రాంతీయ పార్టీల ఆదాయంలో టీడీపీ, టీఎంసీ టాప్! ఆదాయం తగ్గినా.. ఖర్చులో వైఎస్సార్‌సీపీ జోరు: ADR నివేదిక
